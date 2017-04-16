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Жизнь города / Есть ли управа на водителей маршруток? Могут ли такие перевозить людей? (Сегодня, 13:42)

Есть ли управа на водителей маршруток? Могут ли такие перевозить людей? 
Есть ли управа на водителей маршруток? Могут ли такие перевозить людей?

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 26 » Комментариев:0

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    • Копчик С. 16.04.2017
      Почему в Никополе ложат теплый ... (14)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Так кто же всё таки клал асфальт?
      Если трубная площадка, в качестве помощи, вроде хорошо...но надо понимать, что бесплатно, сейчас, никто ничего не делает...За все чем то надо расплачиваться.
      Если за счет городского бюджета, ремонт, тогда очень много вопросов...
      Но нам даже не могут дать ответ, кто производит ремонт по ул Преображенская и ул. Шевченко..
      Кстати, по Шевченко - два года после капитального ремонта!!!! Так кто там должен устранять дефекты?!
      Цитата: Виталик Шерстюк
      Вот такой персонаж зайдёт к вам в магазин, например, и потребует приходные документы, последнюю бухгалтерскую отчётность или ещё чего ему захочется...

      Если товар не соответствует описанию или не качественный, с дефектом,то Вы вправе потребовать его заменить , потребовать все документы на этот товар!
      Если всё проецировать на ремонт дорог, то в этом случаи, имели право..
      А что бы каждый не бегал и не требовал по КП, был создан Наблюдательный общественный совет! Был создан и успешно ликвидирован! :))
      И я не хочу копаться в тех документациях, бегать с проверками и.т.д. Я хочу ездить по хорошой дороге и я за это плачу!!! И если дорога плохая, то я хочу что бы посадили представителя тех.надзора и подписанта от заказчика ( УЖКХ) Тогда каждый будет заниматься своим делом!
    • Русскоязычный бандеровец 16.04.2017
      Почему в Никополе ложат теплый ... (14)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Ничего нового я не увидел. Даже удивился бы если бы было по другому. Все закономерно. Какая власть - так и дороги латают. И ничего не изменится пока не начнем думать головой на выборах. Главная отличительная черта, даже можно сказать визитная карточка мэров от БэПэПэ по Украине - это латание дорог холодным говном вместо асфальта и уродование деревьев как вот у нас в Никополе, в Кропивницком и Киеве. Это как у мокрых бандитов в фильме "Один дома" - затопить водой ограбленное жилье. А это ворье вот так предпочитает выделяться чтобы вляпаться в историю.
    • Василий 15.04.2017
      Почему в Никополе ложат теплый ... (14)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Виталик Шерстюк
      Доорется придурок этот до того, что плюнут на гарантии подрядчики

      це те саме що ви позичили в сусіда гроші, а потім вирішили не віддавати. Що зробить з вами сусід? Правильно - башку відіб'є, а як сам не вміє то когось"попросить"
      От і в держави є "важелі впливу" такі як поліція та прокуратура. А громадські активісти це як бабці на лавці, все бачили, все знають, наш спокій охороняють.
      а Ви шановній мабуть і є тією шавкою яка охороняє господаря, достатньо Ваші коментарі перечитати.
    • Василий 15.04.2017
      Почему в Никополе ложат теплый ... (14)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Виталик Шерстюк
      додикам, нужно держаться вместе..

      Покажи лицо а потом пизди из-за угла, и админ не торопится банить нарушителей правил сайта.
    • Александр Рыбаков 15.04.2017
      Почему в Никополе ложат теплый ... (14)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      "...Ехал в суд , глядит пятно , цап царап -тепло , нюх, нюх - оно ..."
      Температура говорит совпала . 36,6. Точно оно .

      Понравился вопрос активного :" Может я что -то пропустил , ? "
      Пропустил как минимум , среднюю школу ...
    • Анатолій Сиротенко 15.04.2017
      Почему в Никополе ложат теплый ... (14)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Плющіть "кладунів" асвальту.
    • Виталик Шерстюк 15.04.2017
      Почему в Никополе ложат теплый ... (14)
      Виталик Шерстюк-С„РѕС‚Рѕ
      Зае@ал этот активист своей активной активностью... На работу бы устроился лучше, а не гавкать по команде где скажут и на кого скажут. Хотя, чем не работа. И как же отсутствие госномера влияет на качество работы? Или заделывание дыр в дороге не за бюджетные деньги это плохо? Доорется придурок этот до того, что плюнут на гарантии подрядчики и будем по ямам машины бить. И все равно не понимаю. На улицах грабежи, разбои, кражи, а этот обсос полицию дергает, истеричка... Дергалка унитазная оторвётся-тоже в полицию звонить будешь, олень? Тебя с последней акции предприниматели нагнали поганой метлой, как кота помойного, потому что узнали цену твоему "юридическому" образованию и тебе самому...
      Мамочки, и ещё один клоун на заднем плане засветился))) Вот он весь цвет активистов города... Дибилоид на дебиле дибилом погоняет))) Ну правильно, вам додикам, нужно держаться вместе...
    • Виталик Шерстюк 15.04.2017
      Почему в Никополе ложат теплый ... (14)
      Виталик Шерстюк-С„РѕС‚Рѕ
      Отдельно знатоку Василию. Вот такой персонаж зайдёт к вам в магазин, например, и потребует приходные документы, последнюю бухгалтерскую отчётность или ещё чего ему захочется... Вы дадите? Ну допустим да. Только таких отмороженных найдётся ещё с десяток и по принципу одному дали, а я чем хуже, тоже прийдет и попросит. Замучаетесь всяким идиотам документы доставать. КТО ОН ТАКОЙ, ЧТО БЫ ЕМУ ЧТО-ЛИБО ПОКАЗЫВАЛИ? Он же совсем уже потерял чувство меры и границы допустимого...
    • martin 14.04.2017
      На вулиці Княжій викрали кришк ... (4)
      martin-С„РѕС‚Рѕ
      А сразу нельзя все крышки поменять на полимерные или надо дождаться когда украдут чугунную
    • akuna 14.04.2017
      На вулиці Княжій викрали кришк ... (4)
      akuna-С„РѕС‚Рѕ
      О том, что крышки люков воруют говорят постоянно. Но почему-то ни разу не было информации о том, что поймали и привлекли к ответственности того, кто это делает, или закрыли пункт приема металла, который эти крышки принимает. Значит, у похитителей крышек есть и своя "крыша", значит кому-то выгодно, чтобы этот беспредел продолжался.
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