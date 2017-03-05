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Жизнь города / У дворі однієї з нікопольських шкіл розгортається протистояння водіїв та пішоходів (вiдео) (Вчера, 15:36)

У дворі однієї з нікопольських шкіл розгортається протистояння водіїв та пішоходів (вiдео) 
У дворі однієї з нікопольських шкіл розгортається протистояння водіїв та пішоходів (вiдео)

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 1003 » Комментариев:3

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    • Hаписал: Вчера, 21:30 Копчик С., Комментариев: 2940, Новостей: 42 Пользователь offline
    В этом виновата вечная спешка родителей, всегда опаздывают и хотят быстрее :))
    Не надо рассказывать родителям, надо рассказывать детям: провести урок по безопасности движения и особенно указать на знаки запрещающие проезд.
    Когда ребёнок скажет папе: " папа,сюда заезжать нельзя", надеюсь папе станет стыдно и он остановится. Дети наша совесть! :))
    • 0

    Hаписал: Вчера, 22:44 Василий, Комментариев: 845, Новостей: 3 Пользователь offline
    на відео не все є, доходило до смішного коли курка за кермом якій подарували права і машину називала знак "кирпич" знаком що означає тупик, а знак пішоходна зона взагалі не видно, окуляри мабуть пітніють.
    машини пруть потоком, водії ругаються матом на пішоходів, пішоходи в очах водія просто лохи, тобто неудачники які заздрять їхнім шикарним авто
    за безпеку дітей ніхто не переймається, Поліція у вигляді ДАІ не хотіла приїжджати за проханням батьків які скаржились на постійне порушення ПДД, але коли приїхало обласне ТБ, то одразу намалювались, міськвиконком ніяк не реагував на ситуацію так само як і даївці.
    невже потрібно покликати телебачення щоб хоч щось рухалось???
    невже потрібно переїхати дитину щоб хоч щось рухалось???

    по пригоді збитих двох пішоходів на автовокзалі- було звернення Олександра Рибакова щодо перенесення зупинки, не бачив я щось відповіді на запит, а пройшло два з половиною місяці, нічого не відповіли? чи знову тільки бла-бла. та й зупинка стоїть не рухаючись.
    як нема можливості перенести зупинку, то встановіть світлофор, або зробіть лежачого поліцейського.
    робіть хоч щось!!!!!!
    • 0

    Hаписал: Вчера, 23:45 Василий, Комментариев: 845, Новостей: 3 Пользователь offline
    у 2015 встановили знак після того як на лінійці першого вересня швидка не змогла заїхати на шкільне подвір'я через заблокованість дороги автівками, і дітей виносили аж до Торнадо.
    тож водії подумайте перед тим як захаращувати дорогу та блокувати проїзд швидкої, подумайте - а чи не до Вас приїде швидка, чи до вашої дитини, батьків.
    за школою є стоянка
    подвір'я по Віктора Усова 30,34,36 не є полігоном для для маневрів підвезення дітей поближче до школи чи садочка
    • 0

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    • Василий 05.03.2017
      У дворі однієї з нікопольських ... (3)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      у 2015 встановили знак після того як на лінійці першого вересня швидка не змогла заїхати на шкільне подвір'я через заблокованість дороги автівками, і дітей виносили аж до Торнадо.
      тож водії подумайте перед тим як захаращувати дорогу та блокувати проїзд швидкої, подумайте - а чи не до Вас приїде швидка, чи до вашої дитини, батьків.
      за школою є стоянка
      подвір'я по Віктора Усова 30,34,36 не є полігоном для для маневрів підвезення дітей поближче до школи чи садочка
    • Василий 05.03.2017
      У дворі однієї з нікопольських ... (3)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      на відео не все є, доходило до смішного коли курка за кермом якій подарували права і машину називала знак "кирпич" знаком що означає тупик, а знак пішоходна зона взагалі не видно, окуляри мабуть пітніють.
      машини пруть потоком, водії ругаються матом на пішоходів, пішоходи в очах водія просто лохи, тобто неудачники які заздрять їхнім шикарним авто
      за безпеку дітей ніхто не переймається, Поліція у вигляді ДАІ не хотіла приїжджати за проханням батьків які скаржились на постійне порушення ПДД, але коли приїхало обласне ТБ, то одразу намалювались, міськвиконком ніяк не реагував на ситуацію так само як і даївці.
      невже потрібно покликати телебачення щоб хоч щось рухалось???
      невже потрібно переїхати дитину щоб хоч щось рухалось???

