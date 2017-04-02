Нехай депутати бачать

Цитата: Vail

Я неоднократно становился свидетелем нападения собак на детей

Мне кажется, бродячие собаки будут всегда. Даже если их уничтожат в городе, прибегут новые из пригородов и сёл. Да и двуногие сучьиства, бывает, выкидывают на улицу надоевшую живую мягкую игрушку.Мне в детстве объясняли, как вести себя с собаками. Если бежит мимо, пусть бежит. Если направляется ко мне, даже если хозяин недалеко, замедляю ход, можно остановиться, руками не махать, как правило, понюхает и бежит дальше. Если гавкает, злобствует, делаю вид, что поднимаю что-то с земли и бросаю в неё, пугается и отбегает. Если я остановился, а собака большая и не отстаёт (если их несколько, основное внимание на главную), не спеша, не дёргаясь, обхожу её "территорию". Не поворачиваться к ней спиной и не бежать. Нелишне держать между собой и собакой портфель или сумку.