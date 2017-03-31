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Криминал / Виктор Артеменко: Бояться чего то я уже просто устал, хочу поймать злодеев и задать накопившиеся вопросы (видео с камер нар.наблюдения) (Вчера, 14:51)
Как уже писал после прилета топора в мой автомобиль - есть чувство какой то недосказанности. Вот вчера в 19 ч. я находясь во дворе домовладений по ул. Сирка, общаясь с соседкой, обратил внимание что мимо моего дома прошел человек в красивой трехцветной куртке и через довольно короткое время прошел обратно. Я закончил разговор и вышел со двора посмотреть куда он направиться дальше. Он направился к белой восьмерке которая ждала его метров в семидесяти. Показалось немного подозрительным и я вернувшись с прогулки решил снять данные с регистратора.
Вот что мы видим:
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 726 » Комментариев:4
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