Проведено атестаційну експертизу комунального закладу «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21»

Одного не могу понять, почему сумма абонплаты фиксированная и зависит от пропускной способности счетчика, а не от количество пропускаемого по трубе газа. К примеру для юридических лиц рынок газа открыт уже давно и каждый завод вправе сам выбирать поставщика газа. И платежки там две: 1-я за газ как за товар, 2-я - за транспортировку этого газа, обслуживание и пользование газопроводом. Вот только сумма во 2-й платежке зависит от количества потребленного газа, грн./куб.м. И если, скажем завод в простое и не потребил не куба газа, то и за пользование газопроводом он не платит. А за что? Так почему же быту предлагают абонплату? Я вчера посчитал, для Никополя, со счетчиком G4 абонплата составит 125,33 грн. с НДС. Я, к примеру, использую газ лишь для приготовление еды, в месяц накручиваю 3-4 куба (20-27 грн.), а абонплаты отдай 125???

Зашел вчера на сайт 104 почитать информацию. Так они сами себе противоречат. В одной статье указывается, что в тарифе 6,879 грн.: 6,00 грн. это цена газа, а 0,879 грн. - это цена транспортировки и обслуживания газопроводов. И тут же в этой статье указывается, что решением комиссии с 1 апреля убирается стоимость транспортировки (0,879 грн.), газ будет стоить 6,00 грн. и вводится абонплата. И указывается формула для расчета покаждому региону и счетчику. Так подождите, господа-товарищи, не вопрос, я согласен платить два счета за газ по 6 грн. за куб и отдельно за транспортировку по 0,879 грн. за куб. С какого яху 125,33 ???