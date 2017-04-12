"Дед бы в гробу перевернулся". А.Вилкула поймали на постановочном возложении цветов к памятнику Неизвестному солдату (ВИДЕО)

Депутат Александр Вилкул несколько раз возлагал цветы к памятнику, после чего забрал букет с собой и пошел общаться с журналистами.
Пользователи соцсети выложили в интернет видео, на котором видно, как народный депутат Александр Вилкул из "Оппозиционного блока" с нескольких дублей возлагает цветы к памятнику Неизвестному солдату в Кривом Роге.
Ролик с постановочным возложением цветом выложила на своей странице в Facebook жительница Кривого Рога Екатерина Шульга.
На видео можно увидеть, как Вилкул с нескольких дублей на камеру "чтит память" Неизвестного солдата, затем по-хозяйски забирает букет и идет общаться с журналистами.
Мнения пользователей, зачем Вилкулу может понадобиться букет, который был "возложен" к памятнику, разделились:
– одни обвинили его в "жлобстве": "Жлобская натура.... а как же деды воевали???", – написал Роман Серебряков
– другие назвали "запасливым" – "...жинке подарит вечером", – написал Николай Кноповский.
– "кажуть забирати квіти з могил погана прикмета...", – написал Serg Mokryakov.
Я увлеклась съёмками лет 10 назад, когда мне подарили видеокамеру. Снимала семью и знакомых, пользовалась иногда и в работе, но никогда не выкладывала в соцсети. А вот год назад, в апреле 2016, почему-то захотелось снять видеорепортаж, прямо на улице, о незнакомых людях.
Обговорювання , згідно Законодавства України, в данному випадку не треба.. А як що бажаєте обговорювати, то будь ласка: почніть з десятка не законно поставлених храмів УПЦ МП в місті. Капеланський храм буде встановлений згідно всіх вимог законодавства. Хлопці, які загинули за цю землю, яки захищали цю землю..заслуговують на клаптик землі для храму, де за їх душі будуть молитися..
Ви хочете сказати що в Спасо Преображенському Соборі або в інших ніхто не молиться за душі загиблих українських воїнів??? а Ви там давно були??? чи Ви думаєте що Святі Отці МП сплять і бачать уві сні як би його рашку притягти??? то Ви помиляєтесь. Прийдіть на свято Пасхи до собору, подивіться які свята влаштовують для дітей і якою мовою, подивіться і в архіві . Щодо законності - я не думаю що каплички ставились за принципом *де хочу там і ставлю*, на це були якісь дозволи.
Цитата: Копчик С.
Я не розумію, до чого тут комбінати? Може ще про космонавтику поговоримо? Люди за свої гроші і в свій особистий час зібралися і провели толоку! Нам треба ще і комбінати підняти з руїн? Починайте, ми підтримаємо! :)
відповідь була для сергіоко стосовно молокозаводу і толоки ніяк не стосувалась
Цитата: Копчик С.
Нам треба ще і комбінати підняти з руїн?
так, треба, 25 -30 років назад Нікополь був стратегічним містом, а зараз доживає свого віку але підіймати маємо разом - громадою
Вот мне интересно, это место для строительства с жителями обсуждалось ?
Обговорювання , згідно Законодавства України, в данному випадку не треба.. А як що бажаєте обговорювати, то будь ласка: почніть з десятка не законно поставлених храмів УПЦ МП в місті. Капеланський храм буде встановлений згідно всіх вимог законодавства. Хлопці, які загинули за цю землю, яки захищали цю землю..заслуговують на клаптик землі для храму, де за їх душі будуть молитися..
Цитата: SergioKo
А разрушенный молокозавод слабо восстановить?
Починайте, а ми допоможемо! А то всі розумні казати що робити! Коли почнете роботи на молокозаводі? Врахуйте тільки, що він приватний...І навіть заробляє на автостоянці та здачі в оренду приміщень!
Цитата: Василий
А комбінати? Та кому вони потрібні, це ж нові робочі місця, податки в місцевий бюджет, нащо воно кому треба, це ж довгострокові капіталовкладення, а влада яка приходить на кілька років хоче увірвати сьогодні.
Я не розумію, до чого тут комбінати? Може ще про космонавтику поговоримо? Люди за свої гроші і в свій особистий час зібралися і провели толоку! Нам треба ще і комбінати підняти з руїн? Починайте, ми підтримаємо! :)
А тепер уявіть, що введуть таки абонплату за постачання газу.. На квартирі, в якій ніхто не живе і не користується газом, за рік буде борг! Тоді Горгаз, по цій же логіки,відключати сміло все місто! Який маразм і зневага до людей!
Да по тендерам столько вопросов, но отвечать на эти вопросы никто не хочет. Конкурсные комиссии состоят из работников КП заказчика услуги и работников Исполкома. Общественный Наблюдательный совет не раз, письменно просил включать в эти комиссии членов общественности: по одному для контроля. Закон не обязывает , но и не запрещает это делать.. Конечно, городская власть была против, а Наблюдательный совет распустили... Все рассказы про открытость и прозрачность власти - сказки для нас!
Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
Команды начали борьбу с нуля, предстояло сыграть 5 туров.
"Аватары" снова как и в 11 туре отбора встретились с "Миражем" снова ничья 2-2 хотя на 2ой доске в начале Игорь стоял предпочтительней Олега Тихонова. Остальные команды тоже сыграли 2-2.Интрига сохранялась.
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