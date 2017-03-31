Главная Реклама Контакты
Регистрация RSS Правила

Главная Все новости Фоторепортаж Доска объявлений Реклама на сайте Моб.версия Связаться с редакцией

Криминал / Виктор Артеменко: Бояться чего то я уже просто устал, хочу поймать злодеев и задать накопившиеся вопросы (видео с камер нар.наблюдения) (Вчера, 14:51)

Виктор Артеменко: Бояться чего то я уже просто устал, хочу поймать злодеев и задать накопившиеся вопросы (видео с камер нар.наблюдения)

Как уже писал после прилета топора в мой автомобиль - есть чувство какой то недосказанности.  Вот вчера в 19 ч. я находясь во дворе домовладений по ул. Сирка, общаясь с соседкой, обратил внимание что мимо моего дома прошел человек в красивой трехцветной куртке и через довольно короткое время прошел обратно. Я закончил разговор и вышел со двора посмотреть куда он направиться дальше. Он направился к белой восьмерке которая ждала его метров в семидесяти. Показалось немного подозрительным и я вернувшись с прогулки решил снять данные с регистратора.

Вот что мы видим:
 
  • 0
Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях:

В контактеtwitterfacebookОднокласникиGoogle +Мой мирlivejournalКанал на youtube

 
Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 726 » Комментариев:4

Ключевые слова -
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Похожие статьи:
  • Зачем "Канзас" встречался с представителями ОБСЕ? Готовится к выборам??? * (видео с камер нар.наблюдения)
  • Виктор Артеменко: Правду говорят - Друзья познаются в беде
  • Ищем данные регистратора. Кто был свидетелем ДТП в 8 часов утра на пр.Трубников (видео)
  • Кто "попросил" гопников разбить машину журналисту? (видео)
  • Дороги Орджоникидзе. Бездействие коммунальных служб
    • Hаписал: Вчера, 15:17 Максим, Комментариев: 653, Новостей: 0 Пользователь offline
    Виктор Анатольевич, а номер автомобиля, я надеюсь, зафиксирован? И что мешает взять владельца онного за жабры и дружески спросить: "Шо ЭТО было?" Та й вже!
    • +2

    Hаписал: Вчера, 15:25 Виктор Артеменко, Комментариев: 1657, Новостей: 4591 Пользователь offline
    Цитата: Максим
    Виктор Анатольевич, а номер автомобиля, я надеюсь, зафиксирован? И что мешает взять владельца онного за жабры и дружески спросить: "Шо ЭТО было?" Та й вже!
    Я, пока все не могу говорить. Работаем


    --------------------
    С уважением, Виктор Артеменко
    гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
    063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
    • +1

    Hаписал: Вчера, 16:37 Махновец, Комментариев: 103, Новостей: 0 Пользователь offline
    Дорожку Вы кому-то явно не плохо перешли, раз так долго не успокаивается. Мне почему-то кажется что связано это с материалами по наркоте. Так ли это, время покажет. Главное берегите себя!
    • 0

    Hаписал: Вчера, 20:41 Копчик С., Комментариев: 2966, Новостей: 42 Пользователь offline
    Если, что Виктор, звони! Арсенал у тебя не плохой, добавим свой и будем отстреливаться! Эти упыри понимают только силу! Пару выстрелов в голову, заменяет работу прокуратуры за год!
    • +3

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    • Личный кабинет
    Имя: (регистрация?) Пароль (забыл?):
    • • Новости по разделам
  • Информация
  • Анонсы и предложения
  • События
  • Происшествия
  • Резонанс
  • Политика
  • Криминал
  • Финансы
  • Жизнь города
  • Аналитика
  • Лохотрон
  • Беспредел
  • На правах рекламы
  • Поиск людей
  • В Украине
  • В газету от читателей
  • В регионе
  • Орджоникидзе
  • Видео новости
  • Фоторепортаж
  • Другие СМИ пишут
  • Спорт
    • → все новости
    • Мы в соцсетях

