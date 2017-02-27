СМОТРЕТЬ МУЛЬТИКИ. ЗАЧЕМ САВЧЕНКО ПОВЕДАЛА, ЧТО ПЛЕННЫЕ В ДНР В "САНАТОРИИ"

«Внефракционный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов на Донбассе и помилованная президентом РФ, заявила, что украинские военнопленные в самопровозглашенной Донецкой народной республике рассказали ей о нормальном отношении к ним».









Да-да. Вы все правильно поняли. Именно так новости о визите Надежды Савченко в Донецк подают российские «РИА Новости». «Рада» — с маленькой буквы, «республика» — самопровозглашенная с большой, а Савченко — убийца, но помилованная президентом Российской Федерации. Вот так вот распределились роли в том российском спектакле, в котором с упоением играет бывшая узница, за освобождение которой из путинских застенков боролся весь мир.





«Омбудсмен ДНР» (уже смешно) Дарья Морозова сообщила нам, что Савченко находилась в логове террористов с частным визитом. Но на самом деле все было совсем не так. Надежда Савченко ездила в Донецк по работе. В пятницу вечером она прибыла на встречу к людям, которые, по ее же словам, захватили ее в плен в 2014 г. и с мешком на голове вывезли на территорию соседнего государства.





Посетила Савченко и колонию в Макеевке, где удерживаются в плену украинские военные. По итогам этого вояжа госпожа народный депутат обратилась к лидерам стран «нормандского формата» с призывом способствовать обмену пленными. Для широкой публики Савченко поведала, что пыточные в ДНР — настоящий санаторий. «Ребята чувствуют себя хорошо. Условия обычные, тюремные. Отношение к ним, говорят, нормальное. В камере по три, прогулка — час в сутки, телевизор смотреть выводят, каналы преимущественно российские, из украинских ловит «1+1» и 5 канал», — написала она в своем Facebook.





Первое, что хочется сказать по этому поводу, не пропустит цензура. А первое, что хочется показать, так это кадры освобождения из плена Владимира Жемчугова. Он не военный. Волонтер. Просто гражданин, мирный житель, попавший в лапы боевиков ЛНР. Посмотрите, что они с ним сделали за восемь месяцев заключения. Посмотрите, как подонок Гиви глумился над украинскими офицерами. Как садисты селфятся на фоне исковерканных тел бойцов ВСУ. А потом еще раз перечитайте «отчет о проделанной работе» Надежды Савченко. Условия содержания? Прогулка час в сутки? Белые простыни и на обед макароны?





Можно искренне ошибаться, утверждая, что ради освобождения пленных Украина должна идти на любые уступки. Но невозможно не замечать, что, транслируя на весь мир радужную картинку про 5 канал и «обычные тюремные условия», Савченко предает тех, кто находится сейчас в лапах у террористов. Она своими словами дискредитирует позицию Украины о том, что украинские военные, захваченные в плен, находятся в смертельной опасности. О том, что мир должен сильнее давить на Путина, добиваясь освобождения украинцев. В тот момент, когда те, кому чудом удалось спастись из плена, рассказывают о пытках, расстрелах и прочих методах устрашения, применяемых к украинцам на территории без закона и права, Надежда Савченко обращается к мировым лидерам с призывами надавить на Украину. «Для ускорения обмена военнопленными».





С Надеждой Савченко должно разбираться СБУ. По сообщениям народного депутата от БПП Татьяны Рычковой, во время своего вояжа в зону АТО она «подстрекала военнослужащих ВСУ оставить свои позиции и прийти в Киев сбрасывать власть». Этот факт, уверена Рычкова, готовы подтвердить военнослужащие 80-й и 79-й отдельных воздушно-десантных бригад, которые стоят на позициях в районе Донецкого аэропорта. Если эта информация подтвердиться, то мы сможем говорить о государственной измене и призывах к государственному перевороту.





Но главное даже не это. Надежда Савченко является отображением нашей общей ошибки. Она в сегодняшнем своем амплуа призвана доказать украинцам, что бороться за ее освобождение, молиться, давить на мировых бюрократов было нецелесообразно. Роль, которую бывшая узница Кремля играет в срежиссированном в Москве спектакле, должна окончательно разубедить украинцев в необходимости бороться за себя, за страну, друг за друга. Она — попытка погрузить в самоуничижительную депрессию. Савченко — наше общее разочарование, по аналогии с разочарованием после революции 2004 г. Ошибкой было бы поддаться на кремлевский сценарий и разувериться в своей стране и ее будущем.





Для того чтобы придать своему агенту влияния вес, российские и псевдоукраинские СМИ стали писать, что ВСУ сразу после приезда Савченко в Донецк начали массированные удары по позициям боевиков. В другом сообщении говорится, что Донецк потряс мощный взрыв. Именно так, по версии российского агитпрома, киевская хунта пытается помешать освобождению украинских военных из плена. Но я все же думаю, что все намного тривиальнее. Просто это взорвалась консерва. Именная консерва Кремля. Ничего страшного. Дай бог не последняя.





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