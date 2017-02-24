Посетите канал в ютубе "Никополь Вечерний"!

Цитата: nikopol2015

Цитата: Александр Рыбаков

Как по мне ....то это тоже нужно рассматривать как версию....

Артеменко Виктор

21 ч

Считаю ни о каком выделении денежных средств из бюджета на ремонт не может быть и речи. Есть гарантийные обязательства, пускай подрядчик их и выполняет. Нет берет лопату и по ночам сам делает. Или закрыть в темницу негодяя, кто бы он не был.

Продолжение следует.

Поддерживаю!Там люди не менее неадекватны чем наркоманы...