НА России недовольны ударом США в Сирии и угрожают прекратить взаимодействие

Ракетный удар США по авиабазе в Сирии может перечеркнуть взаимодействие между российскими и американскими военными в Сирии, поскольку Вашингтон не контактировал с российским руководством перед нанесением удара.
Об этом заявил глава российского комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, сообщает "РИА Новости".
"Это может перечеркнуть взаимодействие уже сложившееся между военными России и США в Сирии, поскольку США не контактировали с нашим руководством", – сказал Озеров.
Он считает, что такие действия США, "откровенно говоря, не будут способствовать" развитию российско-американских отношений.
Зато, как сообщает Reuters, США предупредили российских военных о нанесении удара по авиабазе в Сирии.
"Российские военные были предупреждены перед нанесением удара с помощью установленных каналов по предотвращению конфликтов. Американские военные стратеги приняли все меры, чтобы минимизировать риск для российских или сирийских военнослужащих, находящихся на территории аэродрома,"
– говорится в заявлении.
Напомним, военно-морские силы США нанесли ракетный удар по Сирии из кораблей, расположенных в Средиземном море.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ракетный удар по авиабазе в Сирии отвечает "жизненно важным национальным интересам".
Військова служба правопорядку у Збройних Силах України та Військова прокуратура звертаються до усіх військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, з пропозицією повернутися на військову службу і добровільно звернутися до найближчого органу Військової служби правопорядку або Військової прокуратури із зізнанням та поясненнями причини відсутності на військовій службі.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Громадська Спілка " Асоціація учасників бойових дій Нікопольщини дякує всім , хто допоміг в розміщенні сьогоднішньої виставки прапорів з міст України та підрозділів ЗСУ. Дякуємо Нікопольській міській владі за інформаційну та організаційну підтримку. Особлива подяка підприємцю Дмитро Нікітченко за безкоштовний номер в " Маямі" для волонтерів акції. Подяка підприємцю Миколаю Гайдуку за доставку виставки та волонтерів з Нікополя до Марганця. Подяка Віталію Мандику за що організував та привіз волонтерів та виставку в м.Нікополь. Та велика подяка волонтеру та організатору Акції та виставки Катерині Валевський !
Гарна новина! Самооборона молодці! Питання тільки одне, на відео Тарасюк сказав, що інстукрутори з 3 полку. Я правильно зрозумів, що активісти Самооборони є військовими зі спецназу? Якщо так, то приємно знати, що в Нікополі є такі люди.
Це робота соціальних працівників які повинні Здійснювати контроль за умовами утримання і виховання дітей, які проживають в складних життєвих обставинах у батьків, що не забезпечують належних умов виховання, а виплати піднімати потрібно,зараз тільки дитяче ліжко стартує від 2000 грн)))
Який контроль?! Ви впевнені що вони здатні контролювати?! Може всіх циганок проконтролюють..?! Який вплив вони мають та важилі вирішення питань? Забрати дитину в дитячий будинок? Три роки мати буде пропивати гроші, а на четвертий віддасть знову на шию держави! Я вже не кажу про психичну травму дитині. Щоб купляти ліжечко, щоб виховувати, годувати, навчати дітей до 18 років ( а не трьох) треба щоб батьки мали стабільну та високу зарплату!!! Все інше, це допоміжні речі і не змінять ситуацію.
Шалені виплати при народженні дитини - це добре, але інколи приводить до негативного ефекту. Скільки випадків, коли народжують для того, щоб жити за ці гроші...і на саму дитину лишається мізер. А скільки кидають дітей, скільки асоціальних родин!
Це робота соціальних працівників які повинні Здійснювати контроль за умовами утримання і виховання дітей, які проживають в складних життєвих обставинах у батьків, що не забезпечують належних умов виховання, а виплати піднімати потрібно,зараз тільки дитяче ліжко стартує від 2000 грн)))
Шалені виплати при народженні дитини - це добре, але інколи приводить до негативного ефекту. Скільки випадків, коли народжують для того, щоб жити за ці гроші...і на саму дитину лишається мізер. А скільки кидають дітей, скільки асоціальних родин! Треба піднімати економіку, це підніме рівень життя людей, буде стабільність.. и тоді жінки будуть народжувати! А поки, судячи з декларацій, народжувати можуть лише родини депутатів та чиновників! А готівки у кожного депутата стільки, що він може утримувати всі родини в області!
Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.dp.ua,
собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305