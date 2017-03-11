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Криминал / Корреспонденту газеты "ГОРОД Никополь" Руслану Соловьеву ночью сожгли автомобиль (фото, видео) (Сегодня, 09:27)

Корреспонденту газеты "ГОРОД Никополь" Руслану Соловьеву ночью сожгли автомобиль (фото, видео)
Корреспонденту газеты "ГОРОД Никополь" Руслану Соловьеву ночью сожгли автомобиль (фото, видео)
Корреспонденту газеты "ГОРОД Никополь" Руслану Соловьеву ночью сожгли автомобиль (фото, видео)
Корреспонденту газеты "ГОРОД Никополь" Руслану Соловьеву ночью сожгли автомобиль (фото, видео) 

Корреспонденту газеты "ГОРОД Никополь" Руслану Соловьеву ночью сожгли автомобиль
 

  • 100
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 3499 » Комментариев:3

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    • Hаписал: Сегодня, 16:03 Копчик С., Комментариев: 2951, Новостей: 42 Пользователь offline
    Да..Всё возвращаться на круги своя, как в коридорах власти так и в методах разборок!
    Топор в крышу машины Виктора - это были только цветочки, как оказалось! Я думаю, что Виктор уже видит и другие версии тех событий, связав с этими?
    Днем горит машина Соколенко ( там мотивы наверняка с тендерами на ремонт дорог: кто то хочет пропихнуть свои)
    А ночью Руслана машина горит: тема наркотиков - серьезный повод.
    Если исполнители одни ( думаю что это легко установит полиция) то и заказчик один, тогда и круг очень ссужается!
    Но возможно, что поджигатели машины Руслана, косили под первый поджог, что бы увести подозрения.
    Но опять же, полиция может установить идентичность поджогов и сказать - одни и те же исполнители или нет..
    • +1

    Hаписал: Сегодня, 17:05 Виктор Артеменко, Комментариев: 1650, Новостей: 4547 Пользователь offline
    Цитата: Копчик С.
    Я думаю, что Виктор уже видит и другие версии тех событий, связав с этими?

    Плюс какое то ощущение недосказанности. И не только у меня. Что то еще будет


    --------------------
    С уважением, Виктор Артеменко
    гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
    063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
    • +1

    Hаписал: Сегодня, 20:47 veter_nikopol, Комментариев: 1, Новостей: 0 Пользователь offline
    Чудесный у нас город... Мне кажется тут и так понятно за что и с чьей подачи... Но в очередной раз, как и остальные дела, наша "доблесная" полиция виновных "ненайдет" и тем более наказаны они не будут. Печально все это...
    машину жалко, но главное человек не пострадал! Руслан будте осторожны! Александру также машину, дом поджигали, а потом...
    • 0

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    • veter_nikopol 11.03.2017
      Корреспонденту газеты "ГОРОД ... (3)
      veter_nikopol-С„РѕС‚Рѕ
      Чудесный у нас город... Мне кажется тут и так понятно за что и с чьей подачи... Но в очередной раз, как и остальные дела, наша "доблесная" полиция виновных "ненайдет" и тем более наказаны они не будут. Печально все это...
      машину жалко, но главное человек не пострадал! Руслан будте осторожны! Александру также машину, дом поджигали, а потом...
    • Даниил Натфуллин 11.03.2017
      Так кто же к нам приезжал 25.0 ... (3)
      Даниил Натфуллин-С„РѕС‚Рѕ
      Доброго времени суток уважаемые любители мультипликационных фильмов, особенно Пакеморнов, Лунтиков и других сказочных персонажей... Ознакомьтесь с видео и пусть каждый сам сделает вывод ( к сожалению не успел опубликовать "третью" часть - только что приехал с международного турнира по борьбе самбо). Вопрос один и одно предложение.
      1.Сиротенко Анатолий - вы помните покойного Миргородского Юрия (Вашего коллегу -династия адвокатов, полковника МВД и.т.д.), кстати вы не забыли, что вы генерал казачества ? - это про "покемонов", и что вы сделали для казачества лично)))
      2. Артеменко Виктор - почему вы не публикуете материалы присылаемые Вам ? Эксклюзивно могу еще раз отправить Вам видеоматериал, печатный...* Чтобы у читателей и "любителей" Вашего сайта не возникало одностороннего мнения.
      А по поводу видеоматериала и информации про Любовецкую Людмилу - бред сумасшедшего (НИ КОГДА НЕ БЫЛА в партии И НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛА ПАРТИЮ МЕДВЕДЧУКА) - это напоминает старый еврейский "анекдот про выборы" - "а у него дочь проститутка", а оказалось в итоге что два сына. А если вы не знаете что такое ЧЕЛОВЕК - тогда Вам именно "в Чернигов"!, или к Папе Римскому, лучше в Папуа Новую Гвинею. Кстати вопроса оказалось два))) А предложение то же - мир многообразен давайте его вместе изучать! Ссылки на видео
      https://www.youtube.com/watch?v=hZ5Z7DT5YTg
      https://www.youtube.com/watch?v=0UL-QU2MUw4
    • Виктор Артеменко 11.03.2017
      Корреспонденту газеты "ГОРОД ... (3)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Я думаю, что Виктор уже видит и другие версии тех событий, связав с этими?

