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Другие СМИ пишут / СМОТРЕТЬ МУЛЬТИКИ. ЗАЧЕМ САВЧЕНКО ПОВЕДАЛА, ЧТО ПЛЕННЫЕ В ДНР В "САНАТОРИИ" (Сегодня, 10:36)

«Внефракционный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов на Донбассе и помилованная президентом РФ, заявила, что украинские военнопленные в самопровозглашенной Донецкой народной республике рассказали ей о нормальном отношении к ним».

СМОТРЕТЬ МУЛЬТИКИ. ЗАЧЕМ САВЧЕНКО ПОВЕДАЛА, ЧТО ПЛЕННЫЕ В ДНР В "САНАТОРИИ"

Да-да. Вы все правильно поняли. Именно так новости о визите Надежды Савченко в Донецк подают российские «РИА Новости». «Рада» — с маленькой буквы, «республика» — самопровозглашенная с большой, а Савченко — убийца, но помилованная президентом Российской Федерации. Вот так вот распределились роли в том российском спектакле, в котором с упоением играет бывшая узница, за освобождение которой из путинских застенков боролся весь мир.

«Омбудсмен ДНР» (уже смешно) Дарья Морозова сообщила нам, что Савченко находилась в логове террористов с частным визитом. Но на самом деле все было совсем не так. Надежда Савченко ездила в Донецк по работе. В пятницу вечером она прибыла на встречу к людям, которые, по ее же словам, захватили ее в плен в 2014 г. и с мешком на голове вывезли на территорию соседнего государства.

Посетила Савченко и колонию в Макеевке, где удерживаются в плену украинские военные. По итогам этого вояжа госпожа народный депутат обратилась к лидерам стран «нормандского формата» с призывом способствовать обмену пленными. Для широкой публики Савченко поведала, что пыточные в ДНР — настоящий санаторий. «Ребята чувствуют себя хорошо. Условия обычные, тюремные. Отношение к ним, говорят, нормальное. В камере по три, прогулка — час в сутки, телевизор смотреть выводят, каналы преимущественно российские, из украинских ловит «1+1» и 5 канал», — написала она в своем Facebook.

Первое, что хочется сказать по этому поводу, не пропустит цензура. А первое, что хочется показать, так это кадры освобождения из плена Владимира Жемчугова. Он не военный. Волонтер. Просто гражданин, мирный житель, попавший в лапы боевиков ЛНР. Посмотрите, что они с ним сделали за восемь месяцев заключения. Посмотрите, как подонок Гиви глумился над украинскими офицерами. Как садисты селфятся на фоне исковерканных тел бойцов ВСУ. А потом еще раз перечитайте «отчет о проделанной работе» Надежды Савченко. Условия содержания? Прогулка час в сутки? Белые простыни и на обед макароны?

Можно искренне ошибаться, утверждая, что ради освобождения пленных Украина должна идти на любые уступки. Но невозможно не замечать, что, транслируя на весь мир радужную картинку про 5 канал и «обычные тюремные условия», Савченко предает тех, кто находится сейчас в лапах у террористов. Она своими словами дискредитирует позицию Украины о том, что украинские военные, захваченные в плен, находятся в смертельной опасности. О том, что мир должен сильнее давить на Путина, добиваясь освобождения украинцев. В тот момент, когда те, кому чудом удалось спастись из плена, рассказывают о пытках, расстрелах и прочих методах устрашения, применяемых к украинцам на территории без закона и права, Надежда Савченко обращается к мировым лидерам с призывами надавить на Украину. «Для ускорения обмена военнопленными».

С Надеждой Савченко должно разбираться СБУ. По сообщениям народного депутата от БПП Татьяны Рычковой, во время своего вояжа в зону АТО она «подстрекала военнослужащих ВСУ оставить свои позиции и прийти в Киев сбрасывать власть». Этот факт, уверена Рычкова, готовы подтвердить военнослужащие 80-й и 79-й отдельных воздушно-десантных бригад, которые стоят на позициях в районе Донецкого аэропорта. Если эта информация подтвердиться, то мы сможем говорить о государственной измене и призывах к государственному перевороту.

Но главное даже не это. Надежда Савченко является отображением нашей общей ошибки. Она в сегодняшнем своем амплуа призвана доказать украинцам, что бороться за ее освобождение, молиться, давить на мировых бюрократов было нецелесообразно. Роль, которую бывшая узница Кремля играет в срежиссированном в Москве спектакле, должна окончательно разубедить украинцев в необходимости бороться за себя, за страну, друг за друга. Она — попытка погрузить в самоуничижительную депрессию. Савченко — наше общее разочарование, по аналогии с разочарованием после революции 2004 г. Ошибкой было бы поддаться на кремлевский сценарий и разувериться в своей стране и ее будущем.

