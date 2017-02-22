Заява Правління Нікопольської організації НЖУ

Нікопольська регіональна організація Національної спілки журналістів України в зв’язку зі злочином, який було скоєно по відношенню до майна редактора інтернет-сайту «Город Никополь», члена НСЖУ України Віктора Артеменка 21 лютого 2017 р,. звертається з закликом до керівництва головного управління національної поліції у Дніпропетровській області вжити всіх необхідних заходів до припинення безкарності за злочини проти журналістів регіону і виконати всі передбачені законом дії по забезпеченню безпеки працівників засобів масової інформації.
Нинішній злочин, який був скоєний по відношенню до майна журналіста – це зазіхання на свободу слова, на професійну діяльність журналіста. Вважаємо, що у нашій державі, яка на пів кроку стоїть до входження в Європейський Союз, це неприпустимо.
Про це йдеться також в щойно підготовленому зверненні правління Нікопольської організації НСЖУ до керівництва Нікопольського відділу національної поліції, керівництва Національної спідки журналістів України та міжнародної федерації журналістів.
Правління Нікопольської організації НСЖУ звертається до усіх засобів масової інформації з проханням розповсюдити заяву Нікопольської організації НСЖУ, та постійно висвітлювати хід слідства по даній справі, а також результати роботи територіального відділу поліції по встановленню злочинців та притягнення їх до відповідальності.
Голова Нікопольської регіональної організації
Національної спілки журналістів України В. П. Глядченко
Правління Нікопольської організації НСЖУ звертається до усіх засобів масової інформації з проханням розповсюдити заяву Нікопольської організації НСЖУ, та постійно висвітлювати хід слідства по даній справі, а також результати роботи територіального відділу поліції по встановленню злочинців та притягнення їх до відповідальності.
Интересная версия , хотя " про точку " так же стоит проработать ...
Цитата: nikopol2015
Цитата: Александр Рыбаков
Как по мне ....то это тоже нужно рассматривать как версию.... Артеменко Виктор 21 ч Считаю ни о каком выделении денежных средств из бюджета на ремонт не может быть и речи. Есть гарантийные обязательства, пускай подрядчик их и выполняет. Нет берет лопату и по ночам сам делает. Или закрыть в темницу негодяя, кто бы он не был. Продолжение следует.
Поддерживаю! Там люди не менее неадекватны чем наркоманы...
Как по мне ....то это тоже нужно рассматривать как версию.... Артеменко Виктор 21 ч Считаю ни о каком выделении денежных средств из бюджета на ремонт не может быть и речи. Есть гарантийные обязательства, пускай подрядчик их и выполняет. Нет берет лопату и по ночам сам делает. Или закрыть в темницу негодяя, кто бы он не был. Продолжение следует.
Поддерживаю! Там люди не менее неадекватны чем наркоманы...
Как по мне ....то это тоже нужно рассматривать как версию.... Артеменко Виктор 21 ч Считаю ни о каком выделении денежных средств из бюджета на ремонт не может быть и речи. Есть гарантийные обязательства, пускай подрядчик их и выполняет. Нет берет лопату и по ночам сам делает. Или закрыть в темницу негодяя, кто бы он не был. Продолжение следует.
В этой машине, моей Вольвочке, хоть она и подуставшая (2001 года в.) я всегда уверен. Сколько раз на ней в зону АТО и главное обратно? Я не могу сосчитать. Там между танков, по буеракам и под флагом Украины. А тут какой то пи#ар мне что то доказать решил? Так назовись, обсудим
Скорее всего обдолбыш...Орудие- топор вручили... Синяя краска и серебрянка - это уже конкретная улика. Но не мне, учить следака! :)) Мне юристов хватает :)) Я думаю, что это больше демонстрация и предупреждение.. Хотели бы навредить по тихому, порезали бы шины. Версия с левой торговой точкой возле шк№ 5 очень правдива.. Кстати, и в этом видео звучит про их крышу и бездействие полиции.. Тоже хорошая версия и ещё более правдоподобная! Вместо люка поставь пулемёт или ЗУ. :)) Извини, что пишу с юмором...На самом деле сочувствую и переживаю..
Все верно. Это было при всех мэрах. Дороги делали за полцены так чтобы хватило на полгода. Остальное в карман. А потом опять выделяют средства из бюджета, нанимают непонятно кого, опять накрывают дороги дерьмом вместо асфальта, причем обычно когда лужи на дорогах, латают дыры применяя антинаучный образ мысли, остальное воруют и снова ждут полгода. Мэры меняются, а Донец один и тот же. А автодор вообще возглавляет ворюга, имеющий судимость.
12 февраля 2017 г. в городе Днепр прошел открытый Чемпионат города по рукопашному бою, среди кадетов (14-15), юниоров (16-17) и взрослых (18+) в разделе легкий и дозированный контакт. Команда федерации Тайкан каратэ (г. Никополь) приняла участие в данном турнире.
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