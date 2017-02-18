Как компания " Киевсельэлектро" борется с "сепаратизмом" в Никополе или Почему у Украинского журналиста должен быть аусвайс с напарником? (видео) 

Цитата: Василий

Сергію, якщо гілки дерев ближче ніж 1 м до лінії електропередач, то їх потрібно обрізати,

Я згоден. Люди багато чого повинні, а ось їм нічого не винні?!1. Чому не попередили людей про відключення світла в суботу на цілий день?!Вони справно оплачують послуги і до речі, тарифи постійно ростуть і ніхто їм обґрунтування не робить.. Зобов'язані були попередити!2. Обрізати треба дерева, але є одне але: У нас не стає 50% дерев, щоби було нормальне повітря! Ми всі живемо в цьому місті, дихає одним повітрям, так нащо нищити те, що можна зберегти!3. Моральна сторона. Зараз тяжки часи в державі, багато хто виживає як може.. Ну зрізали дідусю вишню під коріння..Так, закон не порушили, але кому від того краще?! Продав би він два відра вишні та мав би гроші заплатити за світло! А так, можна тільки карати по закону: садити не можна, продати не можна і.т.д.Я розумію, що звичайні працівники енергетики не винні. Але коли ми будемо робити для людей, питаючи самих цих людей?