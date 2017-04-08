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Криминал / За тиждень нікопольці здали до поліції 14 одиниць зброї, 6 спецзасобів та 20 боєприпасів (фото) (Вчера, 15:34)
До Нікопольського відділу поліції за тиждень місячника добровільної здачі зброї здано 14 одиниць зброї, 6 спецзасобів та 20 боєприпасів
До органів дозвільної системи поліції з початку місяця громадяни здали :14 – одиниць мисливської гладкоствольної зброї, 4 — одиниці газової зброї, 1 револьвер та 1 пістолет травматичної дії, один мінометний снаряд, дві міни та 20 штук боєприпасів до автомату Калашникова.
Завдяки проведенню місячника добровільної здачі зброї в квітні уже 10 осіб уникнули адміністративної відповідальності. Найчастіше нікопольці приносять до поліції ту зброю, яку успадкували від родичів та зареєстровані екземпляри, від яких хочуть позбутися.
З 1 квітня в усій державі, розпочався місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів. Всі громадяни, які добровільно принесуть до Національної поліції України незареєстровану зброю, не лише уникнуть відповідальності, але й після оформлення відповідних документів отримають можливість зареєструвати її в особисту власність і використовувати на законних підставах.
Нагадаємо, що за нелегальне зберігання зброї Закон, зокрема ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років. Водночас, згідно з ч.3 цієї ж статті ККУ, звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка добровільно здала органам влади зброю, боєприпаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.
Здати нелегальну зброю громадяни можуть в підрозділи дозвільної системи
Відділ комунікації ГУНП в Дніпропетровській області
за матеріалами НікопольськогоВП
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 378 » Комментариев:1
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