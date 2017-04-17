И вновь об автодорожной логистике в городе: Кому работает светофор в районе шестой школы - ночью??? (видео) 

Цитата: Виталик Шерстюк

Активист это не припадочный дибил, который считает, что имеет право кошмарить кого захочет.

Цитата: Виталик Шерстюк

потому что не знает как это делать, да и орать со стороны спокойнее и безнаказаннее

Цитата: Виталик Шерстюк

Нет у него цели довести до конца все свои претензии, не нужно это, нужна вонь, и ничего больше.

Людина-вектор, є такий тип людей. Вони вказують напрямок.Это знак с нарушенным балансом стихий. Неуравновешенность выражается в поступках, в жестах, в глазах, в словах. Нервы у Векторов крепкие. Они рождены, чтобы создавать хаос. Главная задача Вектора – вносить беспокойство, сеять сомнения, нарушать застойное благополучие.Вектору следует быть авантюристом. Рекомендуется соблазнять, завлекать, скандалить, интриговать, заводить и будить народ. Вектор может браниться, и это его только украшает, эпатировать публику – и это тоже ему идет. Вектор может быть экстравагантным внешне, парадоксальным в речах, резким и грубым в высказываниях.Это вечный оппонент, источник смуты. И если задача Аристократа – всем нравиться, то задача Вектора – быть нетерпимым, невыносимым, злобным и неприветливым. А заполучив такой имидж, можно и раскрыться, совершать благо и поддерживать мир во всем мире.Вектору противопоказано, то есть вредно для здоровья быть таким, как все, правильным и банальным, нельзя сомневаться в праве на инакость, стервозность и агрессивность.Карьеру Вектор может сделать только в тех местах, где есть борьба. А там, где тишь и гладь, Вектору не продвинуться. Когда Вектор успокаивается, достигает намеченной цели, то начинает воевать с чужими, защищать своих.подробиці та джерело http://sgoroscop.ru/theory/128/643/