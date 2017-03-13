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Криминал / Город должен знать "героев" в лицо. Кто снимает забор на пр.Трубников (фото) (Сегодня, 09:16)

Кто как может зарабатывает 8 марта на цветы )))  
И это с самого утра на против магазина Лотос по проспекту. Можно анонимно.
Город должен знать "героев" в лицо. Кто снимает забор на пр.Трубников (фото)
 
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 1264 » Комментариев:3

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    • Hаписал: Сегодня, 09:31 Виктор Артеменко, Комментариев: 1651, Новостей: 4549 Пользователь offline
    Буквально сразу же после выхода публикации на нашем сайте руководство горавтодора пояснили что это их работники по команде убирали подготовленные кем то к краже секции. В данное время части забора находятся на территории горавтодор. Так что получается на фото НЕ воры.


    --------------------
    С уважением, Виктор Артеменко
    гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
    063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
    • +1

    Hаписал: Сегодня, 10:09 nikopol2015, Комментариев: 83, Новостей: 3 Пользователь offline
    Я думал этим полиция должна заниматься!
    Ну... или хотя-бы присутствовать.
    Полиция вообще описала-зафиксировала попытку кражи?
    • +2

    Hаписал: Сегодня, 16:46 Максим, Комментариев: 645, Новостей: 0 Пользователь offline
    Цитата: nikopol2015
    Я думал этим полиция должна заниматься!
    Ну... или хотя-бы присутствовать.
    Полиция вообще описала-зафиксировала попытку кражи?

    А горавтодор описал-зафиксировал? На основании чего? Кто принимал решение? И самое главное: что Горавтодор собирается делать с данными секциями забора в дальнейшем?
    • +2

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      Вопросы блокады - это вопросы государственного уровня и должны решаться в Киеве! Они хотят всё сделать руками Амброськина и потом, если что не так, слить его..
      Напомню, что Амброськин нагло врал, когда говорил что на редутах стоят марадеры и иностранцы !!! Такое публичное заявление уже должно было отправить его в отставку! Но он нужен этой власти!
      Интересно, что многие российские "эксперты" говорили, что через неделю, максимум две, блокаду снимут. Так пока и получается! Так по чьей указке действует Амброськин?!!!
      Нам так и не представили плана энергетической независимости Украины: где будут сроки и ответственны. Вместо этого решают всё старым методом: разогнать и забыть проблему! На большее не желания ни мозгов!
      Волонтеров вчера и сегодня не пускают в зону АТО!!!! Эти суки так боятся блокады, что им по фиг, что будет на передовой!!!
      Бабки решают всё! Но для них! Посмотрим на реакцию штабов, но опускать руки нельзя!
    • AG55 13.03.2017
      Штаб блокади торгівлі з окупан ... (2)
      AG55-С„РѕС‚Рѕ
      Полицейско-мафиозное государство во всей своей красе
    • Максим 13.03.2017
      Город должен знать "героев" ... (3)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: nikopol2015
      Я думал этим полиция должна заниматься!
      Ну... или хотя-бы присутствовать.
      Полиция вообще описала-зафиксировала попытку кражи?

      А горавтодор описал-зафиксировал? На основании чего? Кто принимал решение? И самое главное: что Горавтодор собирается делать с данными секциями забора в дальнейшем?
    • Анатолій Сиротенко 13.03.2017
      Так кто же к нам приезжал 25.0 ... (7)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Я дісно деякий час, до президенства Януковичя, був в ГО "МГО Козацтво Запорозьке" у місті Дніпро. але побачивши цю, так звану міжнародну ГО з середини, зрозумів, що це проросійська організація, яка підтримує тісні звязки з російськими казачіми формуванями, ігнорує державну мову і запрошує тільки московських священиків, відвідує московські церкви. Після цього я з тіеї організації вийшов. Я підтримую звязки з Нікопольськими ГО козаків Запорозьких низових, що шанують і наслідують звичаї і правила козаків Запорожських Січей, моляться і відвідують храми Української Православної Церкви Київського Патріархату, їх представники зі зброею захищають Батьківщину на Сході, займаються волонтерством, стоять на позиціях державності і соборності України, тоді, як "казакі" спільно з російськими військовими окупували Крим і частково Донецьку і Луганську область. Ці місцеві "казакі" тільки підривають едність України з середини, сіють хаос з так називаемими міжнародними правозахисниками і аналогічними особами. Поступово люди почінають розрізняти, хто така московська церква з її "рузьким міром" і що представляє УПЦ КП, так і різницю між ряженими "казакамі" і дісними козаками. Не треба забувати з ким ми воюем і належним чіном реагувати і на гібрідну пропаганду держави-окупанта і пам'ятати вислів С,Петлюри відносно українських гнид.
    • Даниил Натфуллин 13.03.2017
      Так кто же к нам приезжал 25.0 ... (7)
      Даниил Натфуллин-С„РѕС‚Рѕ
      Спасибо за теплые слова, всегда приятно слышать оппонента и "комплименты" (то что они беспочвенны и есть полный бред - орден матери героини, разгонять майдан и.т.д.) от них... Четко написал, Виталик - "вам рассказали", здесь и добавлять нечего.
      Есть замечательно предложение к редактору сайта Виктору Артеменко - даю Вам все видео (и там где якобы призывали разгонять Майдан) опубликуйте пожалуйста на своем сайте, а то это вранье ни когда не закончится (понимаю что это маловероятно, но надежда есть). Все видео опубликованы на нашем видеоканале и все желающие могут внимательно ознакомиться. Далее вступать в переписку нет смысла.

