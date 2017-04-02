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В газету от читателей / СОСТОЯЛАСЬ 17-Я СЕСИЯ НИКОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА. О ЧЕМ, ПОЧЕМУ, КОГДА, КОМУ, КОГО ОТКУДА И КУДА .... (Вчера, 11:55)

 30 марта в зале заседаний городского совета на очередную сессию собрались никопольские народные избранники.
На рассмотрение депутатов были вынесены вопросы об урегулировании земельных отношений и об утверждении изменений в городских программ: «Информатизация учреждений здравоохранения в г.. Никополе на 2017-2020 годы» и «Создание аппаратно-программного комплекса" Видео-информационная система "Никополь - прозрачное город "на 2016-2018 годы. В городе в настоящее время работают уже 59 видеокамер, которые помогают местным полицейским следить за порядком.

Большинством голосов были внесены изменения и дополнения в «Стратегического плана устойчивого развития г.. Никополя до 2020 года», «Программы развития жилищно-коммунального хозяйства. Никополь на 2017-2019 годы» и в решение городского совета от 22 декабря 2016 № 64 15 / VИИ «О бюджете города на 2017 год».

КАРАНТИН. КАК ПОСТУПИТЬ?

Депутаты приняли обращение к Держпродспоживслужбы относительно ненадлежащего выполнения карантинных мероприятий при АЧС.
Решение об обращении в Главное Управление Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Днепропетровской области по фактам ненадлежащего выполнения ветеринарно-карантинных мероприятий при выявлении Африканской чумы свиней подготовила постоянная комиссия городского совета по вопросам охраны окружающей природной среды под председательством депутата Сергея Поддубного и отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения.
 
2 февраля этого года в Никополе был обнаружен вспышка африканской чумы свиней. Согласно Инструкции по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней, утвержденной Приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 05.03.2014 № 81, в Никополе был введен карантин. Сейчас продолжают проводиться мероприятия, направленные на борьбу с АЧС и недопущения ее распространения.
 
27 марта состоялись общественные сборы с активистами, что занимаются вопросами защиты животных, и представителями местной власти. Последние направили в Министерство аграрной политики и продовольствия письмо с просьбой пересмотреть условия Инструкции по борьбе с АЧС и предусмотреть возможность заменить эвтаназию бездомных собак на содержание их в приюте. Напомним, что эвтаназия бездомных собак — это одно из условий профилактики и борьбы с АЧС, которая указана в инструкции Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. В пунктах «VII. Мероприятия по ликвидации АЧС »и« X.
 
Меры по предупреждению распространения АЧС »вышеупомянутой инструкции говорится о том, что среди других мероприятий« организуется уничтожение бродячих котов и собак гуманными методами, а также дератизация на территории, где введен карантин ». Было принято решение о прекращении гуманного умерщвления бродячих собак до тех пор, пока местные власти не получит ответа от Министерства аграрной политики.
 
Во время сессии городской председатель Андрей Фисак подчеркнул, что ни одно коммунальное предприятие города не проводило отравление бездомных собак на улицах города. Сейчас подано заявление в правоохранительные органы по выявлению лиц, травивших собак в Никополе.
По словам активистов нашего города, работники коммунального предприятия хотели умертвить НЕ выловленных животных, а тех что уже некоторое время находились в приюте. По факту этих обвинений уже проводится служебное расследование в отношении проверки ответственных лиц. В случае подтверждения такой информации виновные понесут должное наказание.
 
Также по результатам сессии было направлено обращение в Держпродспоживслужбы относительно отстранения от должности и.о. начальника Управления Держпродспоживслужбы в г.. Никополь Натальи Школьной и начальника Никопольского городского государственной больницы ветеринарной медицины Геннадия Сопко.
 
Никопольский городской совет обращается с просьбой принять дисциплинарные меры по обеспечению надлежащего исполнения специалистами ГУ Держпродспоживслужбы установленных ветеринарно-карантинных мероприятий.

НОВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ — СЕРГЕЙ ТЫХЕНКО

Во время сессии депутаты рассматривали и кадровые вопросы.
Решением городского совета Сергей Тихенко был назначен на должность заместителя городского головы.
 
