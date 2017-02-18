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В газету от читателей / Владимир Заграничный: Никопольские журналисты нуждаются в картошке, селедке и водке (Сегодня, 21:49)

Давно хотел затронуть тему журналистики. Не хочу и не имею право писать об этом статью в виде научного доклада, так как считаю себя недостаточно компетентным в данном вопросе. Но, глядя со стороны, на то, какая сегодня журналистика, все же возьмусь порассуждать.
На написание меня натолкнули очередные злокритичные комментарии в адрес одного никопольского журналиста.

 Владимир Заграничный: Никопольские журналисты нуждаются в картошке, селедке и водке

Один из комментариев (зерно истины в нем, разумеется есть, да еще и какое… но об этом чуть ниже) представляет собой следующее: «Срочно!!! Обращаюсь ко всем жителям Никополя, Марганца, Покрова с убедительной просьбой. Помочь кто сколько может Артеменко Виктору журналисту сайта город Никополь на пропитание (купить картошки, селедки, водки). Без Вашей помощи Мы рискуем никогда не получить независимых СМИ. Просто от нищеты и голода он готов выполнить любой приказ своих хозяев».
 Владимир Заграничный: Никопольские журналисты нуждаются в картошке, селедке и водке
Автор комментария Дмитрий обращается к вышеупомянутому журналисту, поскольку тот выставил его в одном из своих материалов не в лучшем свете. То, есть, обиделся Дмитрий. Ясно. Понятно. Но… Да, Дима, да!!! Как же ты, черт возьми, прав!
 
«Без Вашей помощи Мы рискуем никогда не получить независимых СМИ. Просто от нищеты и голода он готов выполнить любой приказ своих хозяев». Это та истина, которую должен, наконец, усвоить каждый, кто хочет получать качественные, объективные новости.
Что мы с вами имеем сегодня? На каждом шагу слышится: «Продажный журналист», «заказуха», «джинса»… Об этом не кричит только ленивый или немой. Давайте разбираться.
 
«Продажный журналист» - тот, кто пишет на заказ, тот кто продает свой труд. Простите меня, но разве много существует людей, не продающих свой труд? Все ходят на работу, все трудятся, за это получают зарплату. Конечно, можно цитировать Ломоносова, который в свое время писал: «Нельзя превращать труд журналиста в ремесло и орудие для заработка средств к жизни, …вместо того чтобы поставить себе целью строгое и правильное разыскание истины». Все как бы красиво, но есть одно НО, Ломоносов забыл написать, что он работал редактором в «Санкт-Петербургских ведомостях», получая жалование в 15 рублей, и премиальных 200 рублей в год.
 
Впрочем, сейчас не о русском ученом речь. Речь о тех, кто считает, что журналист на самом деле святой дух, который не нуждается в еде, у которого нет родителей и детей. Тот, кто, собственно, не имеет тела, и одеваться ему не надо. Речь о вас. Вы, при малейшей возможности включаете свой гаджет и начинаете искать новости. Вы читаете, вы что-то узнаете, вы почерпываете для себя что-то, делитесь новостями со своими друзьями и обсуждаете… И, конечно же, при малейшей возможности пишете, что СТАТЬЯ ЗАКАЗНАЯ! И здесь… Стоп! Да, возможно, она заказная (К сожалению, все редакции, которые мне известны, время от времени пишут на заказ. Правда, и отказывать приходится нередко, потому как журналист все-таки не проститутка, и у большинства есть принципы). Но, погодите! А почему же заказчик – не вы? Кто или что мешает??? Всем известна истина: «Кто платит, тот и заказывает музыку». То есть, все просто. Общество хочет независимые СМИ. Значит, общество должно за это заплатить. А как, простите, иначе?
 
И если с печатными СМИ вопрос еще более-менее решается (газеты и журналы реализуются за деньги), хотя большинство (я сейчас говорю о Никополе) едва сводят концы с концами; то с интернет-изданиями – печаль. На что, по вашему они должны существовать? На деньги от рекламодателей? Это такой мизер, что и говорить не о чем… Тогда на что?
 
И тут я снова вспоминаю слова Дмитрия: «Давайте скинемся, не то потеряем независимого журналиста». Ну, не в бровь, а в глаз! В самую точку! Браво, Дима! Так оно и есть!
 
Давайте пофантазируем. Вот, есть сайт, есть читатели (пускай 5 тысяч человек). И каждый платит в месяц хотя бы по 2 гривны. В итоге сумма выходила бы неплохая. Журналисту было бы, что кушать, и он старался бы работать так, чтобы угодить своему заказчику. То есть вам. Вам, которые хотят независимых, честных, объективных материалов. И он бы делал их, чтобы не потерять вас - свой источник заработка. Все же логично и просто….
Но, видимо, такая простая вещь не приходит в голову рядовому читателю, который, уткнувшись в гаджет, читает новости, подготовленные и размещенные кем-то, и даже не задумывается о том, что за ВСЕ надо платить. Если ты, конечно, хочешь получить качественный продукт, а не сыр в мышеловке.
 
