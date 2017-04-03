1 апреля 2017 г. городе Днепр прошел чемпионат области по Тайкан каратэ. В нем приняли участие спортсмены из Днепра, Никополя, Покрова, Новомосковска, Николаева, Грушевки, Подгороднее.





Соревнования проводились в двух группах А и Б (начальные и продвинутые спортсмены). Никополь представляли спортсмены трех тренеров Пырх С.В. (руководитель организации), Гончаренко С.В. и Гончаренко А.В., которые привезли 22 золотых, 21 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Поздравляем всех призеров и победителей, а так же, всех начинающих спортсменов, для которых эти соревнования стали первым серьезным испытанием в их спортивной жизни!





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