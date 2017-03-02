Как НЕ работает горгаз или Не должен? Нет к тебе вопросов!

Почему так?

Почему когда ты не должник, то ты должен рвать пуп! Чтоб по утечке выехала бригада....

Стоять под подъездом и бдить чтоб некто не курмл...

На данный момент, прошло более трех часов, после того как я объявил горгазу о утечки... от которой почти потерял сознание....





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