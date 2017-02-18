 Владимир Заграничный: Никопольские журналисты нуждаются в картошке, селедке и водке

Давно хотел затронуть тему журналистики. Не хочу и не имею право писать об этом статью в виде научного доклада, так как считаю себя недостаточно компетентным в данном вопросе. Но, глядя со стороны, на то, какая сегодня журналистика, все же возьмусь порассуждать.

На написание меня натолкнули очередные злокритичные комментарии в адрес одного никопольского журналиста.









Один из комментариев (зерно истины в нем, разумеется есть, да еще и какое… но об этом чуть ниже) представляет собой следующее: «Срочно!!! Обращаюсь ко всем жителям Никополя, Марганца, Покрова с убедительной просьбой. Помочь кто сколько может Артеменко Виктору журналисту сайта город Никополь на пропитание (купить картошки, селедки, водки). Без Вашей помощи Мы рискуем никогда не получить независимых СМИ. Просто от нищеты и голода он готов выполнить любой приказ своих хозяев».

Автор комментария Дмитрий обращается к вышеупомянутому журналисту, поскольку тот выставил его в одном из своих материалов не в лучшем свете. То, есть, обиделся Дмитрий. Ясно. Понятно. Но… Да, Дима, да!!! Как же ты, черт возьми, прав!

«Без Вашей помощи Мы рискуем никогда не получить независимых СМИ. Просто от нищеты и голода он готов выполнить любой приказ своих хозяев». Это та истина, которую должен, наконец, усвоить каждый, кто хочет получать качественные, объективные новости.

Что мы с вами имеем сегодня? На каждом шагу слышится: «Продажный журналист», «заказуха», «джинса»… Об этом не кричит только ленивый или немой. Давайте разбираться.

«Продажный журналист» - тот, кто пишет на заказ, тот кто продает свой труд. Простите меня, но разве много существует людей, не продающих свой труд? Все ходят на работу, все трудятся, за это получают зарплату. Конечно, можно цитировать Ломоносова, который в свое время писал: «Нельзя превращать труд журналиста в ремесло и орудие для заработка средств к жизни, …вместо того чтобы поставить себе целью строгое и правильное разыскание истины». Все как бы красиво, но есть одно НО, Ломоносов забыл написать, что он работал редактором в «Санкт-Петербургских ведомостях», получая жалование в 15 рублей, и премиальных 200 рублей в год.

Впрочем, сейчас не о русском ученом речь. Речь о тех, кто считает, что журналист на самом деле святой дух, который не нуждается в еде, у которого нет родителей и детей. Тот, кто, собственно, не имеет тела, и одеваться ему не надо. Речь о вас. Вы, при малейшей возможности включаете свой гаджет и начинаете искать новости. Вы читаете, вы что-то узнаете, вы почерпываете для себя что-то, делитесь новостями со своими друзьями и обсуждаете… И, конечно же, при малейшей возможности пишете, что СТАТЬЯ ЗАКАЗНАЯ! И здесь… Стоп! Да, возможно, она заказная (К сожалению, все редакции, которые мне известны, время от времени пишут на заказ. Правда, и отказывать приходится нередко, потому как журналист все-таки не проститутка, и у большинства есть принципы). Но, погодите! А почему же заказчик – не вы? Кто или что мешает??? Всем известна истина: «Кто платит, тот и заказывает музыку». То есть, все просто. Общество хочет независимые СМИ. Значит, общество должно за это заплатить. А как, простите, иначе?

И если с печатными СМИ вопрос еще более-менее решается (газеты и журналы реализуются за деньги), хотя большинство (я сейчас говорю о Никополе) едва сводят концы с концами; то с интернет-изданиями – печаль. На что, по вашему они должны существовать? На деньги от рекламодателей? Это такой мизер, что и говорить не о чем… Тогда на что?

И тут я снова вспоминаю слова Дмитрия: «Давайте скинемся, не то потеряем независимого журналиста». Ну, не в бровь, а в глаз! В самую точку! Браво, Дима! Так оно и есть!

Давайте пофантазируем. Вот, есть сайт, есть читатели (пускай 5 тысяч человек). И каждый платит в месяц хотя бы по 2 гривны. В итоге сумма выходила бы неплохая. Журналисту было бы, что кушать, и он старался бы работать так, чтобы угодить своему заказчику. То есть вам. Вам, которые хотят независимых, честных, объективных материалов. И он бы делал их, чтобы не потерять вас - свой источник заработка. Все же логично и просто….

Но, видимо, такая простая вещь не приходит в голову рядовому читателю, который, уткнувшись в гаджет, читает новости, подготовленные и размещенные кем-то, и даже не задумывается о том, что за ВСЕ надо платить. Если ты, конечно, хочешь получить качественный продукт, а не сыр в мышеловке.

Миллионы людей, привыкших к «халяве», раз за разом попадают в эту мышеловку… Заказчик получает то, что хотел; журналист получает гонорар, а народ… Он тоже получает то, за что заплатил… Каждому, как говорится, по заслугам.

А в заключении (возможно оно буде всеохватывающим) скажу. Все мы жалуемся на что либо, и виним всех подряд. Кого угодно, но только не себя. И будем мы сидеть в этой …опе, все такие недовольные, до тех пор, пока большинство не поймет, что надо действовать. Если хочешь, чтобы было лучше, не жди, а сам сделай, оторви свою пятую точку и сделай. Не можешь сделать сам - помоги другому. У нас и война до сих пор идет потому что большинство от нее «абстрагировались». В ней посильно должны принять участие все, и виноват в ней не Путин, а наша позиция возмущенного ЖДУНА!!!

Не ждите, что вылупятся на свет журналисты-духи. Поддержите тех, кто сейчас есть, они не самые плохие. Тот факт, что в такое время они еще держатся, не бросают это грязное, нервное и малоприбыльное дело – уже героизм. Еще надеются, видимо, на то, что общество станет более сознательным и ответственным…

Продажный журналист – это не плохо. Это нормально. Если, конечно, платят ему за труд те, кто должен это делать (читатели!), а не жирные дяди, превратившие всю страну в одну большую МЫШЕЛОВКУ.

P.S. Статья написана по заказу Виктора Артёменко. Оплата производилась на мою карту в сумме 1911 грн. 51 копейка.

Обсуждение данного материала предлагаю начать после посещения данной странички: http://www.nikopol.dp.ua/2142-chto-delat-esli-ochen-zahotelos-pomoch-saytu.html





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