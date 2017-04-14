Працівники Нікопольського відділу поліції затримали злодія, який з ножем скоїв розбійний напад на торгівельний павільйон (фото)

Чоловік, погрожуючи продавчині торгівельного павільйону ножем, забрав 750 гривень виручки, а також прихопив із собою 500 грамів ковбаси, 500 грамів еклерів і два пакети молока.
Нападник зайшов до крамниці та замовив ковбаси, еклерів і два пакети молока. Після цього він взяв принесений із собою ніж і пристав його жінці до горла, вимагаючи гроші. Налякана продавчиня віддала йому 750 гривень і одразу ж повідомила про інцидент поліції.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) КК України. Санкцією статті передбачено покарання від 7 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Я увлеклась съёмками лет 10 назад, когда мне подарили видеокамеру. Снимала семью и знакомых, пользовалась иногда и в работе, но никогда не выкладывала в соцсети. А вот год назад, в апреле 2016, почему-то захотелось снять видеорепортаж, прямо на улице, о незнакомых людях.
Тендеры на ремонт дорог, УЖКХ только объявило и они закончатся к концу апреля ( кстати, желательно это делать в феврале, что бы в конце марта начинать ремонт)... Поэтому,официально , ремонт производить не могли. Навряд ли подрядчик исправлял свои огрехи, хотя обязан был бы.. Проштробили так же улицу Шевченко, от Преображенской, а её ремонтировали и пиарились на этом ремонте, два года назад!!!! Я далек от мысли, что городская власть заставили подрядчиков делать ремонт по гарантии.. Что же произошло?! Я писал, что странно, что начали ремонты на дорогах, где состояние полотна, намного лучше, чем на большинстве дорог города. Понятно, что кто-то, очень с хорошей должностью, попросил сделать ремонты к храму УПЦ МП по Преображенской и храму в старой части. Дело то не плохое, но хотелось бы знать: ЗА ЧЕЙ СЧЁТ БАНКЕТ?" Если сопоставить показания водителя: " Я ехал на трубный завод" и сообщения "Сентравис", сегодня, что они начали ремонт дорог на заводе, то думаю, что просили мэра, мер просил Трубные площадки.. А вот что взамен? И надо понимать, что предприятия могут только помочь в ремонте городских дорог, но ответственности за качество не могут нести...это же только помощь... А вот бесплатная или за наши налоги, это вопрос!
Ви хочете сказати що в Спасо Преображенському Соборі або в інших ніхто не молиться за душі загиблих українських воїнів??? а Ви там давно були??? чи Ви думаєте що Святі Отці МП сплять і бачать уві сні як би його рашку притягти??? то Ви помиляєтесь.
Не треба мены приписувати те що я не говорив! 1. Я написав що обговорень не треба 2. Хочете обговорювати, то обговорюйте не законно встановлені споруди 3, Це буде КАПЕЛАНСЬКИЙ Храм УПЦ КП....То му і пишу, що це для воїнів АТО! Всі інші Ваші дописи - це Ваша уява, а не мої думки!
Не понял Анатолия Василича насчет рукоприкладства, для кого "добре"--для жителей, или для газовых бандитов? А вообще-то мелко пашут покровчане, как говорится, если падать в грязь--так с доброго коня, брали бы в заложники сразу Гройсмана, или хотя бы слугу всех господ Вовка. В нормальных городах уже решением депутатских сессий возвращают себе газовые сети, и теперь там к чужой собственности газовым баронам руки тянуть опасно, могут и отрубить. На законных основаниях.
Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
Команды начали борьбу с нуля, предстояло сыграть 5 туров.
"Аватары" снова как и в 11 туре отбора встретились с "Миражем" снова ничья 2-2 хотя на 2ой доске в начале Игорь стоял предпочтительней Олега Тихонова. Остальные команды тоже сыграли 2-2.Интрига сохранялась.
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