    В контакте

    twitter

    facebook

    Однокласники

    Google +

    Мой мир

    livejournal

    Канал на youtube

     
    • Популярное
  • Предлагаем Вам услуги по доставке доочищенной питьевой воды ТМ «Жив-Здоров»
  • ТРЕХЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ АННЕКСИИ КРЫМА ПОСВЯЩАЕТСЯ
  • Обвиняемый в смертельном ДТП, где погибли две девушки, задержан с автоматом Калашникова, пистолетом Макарова и боеприпасами (видео)
  • Александр Рыбаков: А может....нужна Блокада ....пунктов нелегального приема металлолома, пока кто-то не погиб ????
  • И вновь о дорогах: Так почему же вымыло асфальт?
  • Так кто же к нам приезжал 25.02., и на какой съезд? Казаков или "Консервов"? (видео)
  • Митинг Никопольчан в защиту животных (полное видео)
  • Корреспонденту газеты "ГОРОД Никополь" Руслану Соловьеву ночью сожгли автомобиль (фото, видео)
  • Продолжаем о дорогах. Некрасова тоже будут делать в счет гарантийных обязательств
  • Редакция газеты "ГОРОД Никополь" под круглосуточным видеонаблюдением
    • • Обзоры
    Звернення до військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину
    Військова служба правопорядку у Збройних Силах України та Військова прокуратура звертаються до усіх військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, з пропозицією повернутися на військову службу і добровільно звернутися до найближчого органу Військової служби правопорядку або Військової прокуратури із зізнанням та поясненнями причини відсутності на військовій службі.
    → все обзоры
    Шаблоны для DLEторрентом
    Всего на сайте: 38
    Пользователей: 1
    Гостей: 37
    Максим
    • Календарь
    «    Март 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031 
    • Архив
    Март 2017 (84)
    Февраль 2017 (80)
    Январь 2017 (78)
    Декабрь 2016 (105)
    Ноябрь 2016 (120)
    Октябрь 2016 (112)
    На правах рекламмы Полезно
    Предлагаем Вам услуги по доставке доочищенной питьевой воды ТМ «Жив-Здоров»
    Предлагаем Вам услуги по доставке доочищенной питьевой воды ТМ «Жив-Здоров»
    Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями. 
    подробнее
    → все в разделе
    ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ Сообщения о ...

    Горячая линия
    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Максим 31.03.2017
      Громадське радіо: В Никополі, ... (12)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Максим
      Поверніть русскоязичного, він гарна людина, завжди свіжий погляд


      Свіжий погляд на що?
      Параноя, яка оводіла цого суб'єкта, вже преходить в шизофренію! (Докажіть зворотнє)
      Наводжу приклади параної: Так званий Русскоязічній излагает:
      "Если раньше в темное время суток опасно было выйти из дому то сейчас и днем не везде можно ходить. В Никополе катастрофическая ситуация! Хищников на улицах развелось столько, что людям скоро места не останется! На людей бросаются и те, что с чипами, и те, что без них."

      Це те мариво, що переслідує "РУСКОЯЗІЧНОГО"
      Запитання: Хто небуть бачив, як на "русскоязычного" напала хочаби якась Моська? НІ?
      Но,по именно этому "свежему погляду "На него набрасываются ХИЩНИКИ везде, даже на параше (сортир - по-путински)
    • Максим 31.03.2017
      Громадське радіо: В Никополі, ... (12)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Vail
      Умные вещи глаголил,

