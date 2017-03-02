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В газету от читателей / Люди, оглянитесь вокруг!!! Возможно, этот урод живёт рядом с Вами или Вы его просто знаете (Сегодня, 12:00)

Сначала хотела промолчать, но поняла, что молчать нельзя!
Вчера, 01.03.2017г., приблизительно в 5-30 - 5-40 утра, мой муж как обычно, вышел на прогулку с собаками. У нас прекрасные собаки породы Джек Рассел терьер. Собаки состоят на учете в "Кінологічній Спілкі України", участвуют в выставках. Во время прогулки на них было совершено покушение!!!

 Люди, оглянитесь вокруг!!! Возможно, этот урод живёт рядом с Вами или Вы его просто знаете
Люди, оглянитесь вокруг!!! Возможно, этот урод живёт рядом с Вами или Вы его просто знаете
Люди, оглянитесь вокруг!!! Возможно, этот урод живёт рядом с Вами или Вы его просто знаете
Люди, оглянитесь вокруг!!! Возможно, этот урод живёт рядом с Вами или Вы его просто знаете

Урод, человеком назвать его не могу, направил разряд из предмета похожего на шокер, в сторону мужа с собаками, которые были на поводке!!! Этот разряд был предназначен собакам. У мужа он вызвал сердечный приступ.
 
Этот предмет очень мощьный, действует на достаточно большое расстояние, т.к. нападавший находился метрах в 20-ти и двигался в их сторону (расстояние приблизительное, т.к.было рано и ещё сумеречно). Собак подбросило на месте от удара волны и это вызвало у них агрессию. Собаки с рыком двинулись в сторону этого..., муж разразился матом и этот урод скрылся во дворах.
 
Вечером, общаясь с собачниками, я узнала, что это не первый случай нападения. Пару месяцев назад, гражданин, похожий по описанию на этого, напал на собаку крупной породы, которая находилась рядом со своей хозяйкой, возле подъезда в котором живут. Он нанёс собаке удар ножом. Собака осталась жива благодаря тому, что у неё большоё жировой слой и нож не достал до внутренних органов.
 
Вчера я могла лишиться мужа - прекрасного человека, отца, врача... Имея два инфаркта, его сердце выдержало благодаря занятиям бегом. В этом и заслуга наших собак! Именно они выводили Игоря на прогулки в любую погоду и стимулировали двигаться, и восстанавливаться после очередного тяжелого прединфарктного состояния.
 
Люди, оглянитесь вокруг!!! Возможно, этот урод живёт рядом с Вами или Вы его просто знаете. Вчера разряд из шокера и нож предназначались собакам, а завтра могут быть применены против Вас и Ваших близких!!!
 
По этому факту покушения написано заявление в полицию.
 
Событие произошло в районе "Варус-1". Приметы нападавшего: возраст - 30-35 лет, выше среднего роста, худощавый. Одет был в чёрную, короткую спортивного типа куртку и черную, спортивную шапочку. Нападает рано утром или поздно вечером.
 
Отдельно обращаюсь к этой мрази: ТЕБЯ НАЙДУТ, РАНО ИЛИ ПОЗДНО!!!
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: В газету от читателей » Просмотров: 343 » Комментариев:2

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    • Hаписал: Сегодня, 12:01 Виктор Артеменко, Комментариев: 1647, Новостей: 4534 Пользователь offline
    Отдельно обращаюсь к этой мрази: ТЕБЯ НАЙДУТ, РАНО ИЛИ ПОЗДНО!!!
    Здравствуйте Татьяна! Сам очень люблю животных, есть кот и собака. Возмущен тем что произошло.

    Поддерживаю Вас и готов помочь.


    --------------------
    С уважением, Виктор Артеменко
    гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
    063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
    • 0

    Hаписал: Сегодня, 12:57 Pаиса, Комментариев: 1778, Новостей: 35 Пользователь offline
    Спасибо, Татьяна, за то что написали об этом! Нельзя молчать в таких случаях, завтра эта же беда может коснуться других людей и их собачек. Надеюсь этот..... будет найден и наказан.


    --------------------
    "...Будьте же как дети малые, но не умом, а душой..."(С)
    • 0

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    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Pаиса 02.03.2017
      Люди, оглянитесь вокруг!!! Во ... (2)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      Спасибо, Татьяна, за то что написали об этом! Нельзя молчать в таких случаях, завтра эта же беда может коснуться других людей и их собачек. Надеюсь этот..... будет найден и наказан.
    • Виктор Артеменко 02.03.2017
      Люди, оглянитесь вокруг!!! Во ... (2)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Отдельно обращаюсь к этой мрази: ТЕБЯ НАЙДУТ, РАНО ИЛИ ПОЗДНО!!!
      Здравствуйте Татьяна! Сам очень люблю животных, есть кот и собака. Возмущен тем что произошло.