Справка:
Сергей Витальевич Тихенко — 1968 года, частный предприниматель, депутат Никопольского городского совета VI и VIИ созыва.
Высшее образование получил в Государственной металлургической академии Украины, получив в 1997 году специальность: инженер-металлург.
С 1986 года начал работать токарем на Никопольском Южнотрубном заводе. Служил в армии.
В 2005 году занял должность заместителя директора КП «Санитарная очистка города».
2006 год — руководитель КП «Аварийно-техническая служба».
С 2009 года возглавлял ООО «Нико-АРС», а в 2012 стал начальником КП «Городское парковое хозяйство». Далее — частный предприниматель. Был руководителем Центра обслуживания ОСМД «Добробут», куда входило более 50 домов ОСМД.
Женат. Имеет сына и дочь.
Сергей Витальевич сложил полномочия депутата Никопольского городского совета и будет курировать направления жилищно-коммунального хозяйства.

Принято решение об утверждении изменений в городскую целевую программу «Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Никополя на 2017-2019 годы», которые предусматривают выделение средств на возмещение убытков, причиненных лицам, пострадавшим вследствие изъятия свиней с эпизоотического очага и зоны защиты при выявлении в Никополе Африканской чумы свиней.

ДЕПУТАТЫ ОТКОРРЕКТИРОВАЛИ СОСТАВ ИСПОЛКОМА

Депутаты внесли изменения в количественный состав исполнительного комитета Никопольского городского совета. Из состава исполкомы вывели 5 человек:
Журавлёва Виталия Юрьевича, Калюжну Ларису Болиславовну, Тарасюка Геннадия Анатольевича, Тульчинского Анатолия Александровича, Серова Антона Сергеевича.
После чего исполком пополнился двумя новыми членами. В его состав депутаты ввели Елену Давыдко и избранного заместителем городского головы Сергея Тихенко.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ РАСПУСТИЛИ

В связи с тем, что 10 членов наблюдательного совета написали заявление о выходе из состава Общественного совета, эта структура стала юридически неправомочной. Два депутата городского совета Валентина Шулим («Оппозиционный блок») и Ольга Мусаткина (БПП) публично опровергли слухи и обвинения в том, что, якобы, все 10 человек находятся под ручным управлением представителей власти и написанные заявления — это тактический ход, направленный на сведение счетов с некоторыми членами наблюдательного совета. Валентина Шулим, например, сказал, что работа в совете напоминала ей допрос в правоохранительных органах и была далека от конструктива. Проблемы выискивались, а не поступали от жителей города. Ольга Мусаткина поддержала коллегу по депутатскому корпусу и призвала новый состав Общественного наблюдательного совета учесть ошибки и заниматься конкретными проблемами, а не популизмом.

Депутаты поддержали проект решения о внесение изменений в Положение о наблюдательном совете. Предложения относительно кандидатов в состав нового совета должны поступить от общественных организаций, политических формирований, органов самоорганизации населения и депутатов горсовета не позднее чем за 15 дней до очередной сессии.

Проголосовали депутаты и за предоставление единовременной денежной помощи социально незащищенным гражданам города.
Депутаты одобрили обращение к Держпродспоживслужбы относительно ненадлежащего выполнения карантинных мероприятий при АЧС

Во время сессии депутаты рассматривали и кадровые вопросы.
Решением городского совета Сергей Тихенко был назначен на должность заместителя городского головы.

Были внесены изменения и в количественного состава исполнительного комитета Никопольского городского совета. Из состава исполнительного комитета горсовета вывели 5 человек, зато ввели двух заместителей городского головы - Елена Давыдко и Сергея Тихенко

Из выступления на сессии городского головы Андрея Фисака:

«В этом году за областные средства начнется капремонт дорог на трех улицах города»
24 марта состоялась сессия Днепропетровского областного совета, по результатам которой были выделены средства на развитие инфраструктуры Никополя.
 
Глава города Андрей Фисак сообщил всем присутствующим на сессии Никопольского городского совета 30 марта, что при поддержке команды губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко были увеличены расходы из областного бюджета на ремонт наиболее загруженных по движению дорог в нашем городе. В частности, этим летом дорожное покрытие по улицам Довгалевская и Электрометалургов начнут капитально ремонтировать с 1 июня, а дорогу по улице Херсонской - с 1 августа.
 
