Нехай депутати бачать

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України та Військова прокуратура звертаються до усіх військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, з пропозицією повернутися на військову службу і добровільно звернутися до найближчого органу Військової служби правопорядку або Військової прокуратури із зізнанням та поясненнями причини відсутності на військовій службі.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
В " цивилизованных странах " бродячих и безхозных совсем нет. А если и заблукает какая то псина в пиндосии или германии, то её сразу на кукан . Подержат недельку, и если никто не заинтересуется - к праотцам. И дело с концом. Правда видел с чипами в турции. Но там оставляют и выпускают всех таких холёных и красивых, а остальных - рюсським на котлеты.
Розыгрыш прошлого года . Участники ; Я -объект для розыгрыша....Место - Никополь. Заказчик - Вадим Колесник. Участники ОБЛ ГАИ, Больница , операторы и фотографы. Утром еду в спортзал. Останавливают две машины , Гаи не местное..Документы ....От вас запах...Крики ; "Я не пью !!!" не проходят ...Вы не можете вести авто....Всем караваном в больницу...Берут кровь ...Анализ показывает , что превышение алкоголя в крови в разы....Все снимается.......Цветы , шампанское....Я в шоке....... Реально поверил... В этом году все было круче.........Но пока секрет.....
СтопКор - школа коррупционеров. В очередь стают. Так хотят, аж облызуються. Я знаком с одним таким из Марганца. Когда всё это затевалось, ездил в Киев на собеседование. И мне предлагал. За пять тысяч гривен.
Мне кажется, бродячие собаки будут всегда. Даже если их уничтожат в городе, прибегут новые из пригородов и сёл. Да и двуногие сучьиства, бывает, выкидывают на улицу надоевшую живую мягкую игрушку.
Цитата: Vail
Я неоднократно становился свидетелем нападения собак на детей
Мне в детстве объясняли, как вести себя с собаками. Если бежит мимо, пусть бежит. Если направляется ко мне, даже если хозяин недалеко, замедляю ход, можно остановиться, руками не махать, как правило, понюхает и бежит дальше. Если гавкает, злобствует, делаю вид, что поднимаю что-то с земли и бросаю в неё, пугается и отбегает. Если я остановился, а собака большая и не отстаёт (если их несколько, основное внимание на главную), не спеша, не дёргаясь, обхожу её "территорию". Не поворачиваться к ней спиной и не бежать. Нелишне держать между собой и собакой портфель или сумку.
Позитивна інформація, погано, що тільки під тиском громацькості йде ця боротьба з корупцією, а хто зобов'язаний це робити по своїм службовим обов'язкам цього не робить належним чіном.
В Нікополі, вчора на сесії, депутати (29 детіпутов) показали справжнє обличчя: 1. знищили Громадську Спостережну Раду. 2. Вивели зі складу Виконкому 5 чоловік від громадськості, а ввели ще двух заступників мера. Тепер там всі "свої". 3. Порушили закон про корупцію призначивши заступником мера який буде опікатись УЖКХ, людину яка має бізнес в сфері УЖКХ. Не бачу сенсу на далі, тратити свій час на громадську роботу. Їм по барабану думка громади. Діяти треба через суди та нормальних прокурорів ( таких не багато, але є) Або чекати часу, коли народ допече і тоді вішати та стріляти.. Невже можновладці не розуміють, що крокують до таких часів!!!??? Це самий гірший варіант, але в історії прикладів багато. Потім не кажіть, що не попереджали!!!
А чому без цих предосторог реформували медицину в Дніпропетровській області і місті Нікополі при Януковичу і губернаторі Вілкулу.
:) Було би смішно читати, як би люди не помирали від відсутньої належної медичної допомоги. І цей " великий реформатор" який допомагав впроваджувати Вілкулу під прапорами Партії Регіонів, недолугу медичну реформу ( а по факту тупе скорочення), тепер пише: Цитата: "Вот почему я занимаю следующую позицию: – нельзя проводить никакие структурные изменения, пока народу Украины и медицинской общественности не покажут чёткий и понятный план реформирования... – громады и регионы должны получить от МОЗ и правительства гарантии того, что финансирование медицины не будет уменьшено; – медики должны иметь гарантии сохранения рабочих мест, и сохранения работы, соответствующей их квалификации;..." І не слова про провальну реформу в 2012 році під керівництвом Шипко! І не слова про те, що він пропонує сьогодні! Лише загальні слова як не передвиборчому митингу! Дуже шкода! Шкода, що люди знову обирають їх, по суті свої катів : вони не створюють нічого нового, а тільки руйнують та розкрадають! І ще мають наглість писати на ці теми! На жаль, рівень медицинского сервісу на пряму залежить від економічного рівня та рівня життя українців. Не може бути гарного обслуговування, як що людина не може за нього заплатити або купити ліки! Тому поки не зміниться рівень життя, говорити про якісну медицину не можна! Треба створити умови для великих інвестицій, а це нові робочі місця, нові доходи для людей, нові надходження в пенсійний фонд, нові податки.. Але про які інвестиції можна говорити, коли звичайний народний депутат Шипко має тільки готівкою приблизно 100 мільйонів. Де взяв, це інша розмова.. Але чому він не вкладає в нашу державу?! А скільки у нього в офшорах? А де лікується цей "переживающий" депутат: у нас чи за кордоном?! Лицемірство - це їх обличчя!
Я неоднократно становился свидетелем нападения собак на детей идущих в школу, если бы не взрослые неизвестно как бы все закончилось. За бегающими людьми, также кидаются собаки неожиданно, за едущими на велосипедах. Если взрослый знает что делать, то дети от испуга начинают бежать. И в последнее время их стало еще больше. Даже наблюдал картину возле школы 24 на стадионе девушке бегая по стадиону вынуждена была прекратить бегать вечером, т.к. собака кидалась на нее.
Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
Команда Федерации Тайкан Каратэ приняла участие в Чемпионате Украины среди школьников по Рукопашному бою, который проходил в городе Киев 26 марта 2017 года. Данное мероприятие впервые проводилось по линии министерства образования.
На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.dp.ua,
собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305