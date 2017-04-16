Есть ли управа на водителей маршруток? Могут ли такие перевозить людей? 

Я увлеклась съёмками лет 10 назад, когда мне подарили видеокамеру. Снимала семью и знакомых, пользовалась иногда и в работе, но никогда не выкладывала в соцсети. А вот год назад, в апреле 2016, почему-то захотелось снять видеорепортаж, прямо на улице, о незнакомых людях.
Так кто же всё таки клал асфальт? Если трубная площадка, в качестве помощи, вроде хорошо...но надо понимать, что бесплатно, сейчас, никто ничего не делает...За все чем то надо расплачиваться. Если за счет городского бюджета, ремонт, тогда очень много вопросов... Но нам даже не могут дать ответ, кто производит ремонт по ул Преображенская и ул. Шевченко.. Кстати, по Шевченко - два года после капитального ремонта!!!! Так кто там должен устранять дефекты?!
Цитата: Виталик Шерстюк
Вот такой персонаж зайдёт к вам в магазин, например, и потребует приходные документы, последнюю бухгалтерскую отчётность или ещё чего ему захочется...
Если товар не соответствует описанию или не качественный, с дефектом,то Вы вправе потребовать его заменить , потребовать все документы на этот товар! Если всё проецировать на ремонт дорог, то в этом случаи, имели право.. А что бы каждый не бегал и не требовал по КП, был создан Наблюдательный общественный совет! Был создан и успешно ликвидирован! :)) И я не хочу копаться в тех документациях, бегать с проверками и.т.д. Я хочу ездить по хорошой дороге и я за это плачу!!! И если дорога плохая, то я хочу что бы посадили представителя тех.надзора и подписанта от заказчика ( УЖКХ) Тогда каждый будет заниматься своим делом!
Ничего нового я не увидел. Даже удивился бы если бы было по другому. Все закономерно. Какая власть - так и дороги латают. И ничего не изменится пока не начнем думать головой на выборах. Главная отличительная черта, даже можно сказать визитная карточка мэров от БэПэПэ по Украине - это латание дорог холодным говном вместо асфальта и уродование деревьев как вот у нас в Никополе, в Кропивницком и Киеве. Это как у мокрых бандитов в фильме "Один дома" - затопить водой ограбленное жилье. А это ворье вот так предпочитает выделяться чтобы вляпаться в историю.
Доорется придурок этот до того, что плюнут на гарантии подрядчики
це те саме що ви позичили в сусіда гроші, а потім вирішили не віддавати. Що зробить з вами сусід? Правильно - башку відіб'є, а як сам не вміє то когось"попросить" От і в держави є "важелі впливу" такі як поліція та прокуратура. А громадські активісти це як бабці на лавці, все бачили, все знають, наш спокій охороняють. а Ви шановній мабуть і є тією шавкою яка охороняє господаря, достатньо Ваші коментарі перечитати.
Зае@ал этот активист своей активной активностью... На работу бы устроился лучше, а не гавкать по команде где скажут и на кого скажут. Хотя, чем не работа. И как же отсутствие госномера влияет на качество работы? Или заделывание дыр в дороге не за бюджетные деньги это плохо? Доорется придурок этот до того, что плюнут на гарантии подрядчики и будем по ямам машины бить. И все равно не понимаю. На улицах грабежи, разбои, кражи, а этот обсос полицию дергает, истеричка... Дергалка унитазная оторвётся-тоже в полицию звонить будешь, олень? Тебя с последней акции предприниматели нагнали поганой метлой, как кота помойного, потому что узнали цену твоему "юридическому" образованию и тебе самому... Мамочки, и ещё один клоун на заднем плане засветился))) Вот он весь цвет активистов города... Дибилоид на дебиле дибилом погоняет))) Ну правильно, вам додикам, нужно держаться вместе...
Отдельно знатоку Василию. Вот такой персонаж зайдёт к вам в магазин, например, и потребует приходные документы, последнюю бухгалтерскую отчётность или ещё чего ему захочется... Вы дадите? Ну допустим да. Только таких отмороженных найдётся ещё с десяток и по принципу одному дали, а я чем хуже, тоже прийдет и попросит. Замучаетесь всяким идиотам документы доставать. КТО ОН ТАКОЙ, ЧТО БЫ ЕМУ ЧТО-ЛИБО ПОКАЗЫВАЛИ? Он же совсем уже потерял чувство меры и границы допустимого...
О том, что крышки люков воруют говорят постоянно. Но почему-то ни разу не было информации о том, что поймали и привлекли к ответственности того, кто это делает, или закрыли пункт приема металла, который эти крышки принимает. Значит, у похитителей крышек есть и своя "крыша", значит кому-то выгодно, чтобы этот беспредел продолжался.
Команды начали борьбу с нуля, предстояло сыграть 5 туров.
"Аватары" снова как и в 11 туре отбора встретились с "Миражем" снова ничья 2-2 хотя на 2ой доске в начале Игорь стоял предпочтительней Олега Тихонова. Остальные команды тоже сыграли 2-2.Интрига сохранялась.
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