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Жизнь города / Первый пошел. Дорогу по пр.Трубников будут восстанавливать в счет гарантии (видео) (Вчера, 15:20)

Первый пошел. Дорогу по пр.Трубников будут восстанавливать в счет гарантии (видео) 
Первый пошел. Дорогу по пр.Трубников будут восстанавливать в счет гарантии.
 

Продолжение следует...
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 1456 » Комментариев:1

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    • Hаписал: Вчера, 16:15 Pаиса, Комментариев: 1773, Новостей: 35 Пользователь offline
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