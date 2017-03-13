Город должен знать "героев" в лицо. Кто снимает забор на пр.Трубников (фото)

От себя лично и от лица редакции газеты "ГОРОД Никополь" искренне хочу поблагодарить мэра города Андрея Фисак и народного депутата Андрея Шипко за установку в редакции газеты и возле нее профессионального видеонаблюдения.
Испортили мне настроение в день рождения,су..собаки! Распоряжение главы областной полиции! Интересно, какое распоряжение пришло с Киева! Вопросы блокады - это вопросы государственного уровня и должны решаться в Киеве! Они хотят всё сделать руками Амброськина и потом, если что не так, слить его.. Напомню, что Амброськин нагло врал, когда говорил что на редутах стоят марадеры и иностранцы !!! Такое публичное заявление уже должно было отправить его в отставку! Но он нужен этой власти! Интересно, что многие российские "эксперты" говорили, что через неделю, максимум две, блокаду снимут. Так пока и получается! Так по чьей указке действует Амброськин?!!! Нам так и не представили плана энергетической независимости Украины: где будут сроки и ответственны. Вместо этого решают всё старым методом: разогнать и забыть проблему! На большее не желания ни мозгов! Волонтеров вчера и сегодня не пускают в зону АТО!!!! Эти суки так боятся блокады, что им по фиг, что будет на передовой!!! Бабки решают всё! Но для них! Посмотрим на реакцию штабов, но опускать руки нельзя!
Я дісно деякий час, до президенства Януковичя, був в ГО "МГО Козацтво Запорозьке" у місті Дніпро. але побачивши цю, так звану міжнародну ГО з середини, зрозумів, що це проросійська організація, яка підтримує тісні звязки з російськими казачіми формуванями, ігнорує державну мову і запрошує тільки московських священиків, відвідує московські церкви. Після цього я з тіеї організації вийшов. Я підтримую звязки з Нікопольськими ГО козаків Запорозьких низових, що шанують і наслідують звичаї і правила козаків Запорожських Січей, моляться і відвідують храми Української Православної Церкви Київського Патріархату, їх представники зі зброею захищають Батьківщину на Сході, займаються волонтерством, стоять на позиціях державності і соборності України, тоді, як "казакі" спільно з російськими військовими окупували Крим і частково Донецьку і Луганську область. Ці місцеві "казакі" тільки підривають едність України з середини, сіють хаос з так називаемими міжнародними правозахисниками і аналогічними особами. Поступово люди почінають розрізняти, хто така московська церква з її "рузьким міром" і що представляє УПЦ КП, так і різницю між ряженими "казакамі" і дісними козаками. Не треба забувати з ким ми воюем і належним чіном реагувати і на гібрідну пропаганду держави-окупанта і пам'ятати вислів С,Петлюри відносно українських гнид.
Спасибо за теплые слова, всегда приятно слышать оппонента и "комплименты" (то что они беспочвенны и есть полный бред - орден матери героини, разгонять майдан и.т.д.) от них... Четко написал, Виталик - "вам рассказали", здесь и добавлять нечего. Есть замечательно предложение к редактору сайта Виктору Артеменко - даю Вам все видео (и там где якобы призывали разгонять Майдан) опубликуйте пожалуйста на своем сайте, а то это вранье ни когда не закончится (понимаю что это маловероятно, но надежда есть). Все видео опубликованы на нашем видеоканале и все желающие могут внимательно ознакомиться. Далее вступать в переписку нет смысла.
Буквально сразу же после выхода публикации на нашем сайте руководство горавтодора пояснили что это их работники по команде убирали подготовленные кем то к краже секции. В данное время части забора находятся на территории горавтодор. Так что получается на фото НЕ воры.
Порошенко , конечно, как президент отвечает за состояние в стране и в государственных органах. Но приписывать ему все грехи мира, не стоит..У него и своих хватает :)) Не думаю, что НАБУ так бы обнаглело и без позволения президента, арестовала Насирова! Здесь возможны разные варианты: 1. Президент дал команду Фас, что бы повысить свой рейтинг и отвлечь от блокады торговли с ОРДЛО и что бы ослабить лобби противников в правительстве. 2.НАБУ заручилось поддержкой Госдепа и таким образом, Госдеп давит на руководство страны. 3. 1. Президент дал команду Фас, что бы повысить свой рейтинг и отвлечь от блокады торговли с ОРДЛО...но Насиров, случайно пропадет или сердечный приступ...Тогда можно и говорить о причастности президента к схемам. Но это только мои версии..
По-моему в то, что Полоз казак украинский уже никто не верит. Яныку письма слал, что бы майдан разогнали, московский патриархат почитает, помощь АТО? Пожалуйста! Лечу на расстоянии, ослепляю противника, навожу порчу и диарею. И Даниила не забирайте! Кто же будет лечебные снадобья подносить да письма в минобороны писать о создании боевого козаческого батальона... Нашли бы себе работу и не маялись...
Не поленился и сам изучил инфу в интернете про Расулова и Любовецкую. И ничего проукраинского в их действиях и намерениях не увидел. Сдаётся, что все эти псевдогромады большой бизнеспроект для высасывания денег из населения. Подмена госбюджету под соусом "Ты-человек!!! Откажись от гражданства!!!" Тогда валите отсюда, потому что в это военное время не гражданин не сможет защищать страну, гражданство которой он похерил. И насчёт порвать паспорт... так обычно делают в сектах, что бы окончательно оторвать человека от социума, лишить его возможности полагаться на государственные органы власти и погрузить полностью в зависимость от общины и мракобесия дЫбильных идей. Кто их сюда пригласил? Кто им разрешил это сборище? Я, как активный член громады, всегда присутствовал на мероприятиях около памятника И. Сирка. Так повелось, что из-за расхождений в религиозной плоскости, казаков низовиков разводят по времени с казаками Полоза. Сравнивая, пришёл к наблюдению, что у Полоза казаки ряженые, от казачества у них только название. А пуза, генеральские погоны и орден матери-героини (вообще жесть, когда рассказали, что Полоз такое нацепил... как сорока, все блестящее тянет) это далеко не казачье. И ещё умиляло, когда они сами себя награждали чем только можно))). Вот такие покемоны (прав Сиротенко) не имеют морального права называть себя казаками. И тем более звать в наш город и принимать такую шваль. Народный омбудсмен, представитель международной службы спасения... Сказочные долбо@бы. к врачу им нужно, к хорошему психиатру. Даниил, в следующий раз доведите до жителей время и место ваших круглых столов, прийдем, послушаем, посмеёмся, выгоним...
Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
Тяжело, при полном зале, на нервах, (на другой стороне Чемпионы Украины среди металлургических предприятий, серьёзные парни НЗФ, тоже много выигравшие в своей жизни), проигрывая в начале каждой партии, ПОБЕДИЛИ !!!
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