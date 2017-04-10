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Видео - Фото репортаж / Om TV: Тяга к народным республикам (Сегодня, 09:32)

 
 
Братская помощь Москвы неминуемо несет бедность, сужение гражданских свобод и консервацию отсталости. В самых запущенных случаях приводит к гуманитарной катастрофе. 
 

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Видео - Фото репортаж » Просмотров: 0 » Комментариев:0

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