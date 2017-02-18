Как компания " Киевсельэлектро" борется с "сепаратизмом" в Никополе или Почему у Украинского журналиста должен быть аусвайс с напарником? (видео) 

Сергію, якщо гілки дерев ближче ніж 1 м до лінії електропередач, то їх потрібно обрізати,
Я згоден. Люди багато чого повинні, а ось їм нічого не винні?! 1. Чому не попередили людей про відключення світла в суботу на цілий день?! Вони справно оплачують послуги і до речі, тарифи постійно ростуть і ніхто їм обґрунтування не робить.. Зобов'язані були попередити! 2. Обрізати треба дерева, але є одне але: У нас не стає 50% дерев, щоби було нормальне повітря! Ми всі живемо в цьому місті, дихає одним повітрям, так нащо нищити те, що можна зберегти! 3. Моральна сторона. Зараз тяжки часи в державі, багато хто виживає як може.. Ну зрізали дідусю вишню під коріння..Так, закон не порушили, але кому від того краще?! Продав би він два відра вишні та мав би гроші заплатити за світло! А так, можна тільки карати по закону: садити не можна, продати не можна і.т.д. Я розумію, що звичайні працівники енергетики не винні. Але коли ми будемо робити для людей, питаючи самих цих людей?
Дерева ростуть у захисній зоні, у великому рахунку земля уздовж дороги до забору не є власністю громадян, тож дерева які висаджені НЕЗАКОННО і заважають нормальному функціонуванню електричних мереж - підлягають обрізці у довільному вигляді встановлення стовпів у їхньому випадку (вузька дорога та вузька захисна зона) на відстані 3 метри призведе до то того що стовпи стоятимуть на дорозі, тоді знову оратимуть що не так!!!????, їм добро роблять а вони пи...ть
9-05, жінці мало городу, висновок - заведіть собі дачу, не хочете? тоді своєчасно обрізайте свої незаконні насадження
Поддерживаю. Посадят деревья вне своего участка и не занимаются их обрезкой....., а потом жалуются, что очень не по хозяйски обрезали им деревья. Про провода высоковольтные молчу уже, но во многие переулки и улицы уже не возможно заехать, чтоб с авто не ободрать краску или не согнуться в три погибели (предугадываю, как злопыхатели скажут: "наши люди в булочную на такси не ездят"). Так и хочется вспомнить тот анекдот, когда спросили "нашего брата" сколь земли ему надо для счастья - бежит этот "наш человек" до тех пор пока упадет, а потом и шапку бросает приговаривая - "а там я бурячки посажу". Оглянитесь вокруг - во дворах бедлам, заборы не крашенные, бурьяны везде,...
Деревья, действительно не на участке людей, а на улице! Но так по скотски относится к людям?! Но альтернативы им нет, они монополисты и потому не считаются с теми, кто им платит.
Сергію, якщо гілки дерев ближче ніж 1 м до лінії електропередач, то їх потрібно обрізати, якщо власник цього не зробив своєчасно то вже хай не гнівається а сприйме як урок на майбутнє, бо якщо електричні мережі займатимуться КУЛЬТУРНИМ обрізуванням дерев, то ми будемо століттями чекати модернізації мереж, сидіти місяцями у холодних хатах і бідкатися на долю, зате в нас вишень три жмені буде. Уявіть собі ситуацію яку тут на відео вимагають люди - встановити стовпи на те саме місце бо їм так зручно, що з цього вийде. по перше - при вийнятті стовпа порушиться критично структура грунту і вже за тиждень стопи стауть п'яними і будуть рватися дроти по друге - щоб навіть уявно поставивши стовпа на те саме місце потрібно чотирикратно більше часу.
я Вам точно скажу, що там де люди немають можливості самостійно обрізати дерева, вони наймають (звісно за гроші) той самий НРЕМ з метою запобігання аварійних ситуацій на лінії. а ці люди що викликали Віктора на заміну ліній просто хотіли попасти "в ефір".
Дерева ростуть у захисній зоні, у великому рахунку земля уздовж дороги до забору не є власністю громадян, тож дерева які висаджені НЕЗАКОННО і заважають нормальному функціонуванню електричних мереж - підлягають обрізці у довільному вигляді встановлення стовпів у їхньому випадку (вузька дорога та вузька захисна зона) на відстані 3 метри призведе до то того що стовпи стоятимуть на дорозі, тоді знову оратимуть що не так!!!????, їм добро роблять а вони пи...ть
9-05, жінці мало городу, висновок - заведіть собі дачу, не хочете? тоді своєчасно обрізайте свої незаконні насадження
Просто всё перевёрнуто с ног на голову в стране. Энергетики живут за счет платежей заказчиков - абонементов,которых они обслуживают! Ключевые слова: они обслуживают, а люди платят! И так поступают многие чиновники от монопольных компаний и тем более многие городские чиновники, которые тоже должны ОБСЛУЖИВАТЬ налогоплательщиков! Юридически их жильцы не накажут.. Деревья, действительно не на участке людей, а на улице! Но так по скотски относится к людям?! Но альтернативы им нет, они монополисты и потому не считаются с теми, кто им платит. Городская власть, могла бы повлиять, ведь у нас в городе, не хватает 50% зелёных насаждений по норме!!! А тут деревья обрезают.. Но городской власти дела нет до этого, она закрыла глаза на варварскую обрезку даже на центральных проспектах! Так и живем: чиновники всех мастей, своей жизнью, а простые люди своей! Пора всё поставить на свои места!
У кого то есть конкретные возражения по материалу В. Артеменко ? В чем он конкретно не прав? Да где - то жестковато , но это Артеменко . Вспоминаем, как он меня "ровнял" . Не нужно губы дуть , а просто показать копии Договоров Аренды на те участки , о которых Артеменко указал в своём материале. Если есть договора Аренды и по ним идут проплаты , это одно. Если есть справки с налоговой что платится земельный налог под недвижимостью -это совсем другое. И здесь от позиции владельца недвижимости ничего не зависит. Купил недвижимость , налоговая НАЛОГ (то есть супер минимум) сама начисляет. А вот по договорам аренды земли тут по другому. Хочешь платить -платишь. Не хочешь -1000 моментов есть , как обойти и не платить. Думаю об этом Артеменко и хотел сказать.Самый лучший ответ на материал В. Артеменко -это просто выложенные копии ЗАКЛЮЧЁННЫХ Договоров Аренды. не справок с налоговой о налоге ( который автоматически налоговая начисляет после приобретения недвижимости) , а просто ЗАКЛЮЧЁННЫХ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ НА ЗЕМЛЮ. И тогда пусть В. Артеменко думает...
12 февраля 2017 г. в городе Днепр прошел открытый Чемпионат города по рукопашному бою, среди кадетов (14-15), юниоров (16-17) и взрослых (18+) в разделе легкий и дозированный контакт. Команда федерации Тайкан каратэ (г. Никополь) приняла участие в данном турнире.
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