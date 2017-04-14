 На вулиці Княжій викрали кришки каналізаційних люків

На подвір’ї будинку номер 80 по вулиці Княжій (Жуковского) протягом останніх декількох днів викрали 18 кришок каналізаційних люків. За словами депутата Нікопольської міської ради від цього територіального округу, Володимира Плашихіна, загалом на території м-ну Жуковського викрали вже більше п’ятдесяти кришок від люків, тому ситуація стала дуже небезпечною. Насамперед, занепокоєння викликає той факт, що відкриті каналізаційні люки довкола дитячих майданчиків та на пішохідних доріжках.

Звичайно, такі дії зловмисників, які наживаються на комунальному майні, додають роботи і комунальному підприємству «Нікопольводоканал».

За словами начальника служби охорони КП «Нікопольводоканал» Андрія Василинича, працівники підприємства оперативно реагують на заявки мешканців міста і накривають люки в той же день, коли до диспетчерської служби надходить звернення стосовно відсутності кришки каналізаційного чи водопровідного люка. За три місяці 2017 року крадії залишили відкритими вже майже двісті люків на території всього міста.

Викрадені кришки працівники «Нікопольводоканалу» заміняють на полімерні.

Прес-служба міської ради

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