Для того чтобы придать своему агенту влияния вес, российские и псевдоукраинские СМИ стали писать, что ВСУ сразу после приезда Савченко в Донецк начали массированные удары по позициям боевиков. В другом сообщении говорится, что Донецк потряс мощный взрыв. Именно так, по версии российского агитпрома, киевская хунта пытается помешать освобождению украинских военных из плена. Но я все же думаю, что все намного тривиальнее. Просто это взорвалась консерва. Именная консерва Кремля. Ничего страшного. Дай бог не последняя.

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Другие СМИ пишут » Просмотров: 0 » Комментариев:0

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    • Arta 27.02.2017
      Асфальт с дорог сошел вместе с ... (4)
      Arta-С„РѕС‚Рѕ
      Где прокуратура? Все легко определяется! Есть заказчик,тендерные условия,в которых указано о гарантиях и акт приёма. Дядя СЭМ отвернулся. Надо самим наводить порядок. Или опять Путин виноват?

      А сколько сейчас в автодоре готовится актов и списывается на "проделанную" зимой работу по отсыпке дорог в городе и списывается топлива!!!!!! При Старуне и Токаре списывали по 1800000 гривен.
    • Arta 27.02.2017
      Ну-мо хлопці! (фото, відео) (1)
      Arta-С„РѕС‚Рѕ
      Придумывают черт знает,что. Почему не восстановить начальную военную подготовку в школах, возродить клуб "ДЕСАНТНИК".Что было в этом плохого? Кому оно мешало? Сколько не задействованных офицеров запаса, ребят,которые были в АТО и служили в ВСУ.
    • Копчик С. 26.02.2017
      Внимание! Все, кто хочет помоч ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Музыченко
      Не могу понять

      Что бы понять, надо послушать министра энергетики Насалика, который сказал, что взаиморасчеты идут бартером!!!! Так какие деньги и налоги?! Может и аудит в Горловке проведёте?!!! К тому же бартер у нас давно в Украине, законодательно обрублен!
      Не понятно?!
      Тогда послушайте заявления Порошенко, Луценко и других, которые заявили о необходимости запрещения торговли с боевиками...но 2 года назад! Не понятно и сейчас?
      Тогда, что бы понять, побудьте в плену у боевиков пару лет или по общайтесь с родственниками пленённых наших ребят! Если надо вернуть наших пленных, то надо диктовать самим условия. А за линией фронта, боевики понимают голос только силы или денег! Один эшелон - это не один миллион гривен! Барыги там и тут, уже зачесались!
      Рабочие шахты украинцы и мы должны их кормить???!!! Они кланяются за зарплату, главарям ДНР, ЛНР и боярину Ахметову! Эти шахтеры имеют паспорта ДНР и ЛНР, которые, кстати, признала РФ! Двойное гражданство у нас запрещено! Потому, когда идет война, надо бы там, этим "украинцам" определится, с кем они! Как и у нас, некоторым "украинцам" стать настоящими ГРАЖДАНАМИ УКРАИНЫ!
    • Копчик С. 26.02.2017
      Асфальт с дорог сошел вместе с ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата :"Вечная проблема сходящего вместе со снегом асфальта порождает не менее вечные вопросы: «кто виноват?» и «что делать?». На второй вопрос мы постараемся ответить в следующих номерах нашей газеты..."
      Я думал , что на этот вопрос должны давно ответить депутаты и чиновники. Особенно те, кто критиковал прошлую власть за плохие дороги! Особенно те депутаты, которые сидят в Горсовете не первый созыв, но прозревают только каждую весну: прозревают и засыпают под новые тендеры по ремонту дорог! Особенно те, кто входит в депутатскую комиссию по УЖКХ... И кто же это???!!!
    • Pаиса 26.02.2017
      Амбули Канзас и Дастина. Перво ... (1)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      Симпатичная беляночка :)
    • Алексей Сергеевич 25.02.2017
      Первый пошел. Дорогу по пр.Тру ... (3)
      Алексей Сергеевич-С„РѕС‚Рѕ
      Виктор респект! Нужно бы ещё спросить у Соколенко будет ли он делать за свои деньги
    • Luk 24.02.2017
      Первый пошел. Дорогу по пр.Тру ... (3)
      Luk-С„РѕС‚Рѕ
      Ага!.опять баблом запахло....
    • Luk 24.02.2017
      Асфальт с дорог сошел вместе с ... (4)
      Luk-С„РѕС‚Рѕ
      Ого скоко текста! А давайте подумаем сколько в нашем городе участков дороги с действующей ливневой канализацией.
      Один участок, на Малиновского и проспекта.но он забит
      Вода это огромная сила особенно когда замерзает,сталь даже не выдерживает этой силы че говорить за какой то асфальт.
      я стал автомобилистом в 03г и ёще не помню чтоб после зимы был этот злополучный асфальт.так что всем добра и полных карманов денег да да именно денег)))))))
    • Pаиса 24.02.2017
      Кто напал на машину никопольск ... (1)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      Справедливость всегда, рано или поздно, наступает. И лучше, конечно же,пораньше.
    • Pаиса 24.02.2017
      Первый пошел. Дорогу по пр.Тру ... (3)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      Да, БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ!
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