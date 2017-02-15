Не только в сказке или Как котенок Ника из "Гадкого утенка" превратилась в настоящую принцессу

Я почему то чувствовал что так и будет, ведь не может же быть прекрасное и справедливое только в сказке.





Как многие из вас помнят, почти два года назад мы предлагали забрать у нас котят в хорошие руки от вислоухой кошечки Масяни которая живет у меня дома и серенького и красивого кота "Маркиза" проживающего в редакции.





Родилось шестеро котят. Это первородок. Из шестерых двое были очень слабенькие, один не выжил в первый же день. Второй, мы его называем "Гадкий утенок" не только выжил но и стал самым активным и драчливым котенком (дерется четырьмя лапами), когда проголодается распихивает всех своих братьев и сестричек. Теперь за него можно быть спокойным, и уверен что как в сказке: "Гадкий утенок превратиться в прекрасного лебедя" .





"Гадкий Утенок" оказалась девочка, мои внуки назвали ее Юсси. Я, если честно, очень переживал что ее никто не захочет забрать себе потому как даже уже более месяца жизни и при всей активности она выглядела не очень. Но ее забрали одной из первых. Муж Натальи, новой хозяйки теперь уже Ники (Победа) сказал что этот котенок будет самым жизнеспособным так как с рождения привык бороться.

И вот что вышло.





Оказывается Наталья с мужем примитивно ошибались когда думали что это они берут котенка, Николетта сразу дала понять что на самом деле это они у нее живут. Вот что пишет Наталья:

Это наша Николетта ... та самая малышка Вашей Масяни. Умнейшее создание с упертым характером ... тот случай когда кошка думает что это мы у нее живем. Нам скоро два года... Спасибо за чудо)) Ее невозможно не любить





Посмотрите эти два архивных видео, немного позитива в нашей жизни всем пойдет на пользу.

Отдадим красивых, сереньких котят только в хорошие руки Опубликовано: 3 мая 2015 г.

Котятам уже месяц и два дня Опубликовано: 15 мая 2015 г.



Вот так бывает, и не только в сказке. А владельцев других котят тоже прошу откликнуться, просто интересна судьба каждого

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