« 22 » _лютого 2017 р.

Заява

Правління Нікопольської організації НЖУ

Від 22 лютого 2017 р.

Нікопольська регіональна організація Національної спілки журналістів України в зв’язку зі злочином, який було скоєно по відношенню до майна редактора інтернет-сайту «Город Никополь», члена НСЖУ України Віктора Артеменка 21 лютого 2017 р,. звертається з закликом до керівництва головного управління національної поліції у Дніпропетровській області вжити всіх необхідних заходів до припинення безкарності за злочини проти журналістів регіону і виконати всі передбачені законом дії по забезпеченню безпеки працівників засобів масової інформації.

Нинішній злочин, який був скоєний по відношенню до майна журналіста – це зазіхання на свободу слова, на професійну діяльність журналіста. Вважаємо, що у нашій державі, яка на пів кроку стоїть до входження в Європейський Союз, це неприпустимо.

Про це йдеться також в щойно підготовленому зверненні правління Нікопольської організації НСЖУ до керівництва Нікопольського відділу національної поліції, керівництва Національної спідки журналістів України та міжнародної федерації журналістів.

Правління Нікопольської організації НСЖУ звертається до усіх засобів масової інформації з проханням розповсюдити заяву Нікопольської організації НСЖУ, та постійно висвітлювати хід слідства по даній справі, а також результати роботи територіального відділу поліції по встановленню злочинців та притягнення їх до відповідальності.





Голова Нікопольської регіональної організації

Національної спілки журналістів України В. П. Глядченко

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