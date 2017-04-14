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Криминал / Працівники Нікопольського відділу поліції затримали злодія, який з ножем скоїв розбійний напад на торгівельний павільйон (фото) (Сегодня, 09:24)

Чоловік, погрожуючи продавчині торгівельного павільйону ножем, забрав 750 гривень виручки, а також прихопив із собою 500 грамів ковбаси, 500 грамів еклерів і два пакети молока. 

Працівники Нікопольського відділу поліції затримали злодія, який з ножем скоїв розбійний напад на торгівельний павільйон (фото)
Працівники Нікопольського відділу поліції затримали злодія, який з ножем скоїв розбійний напад на торгівельний павільйон (фото)
Працівники Нікопольського відділу поліції затримали злодія, який з ножем скоїв розбійний напад на торгівельний павільйон (фото)

Нападник зайшов до крамниці та замовив ковбаси, еклерів і два пакети молока. Після цього він взяв принесений із собою ніж і пристав його жінці до горла, вимагаючи гроші. Налякана продавчиня віддала йому 750 гривень і одразу ж повідомила про інцидент поліції.
 
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) КК України. Санкцією статті передбачено покарання від 7 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. 
 
Нікопольський ВП ГУНП в Дніпропетровській області

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 0 » Комментариев:0

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      Навряд ли подрядчик исправлял свои огрехи, хотя обязан был бы..
      Проштробили так же улицу Шевченко, от Преображенской, а её ремонтировали и пиарились на этом ремонте, два года назад!!!!
      Я далек от мысли, что городская власть заставили подрядчиков делать ремонт по гарантии..
      Что же произошло?! Я писал, что странно, что начали ремонты на дорогах, где состояние полотна, намного лучше, чем на большинстве дорог города.
      Понятно, что кто-то, очень с хорошей должностью, попросил сделать ремонты к храму УПЦ МП по Преображенской и храму в старой части.
      Дело то не плохое, но хотелось бы знать: ЗА ЧЕЙ СЧЁТ БАНКЕТ?"
      Если сопоставить показания водителя: " Я ехал на трубный завод" и сообщения "Сентравис", сегодня, что они начали ремонт дорог на заводе, то думаю, что просили мэра, мер просил Трубные площадки..
      А вот что взамен?
      И надо понимать, что предприятия могут только помочь в ремонте городских дорог, но ответственности за качество не могут нести...это же только помощь... А вот бесплатная или за наши налоги, это вопрос!
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      Цитата: Василий
      Ви хочете сказати що в Спасо Преображенському Соборі або в інших ніхто не молиться за душі загиблих українських воїнів??? а Ви там давно були??? чи Ви думаєте що Святі Отці МП сплять і бачать уві сні як би його рашку притягти??? то Ви помиляєтесь.

      Не треба мены приписувати те що я не говорив!
      1. Я написав що обговорень не треба
      2. Хочете обговорювати, то обговорюйте не законно встановлені споруди
      3, Це буде КАПЕЛАНСЬКИЙ Храм УПЦ КП....То му і пишу, що це для воїнів АТО!
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