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Жизнь города / Мiжнародний день рідної мови в школе № 21 м.Нiкополь (фото, вiдео) (Вчера, 15:41)

 Сьогоднi, 21 лютого, в школi № 21  вiдбулося свято присвячене "Мiжнародному дню  рідної  мови".  
 Мiжнародний день рідної мови в школе № 21 м.Нiкополь (фото, вiдео)
Мiжнародний день рідної мови в школе № 21 м.Нiкополь (фото, вiдео)
Мiжнародний день рідної мови в школе № 21 м.Нiкополь (фото, вiдео)
Мiжнародний день рідної мови в школе № 21 м.Нiкополь (фото, вiдео)
Мiжнародний день рідної мови в школе № 21 м.Нiкополь (фото, вiдео)
Мiжнародний день рідної мови в школе № 21 м.Нiкополь (фото, вiдео)
Мiжнародний день рідної мови в школе № 21 м.Нiкополь (фото, вiдео)
Мiжнародний день рідної мови в школе № 21 м.Нiкополь (фото, вiдео)
Мiжнародний день рідної мови в школе № 21 м.Нiкополь (фото, вiдео)
Мiжнародний день рідної мови в школе № 21 м.Нiкополь (фото, вiдео)
Мiжнародний день рідної мови в школе № 21 м.Нiкополь (фото, вiдео)
Мiжнародний день рідної мови в школе № 21 м.Нiкополь (фото, вiдео)
Мiжнародний день рідної мови в школе № 21 м.Нiкополь (фото, вiдео)
Мiжнародний день рідної мови в школе № 21 м.Нiкополь (фото, вiдео)
 
Мова наша, мова - 
Мова кольорова
В нiй гроза травнева
Й тиша вечорова.  
 

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 346 » Комментариев:0

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    • Виктор Артеменко 22.02.2017
      Может в помощь следствию, по п ... (2)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      В этой машине, моей Вольвочке, хоть она и подуставшая (2001 года в.) я всегда уверен. Сколько раз на ней в зону АТО и главное обратно? Я не могу сосчитать. Там между танков, по буеракам и под флагом Украины. А тут какой то пи#ар мне что то доказать решил? Так назовись, обсудим
    • Копчик С. 22.02.2017
      Может в помощь следствию, по п ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Скорее всего обдолбыш...Орудие- топор вручили... Синяя краска и серебрянка - это уже конкретная улика. Но не мне, учить следака! :)) Мне юристов хватает :))
      Я думаю, что это больше демонстрация и предупреждение.. Хотели бы навредить по тихому, порезали бы шины.
      Версия с левой торговой точкой возле шк№ 5 очень правдива.. Кстати, и в этом видео звучит про их крышу и бездействие полиции.. Тоже хорошая версия и ещё более правдоподобная!
      Вместо люка поставь пулемёт или ЗУ. :))
      Извини, что пишу с юмором...На самом деле сочувствую и переживаю..
    • Виктор Артеменко 22.02.2017
      Никопольскому журналисту, Викт ... (3)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Криминал / Может в помощь следствию, по поводу пробитой топором машины. Как все было и мои мысли
      http://city-nikopol.com.ua/6991-mozhet-v-pomosch-sledstviyu-po-povodu-probitoy-
      toporom-mashiny-kak-vse-bylo-i-moi-mysli.html
    • Русскоязычный бандеровец 21.02.2017
      "Дороги" Никополя. Автовокза ... (7)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Все верно. Это было при всех мэрах. Дороги делали за полцены так чтобы хватило на полгода. Остальное в карман. А потом опять выделяют средства из бюджета, нанимают непонятно кого, опять накрывают дороги дерьмом вместо асфальта, причем обычно когда лужи на дорогах, латают дыры применяя антинаучный образ мысли, остальное воруют и снова ждут полгода. Мэры меняются, а Донец один и тот же. А автодор вообще возглавляет ворюга, имеющий судимость.
    • Копчик С. 21.02.2017
      Никопольскому журналисту, Викт ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Креативные преступники: целую инсталляцию устроили! Больше похоже на предупреждение! Если про анализировать все статьи за пару лет, то желающих много. Так же поступают не честные владельцы стоянок: таким образом загоняя хозяев машин с улицы на стоянку. Но сразу заявляю, что ни на что не намекаю.. Главное,Ю что Виктор здоров, а люк восстановит: это легче чем крышу! Одно утешение: Виктор топит дровами, так что топор в хозяйстве пригодится! Если не заберут как вещ.док. :))

      Цитата: Алексей Савченко
      Дорого нынче с земельными налогами разбираться, да?

      Последняя статья была про ужасные дороги в Никополе! Так что, если копать в этом направлении, то искать нужно среди тех, кто занимается городскими дорогами и тех.надзором! Осталось узнать кто это!
    • Алексей Савченко 21.02.2017
      Никопольскому журналисту, Викт ... (3)
      Алексей Савченко-С„РѕС‚Рѕ
      Дорого нынче с земельными налогами разбираться, да?
    • Lyudmi 21.02.2017
      "Дороги" Никополя. Автовокза ... (7)
      Lyudmi-С„РѕС‚Рѕ
      Городской власти совершенно не выгодно нанимать хорошего подрядчика, который использует хорошие материалы и придерживается технологии работы. Не выгодно хотя бы потому, что изначально этот подрядчик честный, а это может существенно повлиять на систему откатов, т.е. подрядчик посылает всех прихлебателей и качественно выполняет свою работу и ответственно относится к гарантийным обязательствам. Вот почему выполняют работы "кто-нибудь" материалами "на какие хватило" и "профессионалами" по технологии "как-нибудь".
    • Emelya 21.02.2017
      Нардеп Андрій Артеменко запроп ... (17)
      Emelya-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: wizao
      Я порой не понимаю Рыбакова

      Цитата: Александр Рыбаков
      В прошлом году Украина продала россиянам вооружения больше, чем при Януковиче.

      Депутат Артёменко говорил о снятии санкций, Александр Рыбаков привёл пример того, что для "своих пацанов" санкции как-бы и не вводились.
    • Emelya 21.02.2017
      Ганьба на весь Роттердам. Як п ... (2)
      Emelya-С„РѕС‚Рѕ
      Уголь покупали типа в Роттердаме, газ - типа из Европы. Главное лохторату красивую сказку придумать и можно цены задирать не стесняясь.
    • Василий Бондаренко 21.02.2017
      Кого больше всех пугает повыше ... (20)
      Василий Бондаренко-С„РѕС‚Рѕ
      Сергей, не обращайте внимание. Только активная часть населения способна заставить власть менять и меняться в лучшую сторону.
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