 Необычные способности: даются избранным или доступны каждому, при желании? 

Я увлеклась съёмками лет 10 назад, когда мне подарили видеокамеру. Снимала семью и знакомых, пользовалась иногда и в работе, но никогда не выкладывала в соцсети. А вот год назад, в апреле 2016, почему-то захотелось снять видеорепортаж, прямо на улице, о незнакомых людях.









Выкладывала сначала в фейсбук, а позже, когда эта соцсеть отказалась публиковать длинное двухгигабайтное видео, - друзья подсказали: удобнее создать канал в ютубе, там подобных ограничений не существует, а в ФБ публиковать только ссылку.

Потом захотелось создать сайт, специально для своих творческих работ, а так как тематикой был выбран, в основном, досуг никопольчан, - назвала канал, сайт, а позже и страничку в ФБ "Никополь Вечерний". Мне казалось, и сейчас остаюсь при этом мнении, что людям будет интересно включить в конце трудового дня лёгкое видео о культуре, спорте, досуге, благотворительности, и о другом, что должно вызывать положительные эмоции в этом непростом мире и в эти непростые для нашей страны времена, а иногда пофилософствовать и поразмышлять о своей роли и своём месте на земле.

Крайнее видео на "Никополе Вечернем" - интервью с необычным человеком - надеюсь, привлечёт внимание тех читателей "Газеты ГОРОД Никополь", которых, как и меня, притягивает необычное и неизученное современной наукой, но всё же существующее, и в этом, пожалуй, уже мало кто сомневается.

Предлагаю также ознакомиться и с другими публикациями на сайте " Никополь Вечерний ", на сегодня их аж 21 :).

Немного о неведомом

Сколько бы ни стремилось человечество к прогрессу, сколько бы ни совершало открытий, но существует в этом странном мире ещё так много тайного, непонятого простыми смертными, а потому манящего и безумно притягивающего!

Люди хотят знать то, что скрыто от них, — что-то из прошлого или будущего, что- то из спрятанных мыслей и действий чужих и близких, — ну очень хочется иногда познать магическое из источника, который принято называть сверхсознанием.

Однако существуют люди, для которых неведомое приоткрыто чуть больше, чем для всех остальных. Они владеют скрытой в глубинах вселенной информацией, и готовы поделиться нею с желающими. С одним из таких людей мне удалось побеседовать в уютной никопольской кафешке. Источник: Никополь Вечерний

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