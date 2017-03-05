У дворі однієї з нікопольських шкіл розгортається протистояння водіїв та пішоходів (вiдео) 

Увы, даже такого мудрого человека, как Анатолий Васильевич, эмоции могут случайно занести "не на ту путю". Это же надо, низвести Б.П. до уровня начинающего хроникера,способного только перечислять гостей! И где это слыхано, чтобы Б.П. когда перед кем отчитывался, кроме Господа нашего?! Тут не отчет, тут глобальная проблема, совсем не уровня пихания личностей на кухне типа "а ты сам кто такой?". Всему миру во где уже наша глобальная коррупция, порожденая и вскормленая нынешней системой власти. А систему ломает только такая же система личностей. Так что речь шла о поиске новой системы народовластия, и главным героем на форуме был, на мой взгляд, простой сельский голова, не языком метущий, а лично творящий историю, чего и всем нам желаю.