Миллионы людей, привыкших к «халяве», раз за разом попадают в эту мышеловку… Заказчик получает то, что хотел; журналист получает гонорар, а народ… Он тоже получает то, за что заплатил… Каждому, как говорится, по заслугам.
 
А в заключении (возможно оно буде всеохватывающим) скажу. Все мы жалуемся на что либо, и виним всех подряд. Кого угодно, но только не себя. И будем мы сидеть в этой …опе, все такие недовольные, до тех пор, пока большинство не поймет, что надо действовать.  Если хочешь, чтобы было лучше, не жди, а сам сделай, оторви свою пятую точку и сделай. Не можешь сделать сам - помоги другому. У нас и война до сих пор идет потому что большинство от нее «абстрагировались». В ней посильно должны принять участие все, и виноват в ней не Путин, а наша позиция возмущенного ЖДУНА!!!
 
Не ждите, что вылупятся на свет журналисты-духи. Поддержите тех, кто сейчас есть, они не самые плохие. Тот факт, что в такое время они еще держатся, не бросают это грязное, нервное и малоприбыльное дело – уже героизм. Еще надеются, видимо, на то, что общество станет более сознательным и ответственным…
 
Продажный журналист – это не плохо. Это нормально. Если, конечно, платят ему за труд те, кто должен это делать (читатели!), а не жирные дяди, превратившие всю страну в одну большую МЫШЕЛОВКУ.
 
P.S. Статья написана по заказу Виктора Артёменко. Оплата производилась на мою карту в сумме 1911 грн. 51 копейка.
Обсуждение данного материала предлагаю начать после посещения данной странички: http://www.nikopol.dp.ua/2142-chto-delat-esli-ochen-zahotelos-pomoch-saytu.html
 
Источник: nikopolnews.net

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Материал разместил(а) - Владимир Заграничный
» Категория: В газету от читателей » Просмотров: 158 » Комментариев:0

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    • Копчик С. 18.02.2017
      Как компания " Киевсельэлектр ... (5)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий
      Сергію, якщо гілки дерев ближче ніж 1 м до лінії електропередач, то їх потрібно обрізати,

      Я згоден. Люди багато чого повинні, а ось їм нічого не винні?!
      1. Чому не попередили людей про відключення світла в суботу на цілий день?!
      Вони справно оплачують послуги і до речі, тарифи постійно ростуть і ніхто їм обґрунтування не робить.. Зобов'язані були попередити!
      2. Обрізати треба дерева, але є одне але: У нас не стає 50% дерев, щоби було нормальне повітря! Ми всі живемо в цьому місті, дихає одним повітрям, так нащо нищити те, що можна зберегти!
      3. Моральна сторона. Зараз тяжки часи в державі, багато хто виживає як може.. Ну зрізали дідусю вишню під коріння..Так, закон не порушили, але кому від того краще?! Продав би він два відра вишні та мав би гроші заплатити за світло! А так, можна тільки карати по закону: садити не можна, продати не можна і.т.д.
      Я розумію, що звичайні працівники енергетики не винні. Але коли ми будемо робити для людей, питаючи самих цих людей?
    • Grade2 18.02.2017
      Как компания " Киевсельэлектр ... (5)
      Grade2-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий
      Дерева ростуть у захисній зоні, у великому рахунку земля уздовж дороги до забору не є власністю громадян, тож дерева які висаджені НЕЗАКОННО і заважають нормальному функціонуванню електричних мереж - підлягають обрізці у довільному вигляді
      встановлення стовпів у їхньому випадку (вузька дорога та вузька захисна зона) на відстані 3 метри призведе до то того що стовпи стоятимуть на дорозі, тоді знову оратимуть що не так!!!????, їм добро роблять а вони пи...ть

      9-05, жінці мало городу, висновок - заведіть собі дачу, не хочете? тоді своєчасно обрізайте свої незаконні насадження

      Поддерживаю. Посадят деревья вне своего участка и не занимаются их обрезкой....., а потом жалуются, что очень не по хозяйски обрезали им деревья. Про провода высоковольтные молчу уже, но во многие переулки и улицы уже не возможно заехать, чтоб с авто не ободрать краску или не согнуться в три погибели (предугадываю, как злопыхатели скажут: "наши люди в булочную на такси не ездят"). Так и хочется вспомнить тот анекдот, когда спросили "нашего брата" сколь земли ему надо для счастья - бежит этот "наш человек" до тех пор пока упадет, а потом и шапку бросает приговаривая - "а там я бурячки посажу". Оглянитесь вокруг - во дворах бедлам, заборы не крашенные, бурьяны везде,...
    • Василий 18.02.2017
      Как компания " Киевсельэлектр ... (5)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Деревья, действительно не на участке людей, а на улице! Но так по скотски относится к людям?! Но альтернативы им нет, они монополисты и потому не считаются с теми, кто им платит.

