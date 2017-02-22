Кто напал на машину никопольского журналиста:? (видео) 

Правління Нікопольської організації НСЖУ звертається до усіх засобів масової інформації з проханням розповсюдити заяву Нікопольської організації НСЖУ, та постійно висвітлювати хід слідства по даній справі, а також результати роботи територіального відділу поліції по встановленню злочинців та притягнення їх до відповідальності.
Интересная версия , хотя " про точку " так же стоит проработать ...
Цитата: nikopol2015
Цитата: Александр Рыбаков
Как по мне ....то это тоже нужно рассматривать как версию.... Артеменко Виктор 21 ч Считаю ни о каком выделении денежных средств из бюджета на ремонт не может быть и речи. Есть гарантийные обязательства, пускай подрядчик их и выполняет. Нет берет лопату и по ночам сам делает. Или закрыть в темницу негодяя, кто бы он не был. Продолжение следует.
Поддерживаю! Там люди не менее неадекватны чем наркоманы...
Как по мне ....то это тоже нужно рассматривать как версию.... Артеменко Виктор 21 ч Считаю ни о каком выделении денежных средств из бюджета на ремонт не может быть и речи. Есть гарантийные обязательства, пускай подрядчик их и выполняет. Нет берет лопату и по ночам сам делает. Или закрыть в темницу негодяя, кто бы он не был. Продолжение следует.
Поддерживаю! Там люди не менее неадекватны чем наркоманы...
Как по мне ....то это тоже нужно рассматривать как версию.... Артеменко Виктор 21 ч Считаю ни о каком выделении денежных средств из бюджета на ремонт не может быть и речи. Есть гарантийные обязательства, пускай подрядчик их и выполняет. Нет берет лопату и по ночам сам делает. Или закрыть в темницу негодяя, кто бы он не был. Продолжение следует.
В этой машине, моей Вольвочке, хоть она и подуставшая (2001 года в.) я всегда уверен. Сколько раз на ней в зону АТО и главное обратно? Я не могу сосчитать. Там между танков, по буеракам и под флагом Украины. А тут какой то пи#ар мне что то доказать решил? Так назовись, обсудим
Скорее всего обдолбыш...Орудие- топор вручили... Синяя краска и серебрянка - это уже конкретная улика. Но не мне, учить следака! :)) Мне юристов хватает :)) Я думаю, что это больше демонстрация и предупреждение.. Хотели бы навредить по тихому, порезали бы шины. Версия с левой торговой точкой возле шк№ 5 очень правдива.. Кстати, и в этом видео звучит про их крышу и бездействие полиции.. Тоже хорошая версия и ещё более правдоподобная! Вместо люка поставь пулемёт или ЗУ. :)) Извини, что пишу с юмором...На самом деле сочувствую и переживаю..
Все верно. Это было при всех мэрах. Дороги делали за полцены так чтобы хватило на полгода. Остальное в карман. А потом опять выделяют средства из бюджета, нанимают непонятно кого, опять накрывают дороги дерьмом вместо асфальта, причем обычно когда лужи на дорогах, латают дыры применяя антинаучный образ мысли, остальное воруют и снова ждут полгода. Мэры меняются, а Донец один и тот же. А автодор вообще возглавляет ворюга, имеющий судимость.
12 февраля 2017 г. в городе Днепр прошел открытый Чемпионат города по рукопашному бою, среди кадетов (14-15), юниоров (16-17) и взрослых (18+) в разделе легкий и дозированный контакт. Команда федерации Тайкан каратэ (г. Никополь) приняла участие в данном турнире.
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