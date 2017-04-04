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Жизнь города / Проведено атестаційну експертизу комунального закладу «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21» (Вчера, 21:05)

Відповідно до Порядку державної атестації загальноосвітніх навчальних закладів в період з 13 по 27 березня 2017 року проведено атестаційну експертизу комунального закладу «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21». 

Атестаційна експертиза показала, що педагогічний колектив школи на високому рівні забеспечує реалізацію державної політики в галузі освіти, виконання вимог чинного законодавства, завдань, визначених Національною доктриною розвитку освіти України.
 
За рішення наказу Відділу освіти і науки Нікопольської міської ради №129 від 30.03.2017р. Про підсумки державної атестації  визначено комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21» атестованим за рівнями початкової загальної, базової загальної, повної загальної середньої освіти з обсягом прийому 410 осіб терміном на 10 років.

Проведено атестаційну експертизу комунального закладу «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21»
Проведено атестаційну експертизу комунального закладу «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21»
Проведено атестаційну експертизу комунального закладу «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21»
Проведено атестаційну експертизу комунального закладу «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21»
Проведено атестаційну експертизу комунального закладу «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21»
Проведено атестаційну експертизу комунального закладу «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21»
Проведено атестаційну експертизу комунального закладу «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21»
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 220 » Комментариев:0

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    • Копчик С. 04.04.2017
      Андрій Шипко звернувся до Уряд ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Шалені виплати при народженні дитини - це добре, але інколи приводить до негативного ефекту. Скільки випадків, коли народжують для того, щоб жити за ці гроші...і на саму дитину лишається мізер. А скільки кидають дітей, скільки асоціальних родин!
      Треба піднімати економіку, це підніме рівень життя людей, буде стабільність.. и тоді жінки будуть народжувати!
      А поки, судячи з декларацій, народжувати можуть лише родини депутатів та чиновників! А готівки у кожного депутата стільки, що він може утримувати всі родини в області!
    • Василий 04.04.2017
      У Нікополі дозволили продавати ... (1)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      поки де даси копняка, не ворухнуться.
    • Василий 03.04.2017
      Почему абонплата за газ - это ... (3)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Поговоріть, може легше стане
    • Анатолій Сиротенко 03.04.2017
      Чемпионат области по Тайкан ка ... (1)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Такі результати змагань радують і надихають юних спотсменів до нових звершень і звитяг.
    • Анатолій Сиротенко 03.04.2017
      Почему абонплата за газ - это ... (3)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Згоден з тими експертами, що вказують на те, що плату за транспортуваня газу повині платити тільки ті особи, які підключаються до магістральних мереж транспортувати свій газ, що видобувають. Користувачі побутового газу за транспортуваня платити не повині. Повині платити газодобувні компанії, а не побутові користувачі.
    • Музыченко 03.04.2017
      Почему абонплата за газ - это ... (3)
      Музыченко-С„РѕС‚Рѕ
      Одного не могу понять, почему сумма абонплаты фиксированная и зависит от пропускной способности счетчика, а не от количество пропускаемого по трубе газа. К примеру для юридических лиц рынок газа открыт уже давно и каждый завод вправе сам выбирать поставщика газа. И платежки там две: 1-я за газ как за товар, 2-я - за транспортировку этого газа, обслуживание и пользование газопроводом. Вот только сумма во 2-й платежке зависит от количества потребленного газа, грн./куб.м. И если, скажем завод в простое и не потребил не куба газа, то и за пользование газопроводом он не платит. А за что? Так почему же быту предлагают абонплату? Я вчера посчитал, для Никополя, со счетчиком G4 абонплата составит 125,33 грн. с НДС. Я, к примеру, использую газ лишь для приготовление еды, в месяц накручиваю 3-4 куба (20-27 грн.), а абонплаты отдай 125???
      Зашел вчера на сайт 104 почитать информацию. Так они сами себе противоречат. В одной статье указывается, что в тарифе 6,879 грн.: 6,00 грн. это цена газа, а 0,879 грн. - это цена транспортировки и обслуживания газопроводов. И тут же в этой статье указывается, что решением комиссии с 1 апреля убирается стоимость транспортировки (0,879 грн.), газ будет стоить 6,00 грн. и вводится абонплата. И указывается формула для расчета покаждому региону и счетчику. Так подождите, господа-товарищи, не вопрос, я согласен платить два счета за газ по 6 грн. за куб и отдельно за транспортировку по 0,879 грн. за куб. С какого яху 125,33 ???
    • Next 03.04.2017
      Покровчани висадили сосни (1)
      Next-С„РѕС‚Рѕ
      У нас только на плитку хватает... Ах да, как то высадили возле Афин, да полить некому было, так и засохли ((
    • AG55 02.04.2017
      Нехай депутати бачать (2)
      AG55-С„РѕС‚Рѕ
      тупое стадо-легко управляемое
    • harakternik 02.04.2017
      Нехай депутати бачать (2)
      harakternik-С„РѕС‚Рѕ
      Элите-Дворцы культуры,а биомассе-разливайки.Возле этой клоаки"Ранок" разливаек(гэндэлыков) штук пять.Не верю,что не "крышы".

      Никопольчане спиваются,а молдоване работают на ремонте детской поликлиники.
    • harakternik 01.04.2017
      СОСТОЯЛАСЬ 17-Я СЕСИЯ НИКОПОЛЬ ... (2)
      harakternik-С„РѕС‚Рѕ
      Ветеринарная служба действовала согласно Инструкции по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней, утвержденной Приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.Но наши сердобольные депутаты решили,что виновата ветслужба.Город превращён в свинарник(по словам Фесака, около 200 свиней отказываются принимать на переработку).Где обращения-заявления депутатов к правительству по санитарным нормам содержания скота в жилом городе?
      На 30-ое января карантин действовал в 20 населенных пунктах в 11 областях. С
      начала 2012 года было изъято и уничтожено 90 тысяч больных животных.
      В Украине уже с 2017 года свинина может стать дефицитным товаром из-за вспышки в стране вируса африканской чумы свиней (АЧС).
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