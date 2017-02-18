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Жизнь города / Кого больше всех пугает повышение налогов? (видео) (Вчера, 19:10)

Кого больше всех пугает повышение налогов? (видео) 
Кто решил подставить программу  НЗФ «Ферросплавщик», или кого больше всех пугает повышение налогов?

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 550 » Комментариев:1

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    • Hаписал: Сегодня, 01:06 Копчик С., Комментариев: 2914, Новостей: 41 Пользователь offline
    Интересное кино.. Как только предприниматели собрались поговорить про необоснованное и очередное поднятие налогов, так на следующий день появляется этот сюжет. Кстати, предприниматели говорят не только о повышении налогов, а и о бесконтрольной и не эффективной трате этих налогов! И никопольчанам, куда интересней посмотреть на "убитые" тротуары, на ужасные дороги после якобы ремонтов,на гололед, который дает работу травматологам и.т.д. Хотя никопольчане и без сюжетов, видят это каждый день! Только за эту бесхозяйственность им предлагают платить ещё больше!
    В этом сюжете осветили только не многих тех, предпринимателей, которые против бесконтрольной траты налогов и повышение ставок. логика и законы экономики говорят о том, что бюджет надо наполнять не за счёт повышения налогов, а за счет расширения базы налогообложения: привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, развитие предпринимательства и.т.д. Лучше тысячу человек заплатит по сто гривен, чем с десяти будут брать по тысячи! К чему приводит необдуманная политика налогообложения?! К тому, что предприниматели закрываются и вместе с работниками становятся на учёт в центр занятости: получать дотации от государства! Какой бред! Вместо того, что бы человек зарабатывал, его принуждают получать пособие из бюджета! Так через год не будет ни пособий ни пенсий, потому что всё это содержится с НАЛОГОВ!
    Теперь по сюжету: Когда Анатолий Тульчинский был советником мэра, то такие статьи были не позволительны! А теперь все резко стали правдолюбами?!
    Сюжет про Татьяну Славовну, вообще притянут за уши к теме налогов. К чему это?! Что бы показать её в не выгодном ракурсе?!
    Про "Ревизор" тем более, явно не в тему... Хотя лишняя бесплатная реклама "Маями" :)) И кстати, пользуясь случаем: Никитченко выходил с подушкой, а подушки одеяла, ковры и мебель, можете почистить у меня! :)) Я в отличии от городской власти, если беру деньги, то отвечаю за свою работу!
    И я тоже поддерживаю протест против бездумного повышения налогов! Когда экономический спад - налоги уменьшают, тем самым позволяют бизнесу оставаться на плаву, привлекать новые инвестиции и так наполнять бюджет!
    Три года назад, я зарабатывал около тысячи долларов в месяц,а сегодня, мне нечем платить налоги и аренду. Я, раньше создавал рабочие места, платил налоги, покупал товар, стимулируя других производителей. Что мне делать сегодня?! Стать в центр занятости на шею государству?. Уехать заграницу?.. И на этом фоне, растут зарплаты чиновников, рекордные суммы на ремонт дорог, при отсутствии нормальных дорог, увеличение стоимости всех работ УЖКХ при полном отсутствии контроля и.т.д
    Но Виктор прав: "никопольчане сами рассудят где правда..." Только бы не поздно...
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    • Копчик С. 18.02.2017
      Децентралізація опалення у Нік ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Виталик Шерстюк
      В Покрове пошли путём установки потребителям газовых конвекторов, что не повлекло за собой дополнительной нагрузки на электросети. Поэтому такой картины, как в Никополе и быть не могло.

