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На России / Если Путин не упадет перед Трампом, Трамп упадет Россию навсегда (видео) (Сегодня, 09:50)
Экс-главарь донбасских террористов Игорь Стрелков утверждает, что в случае отказа Путина от «ультиматума» США его ждет тотальный провал. Собственно, в этом и заключает цель визита Госсекретаря Тиллерсона в Москве. Об этом он пишет на своей странице в соцсетях:
«В случае принятия «ультиматума», Кремль должен открыто отказаться от дальнейшей поддержки Асада — либо уйти из Сирии, либо прямо способствовать смещению сирийского лидера и передаче власти в руки т.н. «умеренной оппозиции» — т.е. тем же исламистам, с кем по большей части наши «космонавты» и прочие «ихтамнеты» и воевали.
В качестве «пряника», насколько понимаю, госсекретарь не предложит вообще ничего — недавняя показательная «порка» наших «космонавтов» и, главное, полное отсутствие соответствующей (т.е. военной) реакции на неё — делают любые «пряники» ненужными. Оппонент демонстрирует слабость и нерешительность и, значит, его надо «давить дальше».
А вот в качестве «кнута» мистер Тиллерсон, судя по публикациям в западных СМИ, намерен предъявить РФ новые санкции — кратно (а то и на порядок) более серьезные, нежели введенные «за Крым и Донбасс» нерешительным «Абамой-абизяной».
Что они из себя представляют? Отвечаю: Трамп намерен установить жесткие санкции на этот раз не против российских государственных и частных корпораций и т.п., а против ЛЮБЫХ корпораций и фирм, которые будут сотрудничать с РФ и ее торговыми, финансовыми и иными агентами по очень широкому списку направлений. Санкции будут сопровождаться крайне жесткими наказаниями для тех ,кто будет уличен в их нарушении. Что это означает на деле? — Означает обвальное обрушение российского финансового рынка, разрыв множества уже реализуемых и готовящихся к реализации крупных проектов, остановку множества производств (в том числе космических, оборонных и иных наукоемких), завязанных на комплектующие из-за рубежа. И так далее, и тому подобное… В общем — сплошной «Трампнаш» с брызгами шампанского.
Картиночка, мягко говоря, безрадостная.
И самое в ней печальное (не только для обгадившегося по всем направлениям Кремля) — что даже если ультиматум Тиллерсона будет принят и наши ВКС с позором уберутся из Сирии (это еще можно как-то стерпеть, особенно если телевизор вдруг «переключится» на другие проблемы, а о Сирии забудет вообще — как пару лет назад о Донбассе), — дело этим не закончится. Потому что, убедившись ,что «нащупали» у клиента то «сакральное», ради которого он готов уступать во всем, через какое-то (очень недолгое) время Тиллерсон привезёт все тоже самое, но с привязкой к Донбассу. А потом (еще быстрее) — к Крыму.
Признаться, я даже не знаю, что делать в этой ситуации Величайшему Стратегу и его неповторимой команде… Кидаться в атаку? Усугубив экономический погром еще и военным (а в Сирии погром просто неизбежен)? Атаковать где-нибудь в другом месте? Ну, куда ни шло… Но если опять (как в 14-м) не будет сделано вообще ничего внутри страны — то погром неизбежен не только в Сирии. А если радикальные внутриполитические и экономические (мобилизационные по сути) реформы будут все-таки запущены, но «команда менеджеров» останется та же — то погром состоится еще быстрее. А дальше — смута.
Просто потому, что с Медведевыми, Шуваловыми, Сурковыми, Грефами и прочими Ротенбергами (список «незаменимых друзей» можно еще долго продолжать), у Владимира Владимировича останется всего три шанса:
1) Гаага,
2) черенок от лопаты «а-ля Каддафи»,
3) бегство куда-нибудь (В Китай или в Иран, если они будут настолько дурны, что согласятся его принять), — подытожил Стрелков
Источник: Антикор
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: На России » Просмотров: 341 » Комментариев:0
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