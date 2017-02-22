 Мiжнародний день рідної мови в школе № 21 м.Нiкополь (фото, вiдео)

Помню я и обещание различных наших политиков перекрыть торговлю на крови! Если они не могут, то мы им поможем! Пока «дяди с кожаными портфелями» по обе стороны фронта, набивают себе карманы, война не закончится!
В этой машине, моей Вольвочке, хоть она и подуставшая (2001 года в.) я всегда уверен. Сколько раз на ней в зону АТО и главное обратно? Я не могу сосчитать. Там между танков, по буеракам и под флагом Украины. А тут какой то пи#ар мне что то доказать решил? Так назовись, обсудим
Скорее всего обдолбыш...Орудие- топор вручили... Синяя краска и серебрянка - это уже конкретная улика. Но не мне, учить следака! :)) Мне юристов хватает :)) Я думаю, что это больше демонстрация и предупреждение.. Хотели бы навредить по тихому, порезали бы шины. Версия с левой торговой точкой возле шк№ 5 очень правдива.. Кстати, и в этом видео звучит про их крышу и бездействие полиции.. Тоже хорошая версия и ещё более правдоподобная! Вместо люка поставь пулемёт или ЗУ. :)) Извини, что пишу с юмором...На самом деле сочувствую и переживаю..
Все верно. Это было при всех мэрах. Дороги делали за полцены так чтобы хватило на полгода. Остальное в карман. А потом опять выделяют средства из бюджета, нанимают непонятно кого, опять накрывают дороги дерьмом вместо асфальта, причем обычно когда лужи на дорогах, латают дыры применяя антинаучный образ мысли, остальное воруют и снова ждут полгода. Мэры меняются, а Донец один и тот же. А автодор вообще возглавляет ворюга, имеющий судимость.
Креативные преступники: целую инсталляцию устроили! Больше похоже на предупреждение! Если про анализировать все статьи за пару лет, то желающих много. Так же поступают не честные владельцы стоянок: таким образом загоняя хозяев машин с улицы на стоянку. Но сразу заявляю, что ни на что не намекаю.. Главное,Ю что Виктор здоров, а люк восстановит: это легче чем крышу! Одно утешение: Виктор топит дровами, так что топор в хозяйстве пригодится! Если не заберут как вещ.док. :))
Цитата: Алексей Савченко
Дорого нынче с земельными налогами разбираться, да?
Последняя статья была про ужасные дороги в Никополе! Так что, если копать в этом направлении, то искать нужно среди тех, кто занимается городскими дорогами и тех.надзором! Осталось узнать кто это!
Городской власти совершенно не выгодно нанимать хорошего подрядчика, который использует хорошие материалы и придерживается технологии работы. Не выгодно хотя бы потому, что изначально этот подрядчик честный, а это может существенно повлиять на систему откатов, т.е. подрядчик посылает всех прихлебателей и качественно выполняет свою работу и ответственно относится к гарантийным обязательствам. Вот почему выполняют работы "кто-нибудь" материалами "на какие хватило" и "профессионалами" по технологии "как-нибудь".
12 февраля 2017 г. в городе Днепр прошел открытый Чемпионат города по рукопашному бою, среди кадетов (14-15), юниоров (16-17) и взрослых (18+) в разделе легкий и дозированный контакт. Команда федерации Тайкан каратэ (г. Никополь) приняла участие в данном турнире.
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