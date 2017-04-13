Звонок в редакцию: Что могут подумать люди которые проезжают через Никополь? Мне стыдно (видео) 

Цитата: Копчик С.

Обговорювання , згідно Законодавства України, в данному випадку не треба.. А як що бажаєте обговорювати, то будь ласка: почніть з десятка не законно поставлених храмів УПЦ МП в місті. Капеланський храм буде встановлений згідно всіх вимог законодавства. Хлопці, які загинули за цю землю, яки захищали цю землю..заслуговують на клаптик землі для храму, де за їх душі будуть молитися..

Цитата: Копчик С.

Я не розумію, до чого тут комбінати? Може ще про космонавтику поговоримо?

Люди за свої гроші і в свій особистий час зібралися і провели толоку! Нам треба ще і комбінати підняти з руїн? Починайте, ми підтримаємо! :)

Цитата: Копчик С.

Нам треба ще і комбінати підняти з руїн?

Ви хочете сказати що в Спасо Преображенському Соборі або в інших ніхто не молиться за душі загиблих українських воїнів??? а Ви там давно були??? чи Ви думаєте що Святі Отці МП сплять і бачать уві сні як би його рашку притягти??? то Ви помиляєтесь. Прийдіть на свято Пасхи до собору, подивіться які свята влаштовують для дітей і якою мовою, подивіться і в архіві .Щодо законності - я не думаю що каплички ставились за принципом *де хочу там і ставлю*, на це були якісь дозволи.відповідь була для сергіоко стосовно молокозаводу і толоки ніяк не стосуваласьтак, треба, 25 -30 років назад Нікополь був стратегічним містом, а зараз доживає свого вікуале підіймати маємо разом - громадою