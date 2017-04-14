Працівники Нікопольського відділу поліції затримали злодія, який з ножем скоїв розбійний напад на торгівельний павільйон (фото)

Тендеры на ремонт дорог, УЖКХ только объявило и они закончатся к концу апреля ( кстати, желательно это делать в феврале, что бы в конце марта начинать ремонт)... Поэтому,официально , ремонт производить не могли.

Навряд ли подрядчик исправлял свои огрехи, хотя обязан был бы..

Проштробили так же улицу Шевченко, от Преображенской, а её ремонтировали и пиарились на этом ремонте, два года назад!!!!

Я далек от мысли, что городская власть заставили подрядчиков делать ремонт по гарантии..

Что же произошло?! Я писал, что странно, что начали ремонты на дорогах, где состояние полотна, намного лучше, чем на большинстве дорог города.

Понятно, что кто-то, очень с хорошей должностью, попросил сделать ремонты к храму УПЦ МП по Преображенской и храму в старой части.

Дело то не плохое, но хотелось бы знать: ЗА ЧЕЙ СЧЁТ БАНКЕТ?"

Если сопоставить показания водителя: " Я ехал на трубный завод" и сообщения "Сентравис", сегодня, что они начали ремонт дорог на заводе, то думаю, что просили мэра, мер просил Трубные площадки..

А вот что взамен?

И надо понимать, что предприятия могут только помочь в ремонте городских дорог, но ответственности за качество не могут нести...это же только помощь... А вот бесплатная или за наши налоги, это вопрос!