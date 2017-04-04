Відповідно до Порядку державної атестації загальноосвітніх навчальних закладів в період з 13 по 27 березня 2017 року проведено атестаційну експертизу комунального закладу «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21».
Атестаційна експертиза показала, що педагогічний колектив школи на високому рівні забеспечує реалізацію державної політики в галузі освіти, виконання вимог чинного законодавства, завдань, визначених Національною доктриною розвитку освіти України.
За рішення наказу Відділу освіти і науки Нікопольської міської ради №129 від 30.03.2017р. Про підсумки державної атестації визначено комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21» атестованим за рівнями початкової загальної, базової загальної, повної загальної середньої освіти з обсягом прийому 410 осіб терміном на 10 років.
Військова служба правопорядку у Збройних Силах України та Військова прокуратура звертаються до усіх військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, з пропозицією повернутися на військову службу і добровільно звернутися до найближчого органу Військової служби правопорядку або Військової прокуратури із зізнанням та поясненнями причини відсутності на військовій службі.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Шалені виплати при народженні дитини - це добре, але інколи приводить до негативного ефекту. Скільки випадків, коли народжують для того, щоб жити за ці гроші...і на саму дитину лишається мізер. А скільки кидають дітей, скільки асоціальних родин! Треба піднімати економіку, це підніме рівень життя людей, буде стабільність.. и тоді жінки будуть народжувати! А поки, судячи з декларацій, народжувати можуть лише родини депутатів та чиновників! А готівки у кожного депутата стільки, що він може утримувати всі родини в області!
Згоден з тими експертами, що вказують на те, що плату за транспортуваня газу повині платити тільки ті особи, які підключаються до магістральних мереж транспортувати свій газ, що видобувають. Користувачі побутового газу за транспортуваня платити не повині. Повині платити газодобувні компанії, а не побутові користувачі.
Одного не могу понять, почему сумма абонплаты фиксированная и зависит от пропускной способности счетчика, а не от количество пропускаемого по трубе газа. К примеру для юридических лиц рынок газа открыт уже давно и каждый завод вправе сам выбирать поставщика газа. И платежки там две: 1-я за газ как за товар, 2-я - за транспортировку этого газа, обслуживание и пользование газопроводом. Вот только сумма во 2-й платежке зависит от количества потребленного газа, грн./куб.м. И если, скажем завод в простое и не потребил не куба газа, то и за пользование газопроводом он не платит. А за что? Так почему же быту предлагают абонплату? Я вчера посчитал, для Никополя, со счетчиком G4 абонплата составит 125,33 грн. с НДС. Я, к примеру, использую газ лишь для приготовление еды, в месяц накручиваю 3-4 куба (20-27 грн.), а абонплаты отдай 125??? Зашел вчера на сайт 104 почитать информацию. Так они сами себе противоречат. В одной статье указывается, что в тарифе 6,879 грн.: 6,00 грн. это цена газа, а 0,879 грн. - это цена транспортировки и обслуживания газопроводов. И тут же в этой статье указывается, что решением комиссии с 1 апреля убирается стоимость транспортировки (0,879 грн.), газ будет стоить 6,00 грн. и вводится абонплата. И указывается формула для расчета покаждому региону и счетчику. Так подождите, господа-товарищи, не вопрос, я согласен платить два счета за газ по 6 грн. за куб и отдельно за транспортировку по 0,879 грн. за куб. С какого яху 125,33 ???
Ветеринарная служба действовала согласно Инструкции по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней, утвержденной Приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.Но наши сердобольные депутаты решили,что виновата ветслужба.Город превращён в свинарник(по словам Фесака, около 200 свиней отказываются принимать на переработку).Где обращения-заявления депутатов к правительству по санитарным нормам содержания скота в жилом городе? На 30-ое января карантин действовал в 20 населенных пунктах в 11 областях. С начала 2012 года было изъято и уничтожено 90 тысяч больных животных. В Украине уже с 2017 года свинина может стать дефицитным товаром из-за вспышки в стране вируса африканской чумы свиней (АЧС). В 2016 году экспорт украинской свинины упал почти в 11 раз — до 5,1 миллиона долларов. В 2015 году этот показатель составлял 54,6 миллиона долларов. 28 марта НКРЕКП приняло решение по взысканию ежемесячной абонплаты за пользование газом.Где обращение к правительству барыг? Короче-ППР(металлурги знают).
Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
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