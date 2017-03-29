 Нікопольські поліцейські затримали викрадачів “ВАЗУ”, які встигли розібрати транспортний засіб на запчастини (фото)

Працівники кримінальної поліції виявили залишки краденого синього «ВАЗу» в гаражі одного з домоволодінь по вул. Лапінській м. Нікополя.
Як з'ясували поліцейські, зловмисники викрали автомобіль і поїхали на ньому до дому одного з викрадачів. Там вони заховали викрадену автівку в гаражі, а через кілька днів почали її розбирати. Встигли здати на металобрухт капот та багажник, а сидіння та колеса продали через оголошення.
Виявивши зникнення авто, власник відразу звернувся до поліції. 29-річний місцевий мешканець повідомив, що вночі невідомі особи викрали його автомобіль «ВАЗ 2101».
Як встановили оперативники, автівку нікопольця викрали два місцеві мешканці віком 28 і 37 років, один вже мав судимість за викрадення авто.
Наразі їм оголошено про підозру за ч.2 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.) Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Те, що залишилося від машини, повернули власнику.
Відділ комунікації ГУНП в Дніпропетровській області
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Ну, вообще-то тролли на Банковой зарплату получают. И выступают очень часто под своими именами. А потом в список на выборы идут, депутатами становятся. Поднимаются вверх по каръерной лестнице(конечно я не имел ввиду присутствующих). А я не депутат горсовета не активист, а простой простой житель Никополя. который на выборы не собирается и не потому не считает нужным пиариться направо и налево.
Но к Вашему сожалению есть правила сайта где написано:
Цитата: Общие правила на сайте
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Русскоязычный бандеровец обратите внимание верхний "всполошившийся" комментатор Копчик С. - был на фронте. Я не воевал но, сказать что не помогал как волонтер и не был в АТО как военкор ни кто не сможет. А Вы Русскоязычный бандеровец? Просто тролите? Или имеете что сказать. Только не в коментах под этой темой, пожалуйста. А раскройте нам свои мысли отдельным материалом представившись для начала именем не фековым.
Ну, вообще-то тролли на Банковой зарплату получают. И выступают очень часто под своими именами. А потом в список на выборы идут, депутатами становятся. Поднимаются вверх по каръерной лестнице(конечно я не имел ввиду присутствующих). А я не депутат горсовета не активист, а простой простой житель Никополя. который на выборы не собирается и не потому не считает нужным пиариться направо и налево. И БЕСПЛАТНО высказываю свое мнение, которое кроме того является и мнением другой части жителей города, которые не считают бродячих собак Божьей благодатью, но просто им некогда в рабочий день устраивать бардак под исполкомом и внутри него. А на сайте таких как я, кто не собирается на выборы и не пиарится еще несколько десятков. А все вместе - это и есть мнение города, нравится это или нет. Да и было бы глупо писать комменты на тему бродячих собак под какой-то другой темой. Потому написал здесь. Дело в том, что 100 активистов(даже если среди них есть очень уважаемые люди) не вправе присваивать себе право говорить от имени всех громады. И если одним нравится жить в городе который весь обосран собаками(зимой на снегу это хорошо видно), которые часто бывают агрессивные и бросаются на людей, то для других это неприемлемо. Ну зашли они в зал, наорали на мэра, припомнив ему все его реальные косяки и решение сразу было отменено. А завтра могут зайти в исполком 100 человек, которые думают иначе. И тоже покажут что умеют громко орать. И что, опять решение менять? А может нужно найти золотую середину, принять адекватное решение, которое устроило бы всех, а не как наш президент называть "троллями" и "агентами путина" всех, кто думает иначе и спихивать всю ответственность на область чтобы не принимать вообще никаких решений.
Вирішили, що коли маєте відношеня до влади на посаді "радника, чі помічника". то Ви заодно з владою за знищеня беспритульних тварин. Співчуваю, неприемна інтерпритація. Як кажуть чули дзвін, та не знають де він, але місцеві чітачі знають Вашу позицію по цьому питаню.
Да, Виктор! Тебя же и назвали доктор ЗЛО! :)) Ох и колеги у тебя! :))
Сам в шоке.Почему начал заикаться. Я ведь не слышал ка они меня представили просто по тональности понял. А потом уж прослушал и ....
Цитата: Русскоязычный бандеровец
Так бы людей защищали. На фронте гибнут каждый день и никому дела нет - просто статистика. А тут за из-за псин сраных всполошились.
Русскоязычный бандеровец обратите внимание верхний "всполошившийся" комментатор Копчик С. - был на фронте. Я не воевал но, сказать что не помогал как волонтер и не был в АТО как военкор ни кто не сможет. А Вы Русскоязычный бандеровец? Просто тролите? Или имеете что сказать. Только не в коментах под этой темой, пожалуйста. А раскройте нам свои мысли отдельным материалом представившись для начала именем не фековым.
