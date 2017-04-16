У этой грустной истории еще возможен счастливый конец, относительно счастливый (видео) 

Цитата: Виталик Шерстюк

Вот такой персонаж зайдёт к вам в магазин, например, и потребует приходные документы, последнюю бухгалтерскую отчётность или ещё чего ему захочется...

Так кто же всё таки клал асфальт?Если трубная площадка, в качестве помощи, вроде хорошо...но надо понимать, что бесплатно, сейчас, никто ничего не делает...За все чем то надо расплачиваться.Если за счет городского бюджета, ремонт, тогда очень много вопросов...Но нам даже не могут дать ответ, кто производит ремонт по ул Преображенская и ул. Шевченко..Кстати, по Шевченко - два года после капитального ремонта!!!! Так кто там должен устранять дефекты?!Если товар не соответствует описанию или не качественный, с дефектом,то Вы вправе потребовать его заменить , потребовать все документы на этот товар!Если всё проецировать на ремонт дорог, то в этом случаи, имели право..А что бы каждый не бегал и не требовал по КП, был создан Наблюдательный общественный совет! Был создан и успешно ликвидирован! :))И я не хочу копаться в тех документациях, бегать с проверками и.т.д. Я хочу ездить по хорошой дороге и я за это плачу!!! И если дорога плохая, то я хочу что бы посадили представителя тех.надзора и подписанта от заказчика ( УЖКХ) Тогда каждый будет заниматься своим делом!