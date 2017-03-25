Нікопольські поліцейські повернули власникам викрадений мотоцикл

Да неужели? Я не поверю пока не увижу. Могу нарваться на критику сердобольных любителей собак, но мне по барабану. И мнение свое выскажу. В нашем нездоровом обществе давно процветает культ бездомных животных. Но кошки хоть на людей не бросаются и не представляют опасности кроме тех, случаев, когда их кусают и заражают бешенством те же СОБАКИ. А бездомные псины(как впрочем и некоторые домашние, которых хозяева идиоты без намордников и поводков выгуливают на детских площадках) представляют реальную угрозу жизни и здоровью людей. И я как здравомыслящий человек считаю необходимым в первую очередь обеспечить безопасность ЛЮДЕЙ. Если раньше в темное время суток опасно было выйти из дому то сейчас и днем не везде можно ходить. В Никополе катастрофическая ситуация! Хищников на улицах развелось столько, что людям скоро места не останется! На людей бросаются и те, что с чипами, и те, что без них. Стерилизация не лишает их чувства голода. И это нужно понять. И если здоровому человеку понадобиться несколько секунд чтобы с помощью подручных средств и ботинка успокоить голодную и злобную псину то что делать пожилому человеку, ребенку или человеку, скажем, на костылях? В том, что эти твари плодятся не по дням а по часам виноваты в первую очередь тупоголовые бабушки(вроде тех, что с иконами и портретами Сталина на наши БТРы на Донбассе прыгали), которые кормят возле подъездов всю эту нечисть. Даже могу привести пример. Когда в одном дворе на меня кидалась местная дворняга - старуха, сидевшая на лавочке, посоветовала мне не делать резких движений и... поговорить с собакой(!). Но благо, я понимаю что с собакой как и с "Беркутом" говорить не о чем. И средство защиты - кирпичина побольше или дрын. Но ведь найдутся такие, кто послушает эту собачницу и окажется в травматологии, где пошлют в аптеку за спиртом и бинтом и скажут, мол, вакцины у нас нет, понаблюдай за собачкой и если она не сдохнет то и ты выживешь. Вот и вся медицинская помощь. Я и сейчас сомневаюсь в том, что эта чума свиней на самом деле была. Просто кому-то было выгодно запретить продажу мяса на рынках. Ну да ладно. Если таким образом городская власть хоть что-то полезное сделает, хоть от хищников город почистит и спокойнее станет на улицах - я только за. Любить надо людей в первую очередь, а не собак. И тратить бюджетные деньги на медицину, оборону, науку и образование, а не разворовывать или тратить на приюты для всякого дерьма. А у многих смещена система ценностей. Потому и в государстве бардак.