      Так я это знаю! И в чём не удачное сравнение???? В том, что в Покрове рассчитали нагрузки и избежали аварий...а в Никополе наплевали на всё и пошли более лёгким и дешёвым путем. Это каждый день выливается никопольчанам в отсутствии электроэнергии,в отсутствии тепла в квартирах, в скачках напряжения и порче бытовых приборов. А в Покрове, ребята перед тем как принять решение, всё рассчитали и подключили кого то на электрическое, кого то на газовое, а кого то на твердотопливное..
      Так что сравнение, как раз, в самую точку! Там думал Голова, а у нас, наверное, другая часть тела... Конечно не копчик :))
    • Копчик С. 18.02.2017
      Кого больше всех пугает повыше ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Интересное кино.. Как только предприниматели собрались поговорить про необоснованное и очередное поднятие налогов, так на следующий день появляется этот сюжет. Кстати, предприниматели говорят не только о повышении налогов, а и о бесконтрольной и не эффективной трате этих налогов! И никопольчанам, куда интересней посмотреть на "убитые" тротуары, на ужасные дороги после якобы ремонтов,на гололед, который дает работу травматологам и.т.д. Хотя никопольчане и без сюжетов, видят это каждый день! Только за эту бесхозяйственность им предлагают платить ещё больше!
      В этом сюжете осветили только не многих тех, предпринимателей, которые против бесконтрольной траты налогов и повышение ставок. логика и законы экономики говорят о том, что бюджет надо наполнять не за счёт повышения налогов, а за счет расширения базы налогообложения: привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, развитие предпринимательства и.т.д. Лучше тысячу человек заплатит по сто гривен, чем с десяти будут брать по тысячи! К чему приводит необдуманная политика налогообложения?! К тому, что предприниматели закрываются и вместе с работниками становятся на учёт в центр занятости: получать дотации от государства! Какой бред! Вместо того, что бы человек зарабатывал, его принуждают получать пособие из бюджета! Так через год не будет ни пособий ни пенсий, потому что всё это содержится с НАЛОГОВ!
      Теперь по сюжету: Когда Анатолий Тульчинский был советником мэра, то такие статьи были не позволительны! А теперь все резко стали правдолюбами?!
      Сюжет про Татьяну Славовну, вообще притянут за уши к теме налогов. К чему это?! Что бы показать её в не выгодном ракурсе?!
      Про "Ревизор" тем более, явно не в тему... Хотя лишняя бесплатная реклама "Маями" :)) И кстати, пользуясь случаем: Никитченко выходил с подушкой, а подушки одеяла, ковры и мебель, можете почистить у меня! :)) Я в отличии от городской власти, если беру деньги, то отвечаю за свою работу!
      И я тоже поддерживаю протест против бездумного повышения налогов! Когда экономический спад - налоги уменьшают, тем самым позволяют бизнесу оставаться на плаву, привлекать новые инвестиции и так наполнять бюджет!
      Три года назад, я зарабатывал около тысячи долларов в месяц,а сегодня, мне нечем платить налоги и аренду. Я, раньше создавал рабочие места, платил налоги, покупал товар, стимулируя других производителей. Что мне делать сегодня?! Стать в центр занятости на шею государству?. Уехать заграницу?.. И на этом фоне, растут зарплаты чиновников, рекордные суммы на ремонт дорог, при отсутствии нормальных дорог, увеличение стоимости всех работ УЖКХ при полном отсутствии контроля и.т.д
      Но Виктор прав: "никопольчане сами рассудят где правда..." Только бы не поздно...
    • Pаиса 17.02.2017
      Банальный шантаж, прогулкой (в ... (1)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      Суперрр! :) Как он вас только терпит, шантажистов? :)
    • Pаиса 17.02.2017
      Приглашаем Вас присоединиться ... (1)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      Кстати очень удобно.
    • Виталик Шерстюк 16.02.2017
      Обыск в гостинице "Элит Клуба ... (2)
      Виталик Шерстюк-С„РѕС‚Рѕ
      Нда... Слышал, что этот человек вроде бы волонтёр. Но зачем такие подарки сюда привозить?
    • Виталик Шерстюк 16.02.2017
      Децентралізація опалення у Нік ... (4)
      Виталик Шерстюк-С„РѕС‚Рѕ
      Вот Сергей Петрович вроде все знает, а сравнение неудачное. В Покрове пошли путём установки потребителям газовых конвекторов, что не повлекло за собой дополнительной нагрузки на электросети. Поэтому такой картины, как в Никополе и быть не могло. А вот Марганец столкнулся с теми же проблемами. Но все равно шаг единственно верный, экономия и качество услуги уже видны.
    • Pаиса 16.02.2017
      Приглашают дети! Очередной бла ... (2)
      Pаиса-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий
      а наших діток не взяли на концерт, діти готували мікс з бальноспортивних танців зі складними переходами

      У ваших ще все попереду :) Концерт був захоплюючий, дві години суцільного задоволення від артистів і доброї атмосфери..... Думаю, хто не зміг прийти - той долучиться до допомоги БФ "Дітям Нікополя"

      ВІктор Анатолійович, дякую що не відмовляєте у таких пуплікаціях на сторінках Вашого видання. Можливо, хтось своєчасно узнав інформацію та пішов на концерт.
    • Василий 15.02.2017
      Приглашают дети! Очередной бла ... (2)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      а наших діток не взяли на концерт, діти готували мікс з бальноспортивних танців зі складними переходами як для бст, і діти хоч і бальники, але готували й гопак.
      що ж, запрошуємо організаторів благодійного концерту на конкурс з бст 19 березня який відбудеться у приміщенні що на відео зараз.
      Благодійний концерт це добро яке сіється з поміж людей, і правильно якщо воно починається з дитинства.
    • Копчик С. 15.02.2017
      Децентралізація опалення у Нік ... (4)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Сама децентрализация была необходима и неизбежна. Но Начинать её только в апреле прошлого года - была ошибка! Меморандум с ДТЕКом только в июле - вторая ошибка! Никто не ответил за то, что многие коммунальные учреждения подключили только в ноябре - декабре.
      Посмотрите ленту страницы энергоснабжения : сколько аварий и отключений! Кстати, сравните Никополь и Покров!
      https://www.facebook.com/groups/1219172921485121/
    • Виктор Артеменко 15.02.2017
      Не только в сказке или Как кот ... (2)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Pаиса
      Ну почти 2 годика прошло, после этих котят потомство ещё было? У этой парочки )

      Нет, и пока не планируем. Я очень тяжело расстаюсь с животными
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