      Поддерживаю Вас и готов помочь.
    • Копчик С. 02.03.2017
      Обвиняемый в смертельном ДТП, ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Ещё одна интересная тема о свободном владении оружием в Украине: такие как Султан, всегда будут иметь пару стволов, а простой добропорядочный гражданин нет. Потому перевес будет всегда на стороне таких как Султан. Но правительство боится своих граждан больше чем преступников и боевиков!
    • Алексей Сергеевич 02.03.2017
      Обвиняемый в смертельном ДТП, ... (2)
      Алексей Сергеевич-С„РѕС‚Рѕ
      Это все хорошо, но срок от 7-12 лет, ))) за две жизни и за оружие??? Дадут 7 выйдет через 4 и начнётся тоже самое если не хуже, вот в чем печаль сей басни((((
    • Копчик С. 02.03.2017
      Заява Штабу блокади торгівлі з ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      В Покрове (Артемовске) просто согнали людей..Кто-то неплохо организовал.. В мозгах у людей полная каша, но что удивляться.. Против блокады идёт информационная атака с стороны как Кремля, как ДНР и ЛНР, так и украинской правящей верхушки. Не странно ли?
      На редуте возле Торецка, ситуация была сложнее.. Там подослали ещё титушек, которые пытались разблокировать состав с углем. А стоимость такого состава ( там 47 вагонов по 60 тонн антрацита) не один миллион гривен. Это на заметку тем, что мы ездим на блокаду за деньги: там каждому бы дали по сто тысяч, что бы состав пропустили.Но там, не было даже такой мысли ни у кого! Родиной не торгуют! Четыре никопольчанина там тоже были, жаль уехали рано и не смогли помочь нашим ребятам.
      А основная задача была - провокация! Спровоцировать на применение оружия, что бы кто-то погиб..Тогда бы полиция смело бы разогнала всех. Потому и дежурят там сутками две машины с оперативниками полиции и СБУ...Наблюдают, но не влазят..ждут...
      Противно! На фронте более всё понятно: там враг, он нападает, ты стреляешь , защищаешь. А тут приходится смотреть по кругу: опасаться своей полиции, своих граждан и засланных титушек. Пока эти барыги заробатывают, война не закончится!
    • nikopol2015 01.03.2017
      Как НЕ работает горгаз или Не ... (1)
      nikopol2015-С„РѕС‚Рѕ
      В и тоге приехал газ... без оборудования!
      Подтянул гайки и сказал что все ок....
    • Pаиса 28.02.2017
      Кто напал на машину никопольск ... (2)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      На сегодняшний день, есть хоть какие-то подвижки в поиске "рубильщиков" ?
    • Копчик С. 28.02.2017
      В Никополе обокрали образцовую ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Жаль... Надежды, конечно, найти мало... Разве что по ломбардам, постоянно просматривать..
      Интересный факт, что в Доме Детского Творчества до сих пор нет отопления, так бы и не было воровства.
      Пресс служба Городского Совета , каждую неделю выдает ролики " Чи тепло в ком.закладах..." Жду сюжет про Дом Детского творчества!!!! Хотя в апреле, с весенним солнышком, отрапортуют!
    • Pаиса 28.02.2017
      В Никополе обокрали образцовую ... (2)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      Очень очень грустно....... Очень очень надеюсь, что найдётся!
    • Копчик С. 28.02.2017
      СМОТРЕТЬ МУЛЬТИКИ. ЗАЧЕМ САВЧЕ ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Боевики и барыги ДНР и ЛНР уважают только силу и деньги! Всё! А украинская политика только подстраивается под что-то или кого то.. Надо давно начинать свою игру и диктовать свои условия, там где мы только можем. Уверен, что блокада торговли с боевиками - верный путь.. Один состав с углем или лесом, можно обменять на десятки наших ребят в плену. Но барыги по обе стороны фронта никогда не захотят терять десятки миллионов теневой прибыли. Два года нам обещают навести порядок и полный ноль! Теперь министр энергетики рассказывает, что это бартер, а другие кричат что они платят налоги.. Бартер - это вообще уникальная схема, что бы уйти от налогов и заработать в карман. Но сейчас, в ДНР и ЛНР засуетились..Останавливаются заводы и шахты... Пугают, что уголь будут продавать в РФ :)) Кому он там нужен? :))
      А лиди с ДНР и ЛНР рассказывают, что и как... Украинских продуктов там масса, плюс коммунальные платежи минимальные, по сравнению с нашими..правда и зарплата не очень.. Но вопрос для тех, кто кричит, что мы одна территория и одно целое с ЛНР и ДНР: Почему у нас электроенергия для населения, с марта будет дороже в шесть раз, чем в ДНР и ЛНР ?! Мы должны оплачивать ещё и долги ДНР и ЛНР. Я отказываюсь оплачивать электроэнергию боевикам! Это чмо днем пойдет постреляет в моих побратимов, усыпит снарядами города моей страны, а вечером будет греться у электрокамина за наш счет?! Какой бред и цинизм. И всему виной жадность этих барыг у власти, с любой стороны фронта!
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