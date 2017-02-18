Кого больше всех пугает повышение налогов? (видео) 

Интересное кино.. Как только предприниматели собрались поговорить про необоснованное и очередное поднятие налогов, так на следующий день появляется этот сюжет. Кстати, предприниматели говорят не только о повышении налогов, а и о бесконтрольной и не эффективной трате этих налогов! И никопольчанам, куда интересней посмотреть на "убитые" тротуары, на ужасные дороги после якобы ремонтов,на гололед, который дает работу травматологам и.т.д. Хотя никопольчане и без сюжетов, видят это каждый день! Только за эту бесхозяйственность им предлагают платить ещё больше!

В этом сюжете осветили только не многих тех, предпринимателей, которые против бесконтрольной траты налогов и повышение ставок. логика и законы экономики говорят о том, что бюджет надо наполнять не за счёт повышения налогов, а за счет расширения базы налогообложения: привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, развитие предпринимательства и.т.д. Лучше тысячу человек заплатит по сто гривен, чем с десяти будут брать по тысячи! К чему приводит необдуманная политика налогообложения?! К тому, что предприниматели закрываются и вместе с работниками становятся на учёт в центр занятости: получать дотации от государства! Какой бред! Вместо того, что бы человек зарабатывал, его принуждают получать пособие из бюджета! Так через год не будет ни пособий ни пенсий, потому что всё это содержится с НАЛОГОВ!

Теперь по сюжету: Когда Анатолий Тульчинский был советником мэра, то такие статьи были не позволительны! А теперь все резко стали правдолюбами?!

Сюжет про Татьяну Славовну, вообще притянут за уши к теме налогов. К чему это?! Что бы показать её в не выгодном ракурсе?!

Про "Ревизор" тем более, явно не в тему... Хотя лишняя бесплатная реклама "Маями" :)) И кстати, пользуясь случаем: Никитченко выходил с подушкой, а подушки одеяла, ковры и мебель, можете почистить у меня! :)) Я в отличии от городской власти, если беру деньги, то отвечаю за свою работу!

И я тоже поддерживаю протест против бездумного повышения налогов! Когда экономический спад - налоги уменьшают, тем самым позволяют бизнесу оставаться на плаву, привлекать новые инвестиции и так наполнять бюджет!

Три года назад, я зарабатывал около тысячи долларов в месяц,а сегодня, мне нечем платить налоги и аренду. Я, раньше создавал рабочие места, платил налоги, покупал товар, стимулируя других производителей. Что мне делать сегодня?! Стать в центр занятости на шею государству?. Уехать заграницу?.. И на этом фоне, растут зарплаты чиновников, рекордные суммы на ремонт дорог, при отсутствии нормальных дорог, увеличение стоимости всех работ УЖКХ при полном отсутствии контроля и.т.д

Но Виктор прав: "никопольчане сами рассудят где правда..." Только бы не поздно...