      https://www.youtube.com/channel/UChLuL0Tn9Cgaf-eIxGXKqWQ

      Знающий да узнает истину,
      Познавший - никогда не пострадает за свои ошибки.
      Умеющий всегда создаст радость прозрения...
      Встречающий да не перепутает свинью с бисером
    • nikopol2015 13.03.2017
      Город должен знать "героев" ... (3)
      nikopol2015-С„РѕС‚Рѕ
      Я думал этим полиция должна заниматься!
      Ну... или хотя-бы присутствовать.
      Полиция вообще описала-зафиксировала попытку кражи?
    • Виктор Артеменко 13.03.2017
      Город должен знать "героев" ... (3)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Буквально сразу же после выхода публикации на нашем сайте руководство горавтодора пояснили что это их работники по команде убирали подготовленные кем то к краже секции. В данное время части забора находятся на территории горавтодор. Так что получается на фото НЕ воры.
    • Копчик С. 12.03.2017
      Порошенко замешан в криминале ... (6)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Порошенко , конечно, как президент отвечает за состояние в стране и в государственных органах. Но приписывать ему все грехи мира, не стоит..У него и своих хватает :))
      Не думаю, что НАБУ так бы обнаглело и без позволения президента, арестовала Насирова!
      Здесь возможны разные варианты:
      1. Президент дал команду Фас, что бы повысить свой рейтинг и отвлечь от блокады торговли с ОРДЛО и что бы ослабить лобби противников в правительстве.
      2.НАБУ заручилось поддержкой Госдепа и таким образом, Госдеп давит на руководство страны.
      3. 1. Президент дал команду Фас, что бы повысить свой рейтинг и отвлечь от блокады торговли с ОРДЛО...но Насиров, случайно пропадет или сердечный приступ...Тогда можно и говорить о причастности президента к схемам.
      Но это только мои версии..
    • Василий Бондаренко 12.03.2017
      Так кто же к нам приезжал 25.0 ... (7)
      Василий Бондаренко-С„РѕС‚Рѕ
      По-моему в то, что Полоз казак украинский уже никто не верит. Яныку письма слал, что бы майдан разогнали, московский патриархат почитает, помощь АТО? Пожалуйста! Лечу на расстоянии, ослепляю противника, навожу порчу и диарею. И Даниила не забирайте! Кто же будет лечебные снадобья подносить да письма в минобороны писать о создании боевого козаческого батальона... Нашли бы себе работу и не маялись...
    • Виталик Шерстюк 12.03.2017
      Так кто же к нам приезжал 25.0 ... (7)
      Виталик Шерстюк-С„РѕС‚Рѕ
      Не поленился и сам изучил инфу в интернете про Расулова и Любовецкую. И ничего проукраинского в их действиях и намерениях не увидел. Сдаётся, что все эти псевдогромады большой бизнеспроект для высасывания денег из населения. Подмена госбюджету под соусом "Ты-человек!!! Откажись от гражданства!!!" Тогда валите отсюда, потому что в это военное время не гражданин не сможет защищать страну, гражданство которой он похерил. И насчёт порвать паспорт... так обычно делают в сектах, что бы окончательно оторвать человека от социума, лишить его возможности полагаться на государственные органы власти и погрузить полностью в зависимость от общины и мракобесия дЫбильных идей. Кто их сюда пригласил? Кто им разрешил это сборище?
      Я, как активный член громады, всегда присутствовал на мероприятиях около памятника И. Сирка. Так повелось, что из-за расхождений в религиозной плоскости, казаков низовиков разводят по времени с казаками Полоза. Сравнивая, пришёл к наблюдению, что у Полоза казаки ряженые, от казачества у них только название. А пуза, генеральские погоны и орден матери-героини (вообще жесть, когда рассказали, что Полоз такое нацепил... как сорока, все блестящее тянет) это далеко не казачье. И ещё умиляло, когда они сами себя награждали чем только можно))). Вот такие покемоны (прав Сиротенко) не имеют морального права называть себя казаками. И тем более звать в наш город и принимать такую шваль. Народный омбудсмен, представитель международной службы спасения... Сказочные долбо@бы. к врачу им нужно, к хорошему психиатру.
      Даниил, в следующий раз доведите до жителей время и место ваших круглых столов, прийдем, послушаем, посмеёмся, выгоним...
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