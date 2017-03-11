Корреспонденту газеты "ГОРОД Никополь" Руслану Соловьеву ночью сожгли автомобиль (фото, видео) 

От себя лично и от лица редакции газеты "ГОРОД Никополь" искренне хочу поблагодарить мэра города Андрея Фисак и народного депутата Андрея Шипко за установку в редакции газеты и возле нее профессионального видеонаблюдения.
Чудесный у нас город... Мне кажется тут и так понятно за что и с чьей подачи... Но в очередной раз, как и остальные дела, наша "доблесная" полиция виновных "ненайдет" и тем более наказаны они не будут. Печально все это... машину жалко, но главное человек не пострадал! Руслан будте осторожны! Александру также машину, дом поджигали, а потом...
Доброго времени суток уважаемые любители мультипликационных фильмов, особенно Пакеморнов, Лунтиков и других сказочных персонажей... Ознакомьтесь с видео и пусть каждый сам сделает вывод ( к сожалению не успел опубликовать "третью" часть - только что приехал с международного турнира по борьбе самбо). Вопрос один и одно предложение. 1.Сиротенко Анатолий - вы помните покойного Миргородского Юрия (Вашего коллегу -династия адвокатов, полковника МВД и.т.д.), кстати вы не забыли, что вы генерал казачества ? - это про "покемонов", и что вы сделали для казачества лично))) 2. Артеменко Виктор - почему вы не публикуете материалы присылаемые Вам ? Эксклюзивно могу еще раз отправить Вам видеоматериал, печатный...* Чтобы у читателей и "любителей" Вашего сайта не возникало одностороннего мнения. А по поводу видеоматериала и информации про Любовецкую Людмилу - бред сумасшедшего (НИ КОГДА НЕ БЫЛА в партии И НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛА ПАРТИЮ МЕДВЕДЧУКА) - это напоминает старый еврейский "анекдот про выборы" - "а у него дочь проститутка", а оказалось в итоге что два сына. А если вы не знаете что такое ЧЕЛОВЕК - тогда Вам именно "в Чернигов"!, или к Папе Римскому, лучше в Папуа Новую Гвинею. Кстати вопроса оказалось два))) А предложение то же - мир многообразен давайте его вместе изучать! Ссылки на видео https://www.youtube.com/watch?v=hZ5Z7DT5YTg https://www.youtube.com/watch?v=0UL-QU2MUw4
Да..Всё возвращаться на круги своя, как в коридорах власти так и в методах разборок! Топор в крышу машины Виктора - это были только цветочки, как оказалось! Я думаю, что Виктор уже видит и другие версии тех событий, связав с этими? Днем горит машина Соколенко ( там мотивы наверняка с тендерами на ремонт дорог: кто то хочет пропихнуть свои) А ночью Руслана машина горит: тема наркотиков - серьезный повод. Если исполнители одни ( думаю что это легко установит полиция) то и заказчик один, тогда и круг очень ссужается! Но возможно, что поджигатели машины Руслана, косили под первый поджог, что бы увести подозрения. Но опять же, полиция может установить идентичность поджогов и сказать - одни и те же исполнители или нет..
Я за добровольный отказ от гражданства.В 90-е годы было подарено украинское гражданство тысячам телам,люто ненавидящим всё украинское.И лишить их гражданства практически невозможно. Все эти зборища в нашем городе говорят о том,что в Никополе нет украинского СБУ,которое должно заниматься "5 колонной".«Всего 10% сотрудников крымской СБУ переехали на материковую часть Украины после аннексии Крыма. То есть 90% сотрудников СБУ – это были или агенты ФСБ, или те, кто «сочувствовали», – заявлял ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.
Отих "казаків" в місті називають пекемонами, ніякого відношеня до Нікопольськіх зопорожських громацьких організацій не мають. " Український вибір" Медведчука під іншим "соусом", тому я критикував статю Б.Кривчіка про позитив цього "собранія" і мене дуже цікавило, хто проспонсорував пекемонів на це дійство.
Ожидание сладостных мгновений не менее приятны, чем их переживание. Поэтому хочется искренне пожелать: иметь самый богатый праздничный стол и массу самых желанных подарков, а также отметить праздник в том месте, где вы хотите и с теми людьми, которых любите!
В тяжелейшей борьбе , уступив первую партию 23:25 , НАШИ ( ВК НИКОПОЛЬ -Громадська Сила ) , усиленный двумя ведущими игроками НЗФ, в принципиальном матче на Кубок Лиги Городов , со счётом 3:1 обыграли команду ОГОК из Покрова.
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