Корреспонденту газеты "ГОРОД Никополь" Руслану Соловьеву ночью сожгли автомобиль (фото, видео) 

Доброго времени суток уважаемые любители мультипликационных фильмов, особенно Пакеморнов, Лунтиков и других сказочных персонажей... Ознакомьтесь с видео и пусть каждый сам сделает вывод ( к сожалению не успел опубликовать "третью" часть - только что приехал с международного турнира по борьбе самбо). Вопрос один и одно предложение.

1.Сиротенко Анатолий - вы помните покойного Миргородского Юрия (Вашего коллегу -династия адвокатов, полковника МВД и.т.д.), кстати вы не забыли, что вы генерал казачества ? - это про "покемонов", и что вы сделали для казачества лично)))

2. Артеменко Виктор - почему вы не публикуете материалы присылаемые Вам ? Эксклюзивно могу еще раз отправить Вам видеоматериал, печатный...* Чтобы у читателей и "любителей" Вашего сайта не возникало одностороннего мнения.

А по поводу видеоматериала и информации про Любовецкую Людмилу - бред сумасшедшего (НИ КОГДА НЕ БЫЛА в партии И НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛА ПАРТИЮ МЕДВЕДЧУКА) - это напоминает старый еврейский "анекдот про выборы" - "а у него дочь проститутка", а оказалось в итоге что два сына. А если вы не знаете что такое ЧЕЛОВЕК - тогда Вам именно "в Чернигов"!, или к Папе Римскому, лучше в Папуа Новую Гвинею. Кстати вопроса оказалось два))) А предложение то же - мир многообразен давайте его вместе изучать! Ссылки на видео

https://www.youtube.com/watch?v=hZ5Z7DT5YTg

https://www.youtube.com/watch?v=0UL-QU2MUw4