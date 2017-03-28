 „Прихист” домогає пораненим

Пришло людей немного. В исполком с животными запускать их не имели права. Это еще раз говорит что власти в городе нет и мэр не на своем месте. Бардак полный. Так а до чего договорились так и непонятно. Никакого решения нет? Я согласен с людьми в том, что мэр самый бездарный и беспомощный за всю историю города как и его окружение вроде "незаменимого" Донца и Осадчего(который с ОССБ справится не смог, а ему горавтодор доверили, слава Богу что уволен и не важно по какой причине). Видимо, если воровать не умееешь сам то надо понабирать "команду УХ". А сам двух слов не свяжет. Сразу и спалился что дело не в карантине. А нельзя теряться перед толпой. Ну да пес с ним. Я придерживаюсь популярного в городе мнения что карантин объявлялся ради АТБ и Варуса. Чтобы люди не могли сами продавать мясо. А насчет собак, то почему то принесли активисты не бродячих, а домашних, о которых речь вообще не шла. Насчет отравления, следить надо за домашними животными чтобы не жрали всякую гадость. А насчет бродячих собак опять-таки были неадекватные предложения. Что их нельзя убивать и, как я понял, содержать в приюте все время тоже нельзя. А что? Стерилизовать и выпускать? Это бред. Ни в одной цивилизованной европейской стране бродячие животные не разгуливают среди людей. Это антисанитария и источник повышенной опасности для людей. И мнение нескольких невменяемых дамочек не должно восприниматься как мнение всей громады. Они требовали отдать им собак из приюта. Хотели их усыновить, удочерить? Это ж их "дети". Да пусть забирают, но содержать дома и выводят гулять на поводке и в наморднике. А о бродячих псинах размером с коня, которые сбиваются в своры и нападают среди уже даже днем на людей речь почему-то не шла. Мне все равно что с ними будет: убьют их, отловят и будут содержать в приюте, найдут им хозяев или на мыло отправят. НО НА УЛИЦАХ ИХ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО. Это должно стать аксиомой. Украина должна перестать быть страной третьего мира, где как в том американском фильме первое что увидят туристы - бездомную собаку с человеческой кистью в зубах. Надо себя уважать. В любом обществе есть всякие баптисты, зоошизы, нудисты и пр. Но это не значит что нужно идти на поводу и входить в крайности - разрешать жертвоприношения, прогулки голяком по городу или превращать Никополь в собачий город, где нормальным людям скоро места не останется. А потом эти голодные псы и своих "адвокатов" сожрут. И мер что-то там говорил о помощи громады в содержании приюта. Так вот громада помогает - платит налоги. В городе профицит бюджета. Меньше надо тырить по карманам. И убрать Донца от управления городом, а то это уже смешно. Или может им еще на ремонт дорог скинуться, а то бабла не хватает? Лященко хорошо выступил. Много правильных вещей сказал. Но надо было это говорить не сейчас, а во время выборов и валить не только Старуна, которому, конечно не место в кресле мэра, а и предлагать что-то свое, бороться за голоса избирателей. А снявшись с выборов он просто таким образом, получается, помог Фисаку стать мэром(т.к. альтернативы не оставил) и теперь сам же его критикует. Хотя было ясно каким он будет мэром и что всех ждет. И вот результат - наш мэр вроде задумал хоть что-то полезное - избавить город от бродячей нечисти, но и это оказался не способен реализовать. Это ж не деревья на центральных улицах уродовать. Тут надо твердость духа проявить, а не идти на поводу у сотни собачников.