Нікопольські поліцейські під час рейду знову виявили неліцензійний алкоголь. Такі рейди поліція буде проводити й надалі (фото)

Отримавши інформацію про торгівлю в центрі міста нелегальним алкоголем, поліцейські провели рейд під час якого склали два адміністративних протоколи і вилучили 120 бутилок.









Так,10 квітня дільничні інспектори Нікопольського відділу поліції виявили металеву споруду обладнану під кафе, з назвою "24 кафе”, біля будинку по вул. Шевченко,189. Там здійснювали продаж алкогольних напоїв без відповідної ліцензії, в нічний час через віконечко алкоголь продавали на розлив. Поліцейські також виявили відсутність будь-яких документів. За даним фактом було складено два адміністративні протоколи за ч.1 ст.156 КупАП за продаж алкоголю без ліцензії та ч.1 ст.155 КупАП за відсутність куточка споживача.

Такі рейди поліція буде проводити й надалі.

Нікопольська поліція звертається до громадян з проханням повідомляти про будь-які факти торгівлі спиртними напоями або тютюновими виробами без відповідних документів чи торгівлю алкоголем в розливному вигляді до місцевих відділів поліції або за телефоном «102» 0663317423 або електронною поштою gogumwd@gmail.com

Нікопольський ВП ГУНП в Дніпропетровській області

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