Слово-то какое громкие - убийство. Так бы людей защищали. На фронте гибнут каждый день и никому дела нет - просто статистика. А тут за из-за псин сраных всполошились. Еще президенту петицию бы написали. Когда волков отстреливают охотники чтобы их популяция не росла то никто не говорит про убийства. Просто так нужно. А то что собак в городе развелось немерено и что людям пройти скоро невозможно будет - об этом никто не говорит. Когда голодная псина в очередной раз кусает ребенка на детской площадке - зоозащитники стараются это замять, мол, сам виноват и родители его виноваты. Чего он там ходил и руками размахивал, собачку пугал. Надо было покормить ее, поговорить с ней о погоде, поцеловать ее в задницу. Глядишь и не укусила бы. А лучше вообще не подходить к ней на 10 м. У них же псины - священные животные. А люди - мусор, мешающий жить этим священным животным. Только эти собаколюбы забыли что сами вообще-то относятся к роду человеческому, а не собачьему и что их детей тоже могут бродячие псины загрызть. А может у них и детей нет. Главное-то в их жизни - это собаки.
А ведь для перехода в статус стран "первого мира" нужна такая малость - построить живодёрню, да что там тратиться - травить всё живое на улице на глазах у детей!
Нет. Нужно просто убрать бродячих хищников с улиц. Чтобы они не кусали ни детей ни взрослых. И чтобы не приходилось через интернет покупать потом вакцину от бешенства, которой государство обеспечивать граждан не желает. И лично мне все равно куда потом этих животных денут. Можно в собачники если деньги бюджетные девать некуда, можно на мыло. Это мне уже не интересно. Кроме того я считаю неприемлемым тот факт что бродячие животные(кошки и собаки) спариваются посреди улицы на глазах у детей. А стерилизовать с таким бездарным мэром их будут еще не один десяток лет. Кроме того стерилизация все равно не решит вопрос безопасности граждан. Собаки все равно разносят заразу и все равно бросаются на людей т.к. защищают территорию и хотят жрать. У кошек есть преимущество - они не бросаются на людей. Но также разносят инфекцию. Так давайте определимся, государство для людей или для животных?
Пришло людей немного. В исполком с животными запускать их не имели права. Это еще раз говорит что власти в городе нет и мэр не на своем месте. Бардак полный. Так а до чего договорились так и непонятно. Никакого решения нет? Я согласен с людьми в том, что мэр самый бездарный и беспомощный за всю историю города как и его окружение вроде "незаменимого" Донца и Осадчего(который с ОССБ справится не смог, а ему горавтодор доверили, слава Богу что уволен и не важно по какой причине). Видимо, если воровать не умееешь сам то надо понабирать "команду УХ". А сам двух слов не свяжет. Сразу и спалился что дело не в карантине. А нельзя теряться перед толпой. Ну да пес с ним. Я придерживаюсь популярного в городе мнения что карантин объявлялся ради АТБ и Варуса. Чтобы люди не могли сами продавать мясо. А насчет собак, то почему то принесли активисты не бродячих, а домашних, о которых речь вообще не шла. Насчет отравления, следить надо за домашними животными чтобы не жрали всякую гадость. А насчет бродячих собак опять-таки были неадекватные предложения. Что их нельзя убивать и, как я понял, содержать в приюте все время тоже нельзя. А что? Стерилизовать и выпускать? Это бред. Ни в одной цивилизованной европейской стране бродячие животные не разгуливают среди людей. Это антисанитария и источник повышенной опасности для людей. И мнение нескольких невменяемых дамочек не должно восприниматься как мнение всей громады. Они требовали отдать им собак из приюта. Хотели их усыновить, удочерить? Это ж их "дети". Да пусть забирают, но содержать дома и выводят гулять на поводке и в наморднике. А о бродячих псинах размером с коня, которые сбиваются в своры и нападают среди уже даже днем на людей речь почему-то не шла. Мне все равно что с ними будет: убьют их, отловят и будут содержать в приюте, найдут им хозяев или на мыло отправят. НО НА УЛИЦАХ ИХ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО. Это должно стать аксиомой. Украина должна перестать быть страной третьего мира, где как в том американском фильме первое что увидят туристы - бездомную собаку с человеческой кистью в зубах. Надо себя уважать. В любом обществе есть всякие баптисты, зоошизы, нудисты и пр. Но это не значит что нужно идти на поводу и входить в крайности - разрешать жертвоприношения, прогулки голяком по городу или превращать Никополь в собачий город, где нормальным людям скоро места не останется. А потом эти голодные псы и своих "адвокатов" сожрут. И мер что-то там говорил о помощи громады в содержании приюта. Так вот громада помогает - платит налоги. В городе профицит бюджета. Меньше надо тырить по карманам. И убрать Донца от управления городом, а то это уже смешно. Или может им еще на ремонт дорог скинуться, а то бабла не хватает? Лященко хорошо выступил. Много правильных вещей сказал. Но надо было это говорить не сейчас, а во время выборов и валить не только Старуна, которому, конечно не место в кресле мэра, а и предлагать что-то свое, бороться за голоса избирателей. А снявшись с выборов он просто таким образом, получается, помог Фисаку стать мэром(т.к. альтернативы не оставил) и теперь сам же его критикует. Хотя было ясно каким он будет мэром и что всех ждет. И вот результат - наш мэр вроде задумал хоть что-то полезное - избавить город от бродячей нечисти, но и это оказался не способен реализовать. Это ж не деревья на центральных улицах уродовать. Тут надо твердость духа проявить, а не идти на поводу у сотни собачников.
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