      Таки какие?
    • Александр Рыбаков 30.03.2017
      Сессия городского совета (виде ... (2)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Сделать так , чтобы сессии городского совета ПРОСТО транслировались в прямом эфире и их можно было смотреть через интернет..., никак ни у кого не получается в течении многих лет... И люди бы знали, что есть кто...и выступления многих были бы ответственней... да и я бы шутил поменьше..... Но....пока не получается .....
    • Василий 30.03.2017
      Громадське радіо: В Никополі, ... (12)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Поверніть русскоязичного, він гарна людина, завжди свіжий погляд
    • Vail 30.03.2017
      Громадське радіо: В Никополі, ... (12)
      Vail-С„РѕС‚Рѕ
      Я также не согласен с удалением в читатели Русскоязычного бандеровца. Умные вещи глаголил, но в какой то момент с собаками пошёл вразрез с мнением владельца сайта. Бан. Усматриваютя тенденции, которые начали проявляться в гос-ве. Печально, что сайт города Никополь, который был своеобразным форумом города начал ограничивать инакомыслие. Чисто моё мнение из наблюдения.
    • Копчик С. 30.03.2017
      Сессия городского совета (виде ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      А где же дальше?! :(... Как Рыбаков А.М. и Донец С.М. топили Наблюдательный общественный совет, а А.П. Фисак немножечко для вида упирался ? :))
      А так, пол видео настраивали не дешёвую систему голосования и это почти каждое заседание так..И только слышны выкрики Александра Михайловича " Куда деньги дели?" , видно там обошлось без него...
      И Виктор не удачно поставил камеру: очень знакомый громкий голос одной правозащитницы перекрывал даже микрофон мэра! :))
    • Копчик С. 30.03.2017
      Виктор Артеменко: Бояться чего ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Если, что Виктор, звони! Арсенал у тебя не плохой, добавим свой и будем отстреливаться! Эти упыри понимают только силу! Пару выстрелов в голову, заменяет работу прокуратуры за год!
    • Максим 30.03.2017
      Громадське радіо: В Никополі, ... (12)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Алексей Вайс
      Вот ещё один пал жертвой демократии.
      Слава КПСС.

      Ответить, что звучит ТУПО - вообще не ответить!
    • Махновец 30.03.2017
      Виктор Артеменко: Бояться чего ... (4)
      Махновец-С„РѕС‚Рѕ
      Дорожку Вы кому-то явно не плохо перешли, раз так долго не успокаивается. Мне почему-то кажется что связано это с материалами по наркоте. Так ли это, время покажет. Главное берегите себя!
    • Виктор Артеменко 30.03.2017
      Виктор Артеменко: Бояться чего ... (4)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Максим
      Виктор Анатольевич, а номер автомобиля, я надеюсь, зафиксирован? И что мешает взять владельца онного за жабры и дружески спросить: "Шо ЭТО было?" Та й вже!
      Я, пока все не могу говорить. Работаем
    Copyright © WEBoss.Net & Delphi
    → все происшествия
    События Все события в городе и не только
    Поздравляю Всех женщин с праздником 8 Марта!
    Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
    подробнее
    → все фоторепортажи
    Спорт Живая лента всего мира
    Команда Федерации Тайкан Каратэ приняла участие в Чемпионате Украины среди школьников по Рукопашному бою
    Команда Федерации Тайкан Каратэ приняла участие в Чемпионате Украины среди школьников по Рукопашному бою, который проходил в городе Киев 26 марта 2017 года. Данное мероприятие впервые проводилось по линии министерства образования.
    подробнее
    → все происшествия
    Ассоциация, асторский, АТО, беспредел, Брэндак, вірш, вірші, война, Выборы, газета, Город Никополь, Гражданский Актив, дерибан, закон, исполком, лірика, Марганец, МВД, Михаил Поперечнюк, Михайло Поперечнюк, мысли в слух, мэр, нікополь, НЗФ, Никополь, никопольский, никопольчане, ОСМД, поезія, помощь, реклама, референдум, реформа, рпл, савченко, Самопоміч, самопоміч нікополь, Тихон, украина, Янукович

    Показать все теги
    Главная | Все новости | Реклама на сайте | Мобильная версия | Контакты
    На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.dp.ua,
    собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
    адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305