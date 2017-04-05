Нікопольські поліцейські під час рейду вилучили неліцензійний алкоголь (фото)      

4 квітня дільничні інспектори Нікопольського відділу поліції провели профілактичний рейд, направлений на виявлення безліцензійної торгівлі алкоголем, тютюновими виробами та розливної торгівлі. Під час рейду було вилучено 90 пляшок алкогольних напоїв та 1 кегу пива на 50 літрів.





Зокрема, правоохоронці виявили в кафе на вул. Електрометалургів в районі автовокзалу продаж алкогольних напоїв без відповідної ліцензії. Крім цього, в магазині не було куточку споживача та дозвільних документів на здійснення підприємницької діяльності. За даним фактом було складено адміністративний протокол за ч.1 ст.155 КУпАП.

Крім цього, поліцейські задокументували факт продажу пива неповнолітнім, за що відносно бармена закладу було складено адміністративний протокол за ч.2 чт.156КупАП (продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв або тютюнових виробів особі, яка не досягла 18 років), що тягне за собою накладення штрафу від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відділ комунікації ГУНП за матеріалами Нікопольського ВП

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