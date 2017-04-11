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Спорт / Никополь шахматный: Хроника событий Командного ЧО по блицу 2017 (Сегодня, 14:02)

Продолжение -Финальная часть 1-6 места
Команды начали борьбу с нуля, предстояло сыграть 5 туров.
"Аватары" снова как и в 11 туре отбора встретились с "Миражем" снова ничья 2-2 хотя на 2ой доске в начале Игорь стоял предпочтительней Олега Тихонова. Остальные команды тоже сыграли 2-2.Интрига сохранялась. 
 
2й тур играем УГМ+М победителями отбора. Решаюшим оказалось очко добытое Мартияном на 1м столе против мс Жалдыбина. В симметричном англ начале белые "нагло" надвинули пешку а на короткую рокировку. И сумели вскрыть игру 2,5-1,5." Аватары" выходят в лидеры!.вместе "Кривбассом который" обыграл БМВ 3-1, СбДнепра-Мираж 2-2.
 
3й тур Кривбасс разгромил нас 4-0,только Зиновьев против Дедкова мог расчитывать на полож.результат. УГМ+М-Днепр 3,5-0,5 тоже разгром!, Мираж -БМВ 2-2
 
4й тур Днепр-Кривбасс 3,5-0,5 Лидер остановлен и разгромлен
УГМ+М-Мираж 3-1.Аватары -БМВ 2,5-1,5 на первом столе Мартиян недожал мм-Борисенко но и ничья зафиксировала нашу победу!
положение перед заключит.туром
Кривбасс,УГМ+М,Аватары по 5, 
сб.Днепра 4,Мираж-3 БМВ-2.
 
Борьба накалилась до предела в Криворожском дерби Кривьасс прогнозировано победил Мираж 3-1, БМВ -нанес болезненое поражение УГМ+М!!! 3-1, а в матче Днепра и Аватаров-была зафиксирована боевая ничья 2-2, хотя к победе скорее ближе были никопольчане.
 
Итоговое турнирное положение
1. Кривбасс 7 матч.оч (12,5 из 20)
2. Аватары 6 м.о (9 очк)
3.УГМ+М (Днепр) 5 (11очк)
4.Сб.Днепра 5 (10 очк)
5.БМB-4 (9.5)
6 Мираж 3 (8)
 
Удивительно но Аватары могли набрав 9,5 игровых очков разделить 1-2 место!!!.
Интересная статистика средний рейтинг соперников Аватаров(16 партий) 
на 1й доске-2295!, 2я-2230, 3я- 2185, 4я-2120.
Победители (команды и призеры по доскам)были награждены кубками медалями и денежными призами от КРШФ и А.М.Костюкова . Отличный турнир,положительные эмоции
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Спорт » Просмотров: 23 » Комментариев:0

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    Никополь шахматный: Хроника событий Командного ЧО по блицу 2017
    Продолжение -Финальная часть 1-6 места
    Команды начали борьбу с нуля, предстояло сыграть 5 туров.
    "Аватары" снова как и в 11 туре отбора встретились с "Миражем" снова ничья 2-2 хотя на 2ой доске в начале Игорь стоял предпочтительней Олега Тихонова. Остальные команды тоже сыграли 2-2.Интрига сохранялась. 
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