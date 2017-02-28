У міському музеї Покрова нові експонати

Експозиція, присвячена воїнам АТО, поповнилася матеріалами, переданими закладу безпосереднім учасником антитерористичної операції на сході країни Олексієм Кічуком.









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Багатьох з них особисто знав Олексій, - розповідає директор музею Тамара Жежеріна, - символічно, що саме тут, у закладі, зберігатиметься прапор 2 роти, 21 батальйону, 56 бригади, переданий солдатом, з підписами його побратимів.

Днями солдат разом з товаришами – Павлом Хрипком, Олександром Новаковським зустрілися з музейними працівниками, передавши закладу нові експонати.

Н а цьому наголошують і в музеї, підкреслюючи, що експозиція постійно оновлюється, доповнюються нові матеріали з якими може ознайомитися кожен мешканець Покрова.

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Особисті речі солдата, уламок 120 мм мінометної міни доповнили експозицію, яка розповідає про наших земляків, учасників АТО. Центральні постаті виставочного стенду - Почесні громадяни міста, які загинули, захищаючи територіальну цілісність своєї країни – Дмитро Стрілець, Олександр Ісаєнко, Олег Кравченко, Олександр Мокієнко.Додаючи, що першими ознайомилися з експозицією сини Олексія Кічука – 12-річний Євген та 5-річний Ярослав, котрі згодом і передали до музею особисті речі батька.-Важливо, що експозиція є постійнодіючою, - зазначають воїни АТО, - вона розповідає про простих хлопців, наших земляків, які пройшли антитерористичну операцію, захищаючи свою країну. Переконані, що буде і надалі поширюватися.