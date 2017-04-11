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Другие СМИ пишут / НАШІ ГРОШІ: У Нікополі відразу 4 фірми відмовились від 9 мільйонів на користь доньки екс-віце-мера Дніпра (Сегодня, 13:20)
Поліція підозрює посадовців управління житлово-комунального господарства Нікопольської міськради (Дніпропетровська обл.) в підробці документів тендеру з ремонту дороги, внаслідок чого відбулася розтрата 1,3 млн грн. бюджетних коштів.
Про це стало відомо з ухвали Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження №42016040000000875.
З судового засідання відомо, що в серпні минулого року управління ЖКГ Нікопольської міськради провело тендер на капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Херсонська від вул. Добролюбова до вул. Воїнів Інтернаціоналістів.
В поліції стверджують, що шляхом зловживання службовим становищем та підробивши документації тендеру його переможцем чиновники визнали ТОВ «Багатопрофільна корпорація «Січеслав», пропозиція якого була дорожчою від інших учасників на 1,3 млн грн.
В суді слідчий клопотав про доступ до документів управління ЖКГ щодо формування конкурсного комітету, проведення тендеру, актів виконаних робіт та розрахунків з БК «Січеслав». Суд це клопотання задовольнив, але заборонив вилучати документи з міськради.
Нагадаємо, вартість угоди з БК «Січеслав» на ремонт дороги в Нікополі склала 8,96 млн грн. В самому тендері приймало участь шість фірм. Оцінка конкурсних пропозицій відбувалася по трьом критерім: ціна, умови оплати та гарантійне обслуговування.
Майбутній переможець торгів в рейтингу привабливості пропозицій був на п’ятому місці. Але всі чотири фірми, пропозиції яких були вигідніші, написали заяви про вихід з тендеру, офіційно всі вони послалися на своє складне економічне положення. Але директор «Укрєвробуд 2013» заявив пізніше, що фірма не відмовлялася від підряду, а його підпис на заяві підроблений. За цим фактом було направлена скарга в прокуратуру та СБУ.
«БК «Січеслав» записана на Олександра Михлика. До літа підприємство вона належала Юлії Мархасіній – доньці екс-віце-мера Дніпропетровська Віталія Мархасіна. Фірма є фаворитом тендерів Дніпропетровської ОДА, тільки за минулий рік вона отримала підрядів від облдержадміністрації на 54,51 млн грн.
Управління ЖКГ Нікопольської міськради очолює Вадим Засядьвовк.
Джерело: НАШІ ГРОШІ
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Другие СМИ пишут » Просмотров: 399 » Комментариев:1
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