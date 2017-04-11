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Другие СМИ пишут / НАШІ ГРОШІ: У Нікополі відразу 4 фірми відмовились від 9 мільйонів на користь доньки екс-віце-мера Дніпра (Сегодня, 13:20)

Поліція підозрює посадовців управління житлово-комунального господарства Нікопольської міськради (Дніпропетровська обл.) в підробці документів тендеру з ремонту дороги, внаслідок чого відбулася розтрата 1,3 млн грн. бюджетних коштів. 

 
 
Про це стало відомо з ухвали Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження №42016040000000875.
 
З судового засідання відомо, що в серпні минулого року управління ЖКГ Нікопольської міськради провело тендер на капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Херсонська від вул. Добролюбова до вул. Воїнів Інтернаціоналістів.
 
В поліції стверджують, що шляхом зловживання службовим становищем та підробивши документації тендеру його переможцем чиновники визнали ТОВ «Багатопрофільна корпорація «Січеслав», пропозиція якого була дорожчою від інших учасників на 1,3 млн грн.
 
В суді слідчий клопотав про доступ до документів управління ЖКГ щодо формування конкурсного комітету, проведення тендеру, актів виконаних робіт та розрахунків з БК «Січеслав». Суд це клопотання задовольнив, але заборонив вилучати документи з міськради.
 
Нагадаємо, вартість угоди з БК «Січеслав» на ремонт дороги в Нікополі склала 8,96 млн грн. В самому тендері приймало участь шість фірм. Оцінка конкурсних пропозицій відбувалася по трьом критерім: ціна, умови оплати та гарантійне обслуговування. 
  • Відповідно до протокола оцінки пропозицій, учасники набрали наступну кількість балів:
  • ТОВ «Ресур-Н» – 93,43;
  • ПВКП «Укрєвробуд 2013» — 85,36;
  • ТОВ «Дорводбуд» – 82,50;
  • ПП «Спортсервіс» – 78,61;
  • ТОВ «Багатопрофільна корпорація «Січеслав» – 69,71;
  • Філіал «Нікопольський райавтодор «ДП «Дніпропетровський облавтодор ВАТ «АК Автомобільні дороги України» – 64,87. 
Майбутній переможець торгів в рейтингу привабливості пропозицій був на п’ятому місці. Але всі чотири фірми, пропозиції яких були вигідніші, написали заяви про вихід з тендеру, офіційно всі вони послалися на своє складне економічне положення. Але директор  «Укрєвробуд 2013» заявив пізніше, що фірма не відмовлялася від підряду, а його підпис на заяві підроблений. За цим фактом було направлена скарга в прокуратуру та СБУ.
 
«БК «Січеслав» записана на Олександра Михлика. До літа підприємство вона належала Юлії Мархасіній – доньці екс-віце-мера Дніпропетровська Віталія Мархасіна. Фірма є фаворитом тендерів Дніпропетровської ОДА, тільки за минулий рік вона отримала підрядів від облдержадміністрації на 54,51 млн грн.
Управління ЖКГ Нікопольської міськради очолює Вадим Засядьвовк.
Джерело: НАШІ ГРОШІ
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Другие СМИ пишут » Просмотров: 399 » Комментариев:1

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    Виктор может пора сменить риторику и говорить не "растрата" а "воровство"?Полученное в виде отката за предоставленную возможность грабить местную громаду
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