Эти дороги капитально не ремонтировались уже более 15 лет. Также на улице Электрометалургов предусмотрено восстановление ливневой канализации.
Андрей Фисак напомнил, что за областные средства в ближайшее время в городе начнут строить бассейн. Кроме того, предполагается областное финансирование реконструкции парка «Победы», стадиона им. А. Куценко и детской больницы на проспекте Трубников, 47.
Также в этом году в Никополе планируется проведение мероприятий по энергосбережению в образовательных учреждениях города - утепление фасадов и замена окон. Начнется строительство двух новых детских садов и спортивных залов в двух школах."
 
Рассматривались на сессии и другие вопросы ..
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Материал разместил(а) - Александр Рыбаков
» Категория: В газету от читателей » Просмотров: 537 » Комментариев:1

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    • Hаписал: Вчера, 17:39 Анатолій Сиротенко, Комментариев: 901, Новостей: 1 Пользователь offline
    Якщо коротко, то депутати на сесії покращили свое перебуваня в депутатському корпусі. Мінімальна опозиційність знищуеться нараз. Місцева влада стає все "прозорішою і прозорішою".
    • 0

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    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • AG55 02.04.2017
      Нехай депутати бачать (1)
      AG55-С„РѕС‚Рѕ
      тупое стадо-легко управляемое
    • Алексей Вайс 01.04.2017
      Громадське радіо: В Никополі, ... (19)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      В " цивилизованных странах " бродячих и безхозных совсем нет. А если и заблукает какая то псина в пиндосии или германии, то её сразу на кукан . Подержат недельку, и если никто не заинтересуется - к праотцам. И дело с концом. Правда видел с чипами в турции. Но там оставляют и выпускают всех таких холёных и красивых, а остальных - рюсським на котлеты.
    • Александр Рыбаков 01.04.2017
      Виктор Артеменко: Всех с Первы ... (1)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Розыгрыш прошлого года . Участники ; Я -объект для розыгрыша....Место - Никополь. Заказчик - Вадим Колесник. Участники ОБЛ ГАИ, Больница , операторы и фотографы. Утром еду в спортзал. Останавливают две машины , Гаи не местное..Документы ....От вас запах...Крики ; "Я не пью !!!" не проходят ...Вы не можете вести авто....Всем караваном в больницу...Берут кровь ...Анализ показывает , что превышение алкоголя в крови в разы....Все снимается.......Цветы , шампанское....Я в шоке....... Реально поверил... В этом году все было круче.........Но пока секрет.....
    • Анатолій Сиротенко 01.04.2017
      СОСТОЯЛАСЬ 17-Я СЕСИЯ НИКОПОЛЬ ... (1)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Якщо коротко, то депутати на сесії покращили свое перебуваня в депутатському корпусі. Мінімальна опозиційність знищуеться нараз. Місцева влада стає все "прозорішою і прозорішою".
    • Алексей Вайс 01.04.2017
      Після звернення “СтопКору” мер ... (3)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      СтопКор - школа коррупционеров. В очередь стают. Так хотят, аж облызуються.
      Я знаком с одним таким из Марганца.
      Когда всё это затевалось, ездил в Киев на собеседование.
      И мне предлагал.
      За пять тысяч гривен.
    • Vail 01.04.2017
      Громадське радіо: В Никополі, ... (19)
      Vail-С„РѕС‚Рѕ
      Дети в в страхе и панике не всегда вспоминают, что надо и не надо делать в той или иной ситуации.
    • Emelya 01.04.2017
      Громадське радіо: В Никополі, ... (19)
      Emelya-С„РѕС‚Рѕ
      Мне кажется, бродячие собаки будут всегда. Даже если их уничтожат в городе, прибегут новые из пригородов и сёл. Да и двуногие сучьиства, бывает, выкидывают на улицу надоевшую живую мягкую игрушку.
      Цитата: Vail
      Я неоднократно становился свидетелем нападения собак на детей