      по пригоді збитих двох пішоходів на автовокзалі- було звернення Олександра Рибакова щодо перенесення зупинки, не бачив я щось відповіді на запит, а пройшло два з половиною місяці, нічого не відповіли? чи знову тільки бла-бла. та й зупинка стоїть не рухаючись.
      як нема можливості перенести зупинку, то встановіть світлофор, або зробіть лежачого поліцейського.
      робіть хоч щось!!!!!!
    • Копчик С. 05.03.2017
      С ПОБЕДОЙ ,ПАРНИ !!! ЭТО ВК НИ ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Вот так бы и на партийных фронтах !!! Хороший пример политикам !

      :) В волейболе есть правила, а в политике правил нет! В волейболе есть наказание за нарушение правил, а в политике полная безответственность!
      Лучше бы политики играли только в волейбол! :))
    • Копчик С. 05.03.2017
      У дворі однієї з нікопольських ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      В этом виновата вечная спешка родителей, всегда опаздывают и хотят быстрее :))
      Не надо рассказывать родителям, надо рассказывать детям: провести урок по безопасности движения и особенно указать на знаки запрещающие проезд.
      Когда ребёнок скажет папе: " папа,сюда заезжать нельзя", надеюсь папе станет стыдно и он остановится. Дети наша совесть! :))
    • Александр Рыбаков 05.03.2017
      С ПОБЕДОЙ ,ПАРНИ !!! ЭТО ВК НИ ... (2)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      В Чемпионате города и Кубке Никополя - непримиримые противники ; две сильнейшие никопольские команды : НЗФ и ВК НИКОПОЛЬ Громадська Сила , по жизни друзья .
      И когда на кону честь города в Кубке Освобождения ,- , Кубке Области и Кубке Лиги Городов , парни ,- одно целое и победить их невозможно !!!!
      Вот так бы и на партийных фронтах !!! Хороший пример политикам !
    • Анатолій Сиротенко 05.03.2017
      Борис Кривчик: ЖИЗНЬ ЯВНО ДАЕТ ... (3)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Шановний Борис Павлович позитивна інформація про сільського голову М.Голосного була раніше і жваво обговорювалась. Про корупцію і нинішню систему олігархічної влади теж пройшло багато дискусій, мені була цікава участь на цьому круглому столі "консулів", які їх були рекомендації по піднятим питаням круглого столу.
    • Палыч 05.03.2017
      Борис Кривчик: ЖИЗНЬ ЯВНО ДАЕТ ... (3)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Увы, даже такого мудрого человека, как Анатолий Васильевич, эмоции могут случайно занести "не на ту путю". Это же надо, низвести Б.П. до уровня начинающего хроникера,способного только перечислять гостей! И где это слыхано, чтобы Б.П. когда перед кем отчитывался, кроме Господа нашего?! Тут не отчет, тут глобальная проблема, совсем не уровня пихания личностей на кухне типа "а ты сам кто такой?". Всему миру во где уже наша глобальная коррупция, порожденая и вскормленая нынешней системой власти. А систему ломает только такая же система личностей. Так что речь шла о поиске новой системы народовластия, и главным героем на форуме был, на мой взгляд, простой сельский голова, не языком метущий, а лично творящий историю, чего и всем нам желаю.
    • Анатолій Сиротенко 04.03.2017
      Борис Кривчик: ЖИЗНЬ ЯВНО ДАЕТ ... (3)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Борис Павлович, перечітав ВАш звіт про круглий стіл з приїзджими гостями, але не знайшов про що говорили "козацькі консули" Болгарії і Білорусії, хто організатор такого круглого столу бо від цього залежить представництво на цьому круглому столі громацьких активістів, представників ГО, депутатів і громадян.
    • Русскоязычный бандеровец 04.03.2017
      Люди, оглянитесь вокруг!!! Во ... (4)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Не понимаю, зачем бороться с домашними собаками, тем более способом, опасным для человека. Это можно считать покушением на жизнь хозяина собак. В то время. как по городу бегают своры злобных диких тварей, которые представляют реальную опасность для людей. Почему этот "герой" не займется ими если есть свободное время и спецсредства.
    • Палыч 04.03.2017
      Люди, оглянитесь вокруг!!! Во ... (4)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Кто встретит урода, не вздумайте ментам сдавать! Практика показывает, что таким не помагают ни уговоры, ни протоколы, для таких лучшие воспитательные средства--это подсобные средства.
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