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Криминал / Кто напал на машину никопольского журналиста:? (видео) (Сегодня, 16:29)

Кто напал на машину никопольского журналиста:? (видео) 
Кто напал на машину никопольского журналиста:?

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 559 » Комментариев:0

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    • Василий 22.02.2017
      Как компания " Киевсельэлектр ... (10)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: wizao
      Бригада, как говорят, из Виницкой области

      я то думаю де я цоьго майстра бачив, ця Вінницька бригада робить якісно та швидко, а проколи у всіх трапляються ...
      Цитата: wizao
      бабло дербанить?

      Шановний, "бабло дербанить" у приватної компанії??? тобто самі в себе??? не смішіть людей своїм "аби ляпнути"
    • Pаиса 22.02.2017
      Никопольскому журналисту, Викт ... (5)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      Ужас..... Держитесь, Виктор Анатольевич!
      Почему-то кажется что найдутся заказчики.
    • Сашко 22.02.2017
      Может в помощь следствию, по п ... (5)
      Сашко-С„РѕС‚Рѕ
      Интересная версия , хотя " про точку " так же стоит проработать ...
      Цитата: nikopol2015
      Цитата: Александр Рыбаков
      Как по мне ....то это тоже нужно рассматривать как версию....
      Артеменко Виктор
      21 ч
      Считаю ни о каком выделении денежных средств из бюджета на ремонт не может быть и речи. Есть гарантийные обязательства, пускай подрядчик их и выполняет. Нет берет лопату и по ночам сам делает. Или закрыть в темницу негодяя, кто бы он не был.
      Продолжение следует.

      Поддерживаю!
      Там люди не менее неадекватны чем наркоманы...
    • Сашко 22.02.2017
      Никопольскому журналисту, Викт ... (5)
      Сашко-С„РѕС‚Рѕ
      Не любят у нас Правильных Людей ...
    • nikopol2015 22.02.2017
      Может в помощь следствию, по п ... (5)
      nikopol2015-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Как по мне ....то это тоже нужно рассматривать как версию....
      Артеменко Виктор
      21 ч
      Считаю ни о каком выделении денежных средств из бюджета на ремонт не может быть и речи. Есть гарантийные обязательства, пускай подрядчик их и выполняет. Нет берет лопату и по ночам сам делает. Или закрыть в темницу негодяя, кто бы он не был.
      Продолжение следует.

      Поддерживаю!
      Там люди не менее неадекватны чем наркоманы...
    • Александр Рыбаков 22.02.2017
      Может в помощь следствию, по п ... (5)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Как по мне ....то это тоже нужно рассматривать как версию....
      Артеменко Виктор
      21 ч
      Считаю ни о каком выделении денежных средств из бюджета на ремонт не может быть и речи. Есть гарантийные обязательства, пускай подрядчик их и выполняет. Нет берет лопату и по ночам сам делает. Или закрыть в темницу негодяя, кто бы он не был.
      Продолжение следует.
    • Виктор Артеменко 22.02.2017
      Может в помощь следствию, по п ... (5)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      В этой машине, моей Вольвочке, хоть она и подуставшая (2001 года в.) я всегда уверен. Сколько раз на ней в зону АТО и главное обратно? Я не могу сосчитать. Там между танков, по буеракам и под флагом Украины. А тут какой то пи#ар мне что то доказать решил? Так назовись, обсудим
    • Копчик С. 22.02.2017
      Может в помощь следствию, по п ... (5)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Скорее всего обдолбыш...Орудие- топор вручили... Синяя краска и серебрянка - это уже конкретная улика. Но не мне, учить следака! :)) Мне юристов хватает :))
      Я думаю, что это больше демонстрация и предупреждение.. Хотели бы навредить по тихому, порезали бы шины.
      Версия с левой торговой точкой возле шк№ 5 очень правдива.. Кстати, и в этом видео звучит про их крышу и бездействие полиции.. Тоже хорошая версия и ещё более правдоподобная!
      Вместо люка поставь пулемёт или ЗУ. :))
      Извини, что пишу с юмором...На самом деле сочувствую и переживаю..
    • Виктор Артеменко 22.02.2017
      Никопольскому журналисту, Викт ... (5)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Криминал / Может в помощь следствию, по поводу пробитой топором машины. Как все было и мои мысли
      http://city-nikopol.com.ua/6991-mozhet-v-pomosch-sledstviyu-po-povodu-probitoy-
      toporom-mashiny-kak-vse-bylo-i-moi-mysli.html
    • Русскоязычный бандеровец 21.02.2017
      "Дороги" Никополя. Автовокза ... (7)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Все верно. Это было при всех мэрах. Дороги делали за полцены так чтобы хватило на полгода. Остальное в карман. А потом опять выделяют средства из бюджета, нанимают непонятно кого, опять накрывают дороги дерьмом вместо асфальта, причем обычно когда лужи на дорогах, латают дыры применяя антинаучный образ мысли, остальное воруют и снова ждут полгода. Мэры меняются, а Донец один и тот же. А автодор вообще возглавляет ворюга, имеющий судимость.
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