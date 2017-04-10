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Видео - Фото репортаж / Om TV: Тяга к народным республикам (Сегодня, 09:32)
Братская помощь Москвы неминуемо несет бедность, сужение гражданских свобод и консервацию отсталости. В самых запущенных случаях приводит к гуманитарной катастрофе.
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Видео - Фото репортаж » Просмотров: 0 » Комментариев:0
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Військова служба правопорядку у Збройних Силах України та Військова прокуратура звертаються до усіх військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, з пропозицією повернутися на військову службу і добровільно звернутися до найближчого органу Військової служби правопорядку або Військової прокуратури із зізнанням та поясненнями причини відсутності на військовій службі.
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Я увлеклась съёмками лет 10 назад, когда мне подарили видеокамеру. Снимала семью и знакомых, пользовалась иногда и в работе, но никогда не выкладывала в соцсети. А вот год назад, в апреле 2016, почему-то захотелось снять видеорепортаж, прямо на улице, о незнакомых людях.
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