      Сергію, якщо гілки дерев ближче ніж 1 м до лінії електропередач, то їх потрібно обрізати, якщо власник цього не зробив своєчасно то вже хай не гнівається а сприйме як урок на майбутнє, бо якщо електричні мережі займатимуться КУЛЬТУРНИМ обрізуванням дерев, то ми будемо століттями чекати модернізації мереж, сидіти місяцями у холодних хатах і бідкатися на долю, зате в нас вишень три жмені буде.
      Уявіть собі ситуацію яку тут на відео вимагають люди - встановити стовпи на те саме місце бо їм так зручно, що з цього вийде.
      по перше - при вийнятті стовпа порушиться критично структура грунту і вже за тиждень стопи стауть п'яними і будуть рватися дроти
      по друге - щоб навіть уявно поставивши стовпа на те саме місце потрібно чотирикратно більше часу.

      я Вам точно скажу, що там де люди немають можливості самостійно обрізати дерева, вони наймають (звісно за гроші) той самий НРЕМ з метою запобігання аварійних ситуацій на лінії.
      а ці люди що викликали Віктора на заміну ліній просто хотіли попасти "в ефір".
    • Василий 18.02.2017
      Как компания " Киевсельэлектр ... (5)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Дерева ростуть у захисній зоні, у великому рахунку земля уздовж дороги до забору не є власністю громадян, тож дерева які висаджені НЕЗАКОННО і заважають нормальному функціонуванню електричних мереж - підлягають обрізці у довільному вигляді
      встановлення стовпів у їхньому випадку (вузька дорога та вузька захисна зона) на відстані 3 метри призведе до то того що стовпи стоятимуть на дорозі, тоді знову оратимуть що не так!!!????, їм добро роблять а вони пи...ть

      9-05, жінці мало городу, висновок - заведіть собі дачу, не хочете? тоді своєчасно обрізайте свої незаконні насадження
    • Копчик С. 18.02.2017
      Как компания " Киевсельэлектр ... (5)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Просто всё перевёрнуто с ног на голову в стране. Энергетики живут за счет платежей заказчиков - абонементов,которых они обслуживают! Ключевые слова: они обслуживают, а люди платят! И так поступают многие чиновники от монопольных компаний и тем более многие городские чиновники, которые тоже должны ОБСЛУЖИВАТЬ налогоплательщиков!
      Юридически их жильцы не накажут.. Деревья, действительно не на участке людей, а на улице! Но так по скотски относится к людям?! Но альтернативы им нет, они монополисты и потому не считаются с теми, кто им платит.
      Городская власть, могла бы повлиять, ведь у нас в городе, не хватает 50% зелёных насаждений по норме!!! А тут деревья обрезают.. Но городской власти дела нет до этого, она закрыла глаза на варварскую обрезку даже на центральных проспектах!
      Так и живем: чиновники всех мастей, своей жизнью, а простые люди своей!
      Пора всё поставить на свои места!
    • Максим 18.02.2017
      Банальный шантаж, прогулкой (в ... (2)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Ну отстань. Ну отстатань, я тебя прошу. Шо не угомонилась? Ну дам я тебе лапу... Думаю сейчас отстанет. А мне бы сучку у- у у у
    • Максим 18.02.2017
      Кого больше всех пугает повыше ... (6)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Не переймайтеся комментами. Виктор Анатольевич, Вас уважает народ (не побоюсь этого слова) Никополя! На остальное ЗАБЕЙ!!
    • Александр Рыбаков 18.02.2017
      Кого больше всех пугает повыше ... (6)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Анатолій Сиротенко
      Я вже писав в фейсбуці, що це більш схоже на "наїзд", або на заказну джинсу, чім на неупереджене журналіське розслідуваня. НЗФ звернувся до суду по цьому питаню, почекаємо судового рішеня.


      Я что то пропустил по моему.
      НЗФ обратился в суд по поводу принятия налога на ГОРОДСКУЮ коммерческую недвижимость. ???
    • Pаиса 18.02.2017
      Кого больше всех пугает повыше ... (6)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      Упс....
      Кажись я что-то пропустила.
      Откуда дровишки? :)
    • Александр Рыбаков 18.02.2017
      Кого больше всех пугает повыше ... (6)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      У кого то есть конкретные возражения по материалу В. Артеменко ? В чем он конкретно не прав? Да где - то жестковато , но это Артеменко . Вспоминаем, как он меня "ровнял" .
      Не нужно губы дуть , а просто показать копии Договоров Аренды на те участки , о которых Артеменко указал в своём материале. Если есть договора Аренды и по ним идут проплаты , это одно.
      Если есть справки с налоговой что платится земельный налог под недвижимостью -это совсем другое. И здесь от позиции владельца недвижимости ничего не зависит.
      Купил недвижимость , налоговая НАЛОГ (то есть супер минимум) сама начисляет.
      А вот по договорам аренды земли тут по другому. Хочешь платить -платишь. Не хочешь -1000 моментов есть , как обойти и не платить. Думаю об этом Артеменко и хотел сказать.Самый лучший ответ на материал В. Артеменко -это просто выложенные копии ЗАКЛЮЧЁННЫХ Договоров Аренды. не справок с налоговой о налоге ( который автоматически налоговая начисляет после приобретения недвижимости) , а просто ЗАКЛЮЧЁННЫХ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ НА ЗЕМЛЮ.
      И тогда пусть В. Артеменко думает...
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