Люди, оглянитесь вокруг!!! Возможно, этот урод живёт рядом с Вами или Вы его просто знаете

Сначала хотела промолчать, но поняла, что молчать нельзя!

Вчера, 01.03.2017г., приблизительно в 5-30 - 5-40 утра, мой муж как обычно, вышел на прогулку с собаками. У нас прекрасные собаки породы Джек Рассел терьер. Собаки состоят на учете в "Кінологічній Спілкі України", участвуют в выставках. Во время прогулки на них было совершено покушение!!!









Урод, человеком назвать его не могу, направил разряд из предмета похожего на шокер, в сторону мужа с собаками, которые были на поводке!!! Этот разряд был предназначен собакам. У мужа он вызвал сердечный приступ.

Этот предмет очень мощьный, действует на достаточно большое расстояние, т.к. нападавший находился метрах в 20-ти и двигался в их сторону (расстояние приблизительное, т.к.было рано и ещё сумеречно). Собак подбросило на месте от удара волны и это вызвало у них агрессию. Собаки с рыком двинулись в сторону этого..., муж разразился матом и этот урод скрылся во дворах.

Вечером, общаясь с собачниками, я узнала, что это не первый случай нападения. Пару месяцев назад, гражданин, похожий по описанию на этого, напал на собаку крупной породы, которая находилась рядом со своей хозяйкой, возле подъезда в котором живут. Он нанёс собаке удар ножом. Собака осталась жива благодаря тому, что у неё большоё жировой слой и нож не достал до внутренних органов.

Вчера я могла лишиться мужа - прекрасного человека, отца, врача... Имея два инфаркта, его сердце выдержало благодаря занятиям бегом. В этом и заслуга наших собак! Именно они выводили Игоря на прогулки в любую погоду и стимулировали двигаться, и восстанавливаться после очередного тяжелого прединфарктного состояния.

Люди, оглянитесь вокруг!!! Возможно, этот урод живёт рядом с Вами или Вы его просто знаете. Вчера разряд из шокера и нож предназначались собакам, а завтра могут быть применены против Вас и Ваших близких!!!

По этому факту покушения написано заявление в полицию.

Событие произошло в районе "Варус-1". Приметы нападавшего: возраст - 30-35 лет, выше среднего роста, худощавый. Одет был в чёрную, короткую спортивного типа куртку и черную, спортивную шапочку. Нападает рано утром или поздно вечером.

Отдельно обращаюсь к этой мрази: ТЕБЯ НАЙДУТ, РАНО ИЛИ ПОЗДНО!!!

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