      Мне в детстве объясняли, как вести себя с собаками. Если бежит мимо, пусть бежит. Если направляется ко мне, даже если хозяин недалеко, замедляю ход, можно остановиться, руками не махать, как правило, понюхает и бежит дальше. Если гавкает, злобствует, делаю вид, что поднимаю что-то с земли и бросаю в неё, пугается и отбегает. Если я остановился, а собака большая и не отстаёт (если их несколько, основное внимание на главную), не спеша, не дёргаясь, обхожу её "территорию". Не поворачиваться к ней спиной и не бежать. Нелишне держать между собой и собакой портфель или сумку.
    • Копчик С. 31.03.2017
      Після звернення “СтопКору” мер ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Анатолій Сиротенко
      Позитивна інформація, погано, що тільки під тиском громацькості йде ця боротьба з корупцією, а хто зобов'язаний це робити по своїм службовим обов'язкам цього не робить належним чіном.

      В Нікополі, вчора на сесії, депутати (29 детіпутов) показали справжнє обличчя: 1. знищили Громадську Спостережну Раду. 2. Вивели зі складу Виконкому 5 чоловік від громадськості, а ввели ще двух заступників мера. Тепер там всі "свої". 3. Порушили закон про корупцію призначивши заступником мера який буде опікатись УЖКХ, людину яка має бізнес в сфері УЖКХ.
      Не бачу сенсу на далі, тратити свій час на громадську роботу. Їм по барабану думка громади.
      Діяти треба через суди та нормальних прокурорів ( таких не багато, але є)
      Або чекати часу, коли народ допече і тоді вішати та стріляти.. Невже можновладці не розуміють, що крокують до таких часів!!!???
      Це самий гірший варіант, але в історії прикладів багато. Потім не кажіть, що не попереджали!!!
    • Копчик С. 31.03.2017
      Андрей ШИПКО: Министерство эко ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Анатолій Сиротенко
      А чому без цих предосторог реформували медицину в Дніпропетровській області і місті Нікополі при Януковичу і губернаторі Вілкулу.

      :) Було би смішно читати, як би люди не помирали від відсутньої належної медичної допомоги.
      І цей " великий реформатор" який допомагав впроваджувати Вілкулу під прапорами Партії Регіонів, недолугу медичну реформу ( а по факту тупе скорочення), тепер пише:
      Цитата: "Вот почему я занимаю следующую позицию:
      – нельзя проводить никакие структурные изменения, пока народу Украины и медицинской общественности не покажут чёткий и понятный план реформирования...
      – громады и регионы должны получить от МОЗ и правительства гарантии того, что финансирование медицины не будет уменьшено;
      – медики должны иметь гарантии сохранения рабочих мест, и сохранения работы, соответствующей их квалификации;..."
      І не слова про провальну реформу в 2012 році під керівництвом Шипко!
      І не слова про те, що він пропонує сьогодні! Лише загальні слова як не передвиборчому митингу! Дуже шкода! Шкода, що люди знову обирають їх, по суті свої катів : вони не створюють нічого нового, а тільки руйнують та розкрадають! І ще мають наглість писати на ці теми!
      На жаль, рівень медицинского сервісу на пряму залежить від економічного рівня та рівня життя українців. Не може бути гарного обслуговування, як що людина не може за нього заплатити або купити ліки!
      Тому поки не зміниться рівень життя, говорити про якісну медицину не можна!
      Треба створити умови для великих інвестицій, а це нові робочі місця, нові доходи для людей, нові надходження в пенсійний фонд, нові податки..
      Але про які інвестиції можна говорити, коли звичайний народний депутат Шипко має тільки готівкою приблизно 100 мільйонів. Де взяв, це інша розмова.. Але чому він не вкладає в нашу державу?! А скільки у нього в офшорах? А де лікується цей "переживающий" депутат: у нас чи за кордоном?!
      Лицемірство - це їх обличчя!
    • Vail 31.03.2017
      Громадське радіо: В Никополі, ... (19)
      Vail-С„РѕС‚Рѕ
      Я неоднократно становился свидетелем нападения собак на детей идущих в школу, если бы не взрослые неизвестно как бы все закончилось. За бегающими людьми, также кидаются собаки неожиданно, за едущими на велосипедах. Если взрослый знает что делать, то дети от испуга начинают бежать. И в последнее время их стало еще больше. Даже наблюдал картину возле школы 24 на стадионе девушке бегая по стадиону вынуждена была прекратить бегать вечером, т.к. собака кидалась на нее.
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