      Плюс какое то ощущение недосказанности. И не только у меня. Что то еще будет
    • Копчик С. 11.03.2017
      Корреспонденту газеты "ГОРОД ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Да..Всё возвращаться на круги своя, как в коридорах власти так и в методах разборок!
      Топор в крышу машины Виктора - это были только цветочки, как оказалось! Я думаю, что Виктор уже видит и другие версии тех событий, связав с этими?
      Днем горит машина Соколенко ( там мотивы наверняка с тендерами на ремонт дорог: кто то хочет пропихнуть свои)
      А ночью Руслана машина горит: тема наркотиков - серьезный повод.
      Если исполнители одни ( думаю что это легко установит полиция) то и заказчик один, тогда и круг очень ссужается!
      Но возможно, что поджигатели машины Руслана, косили под первый поджог, что бы увести подозрения.
      Но опять же, полиция может установить идентичность поджогов и сказать - одни и те же исполнители или нет..
    • harakternik 11.03.2017
      Так кто же к нам приезжал 25.0 ... (3)
      harakternik-С„РѕС‚Рѕ
      Я за добровольный отказ от гражданства.В 90-е годы было подарено украинское гражданство тысячам телам,люто ненавидящим всё украинское.И лишить их гражданства практически невозможно.
      Все эти зборища в нашем городе говорят о том,что в Никополе нет украинского СБУ,которое должно заниматься "5 колонной".«Всего 10% сотрудников крымской СБУ переехали на материковую часть Украины после аннексии Крыма. То есть 90% сотрудников СБУ – это были или агенты ФСБ, или те, кто «сочувствовали», – заявлял ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.
    • Александр Рыбаков 11.03.2017
      Сегодня день рождения Тараса Ш ... (3)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Анатолій Сиротенко
      Такий "фактаж" за Кобзаря мабуть збирають тільки в сусідній державі.

      Газета http://kp.ua/ Уже в соседней державе !!!!??Все меняется.... И как называется эта соседняя????
      И все что печатается в этом издании также типа в соседней сделано и собрано.......Учтем...с
    • Анатолій Сиротенко 10.03.2017
      Так кто же к нам приезжал 25.0 ... (3)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Отих "казаків" в місті називають пекемонами, ніякого відношеня до Нікопольськіх зопорожських громацьких організацій не мають. " Український вибір" Медведчука під іншим "соусом", тому я критикував статю Б.Кривчіка про позитив цього "собранія" і мене дуже цікавило, хто проспонсорував пекемонів на це дійство.
    • Анатолій Сиротенко 10.03.2017
      Сегодня день рождения Тараса Ш ... (3)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Такий "фактаж" за Кобзаря мабуть збирають тільки в сусідній державі.
    • Алексей Сергеевич 10.03.2017
      В Никополе средь бела дня, в ц ... (2)
      Алексей Сергеевич-С„РѕС‚Рѕ
      Тут и так видно и понятно чья машина)))) Бэстик
    • Копчик С. 10.03.2017
      В Никополе средь бела дня, в ц ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Умышленный поджог?! Будем знать чья машина, будет ясная картина!
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