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Хвостатые и четвероногие, Никопольчане / Не только в сказке или Как котенок Ника из "Гадкого утенка" превратилась в настоящую принцессу (Сегодня, 13:16)
Я почему то чувствовал что так и будет, ведь не может же быть прекрасное и справедливое только в сказке.
Как многие из вас помнят, почти два года назад мы предлагали забрать у нас котят в хорошие руки от вислоухой кошечки Масяни которая живет у меня дома и серенького и красивого кота "Маркиза" проживающего в редакции.
Тогда (3-05-2015) в материале "Отдадим красивых, сереньких котят только в хорошие руки" я писал:
Родилось шестеро котят. Это первородок. Из шестерых двое были очень слабенькие, один не выжил в первый же день. Второй, мы его называем "Гадкий утенок" не только выжил но и стал самым активным и драчливым котенком (дерется четырьмя лапами), когда проголодается распихивает всех своих братьев и сестричек. Теперь за него можно быть спокойным, и уверен что как в сказке: "Гадкий утенок превратиться в прекрасного лебедя".
"Гадкий Утенок" оказалась девочка, мои внуки назвали ее Юсси. Я, если честно, очень переживал что ее никто не захочет забрать себе потому как даже уже более месяца жизни и при всей активности она выглядела не очень. Но ее забрали одной из первых. Муж Натальи, новой хозяйки теперь уже Ники (Победа) сказал что этот котенок будет самым жизнеспособным так как с рождения привык бороться.
И вот что вышло.
Оказывается Наталья с мужем примитивно ошибались когда думали что это они берут котенка, Николетта сразу дала понять что на самом деле это они у нее живут. Вот что пишет Наталья:
Это наша Николетта ... та самая малышка Вашей Масяни. Умнейшее создание с упертым характером ... тот случай когда кошка думает что это мы у нее живем. Нам скоро два года... Спасибо за чудо)) Ее невозможно не любить
Посмотрите эти два архивных видео, немного позитива в нашей жизни всем пойдет на пользу.
Отдадим красивых, сереньких котят только в хорошие руки
Опубликовано: 3 мая 2015 г.
Котятам уже месяц и два дня
Опубликовано: 15 мая 2015 г.
Вот так бывает, и не только в сказке. А владельцев других котят тоже прошу откликнуться, просто интересна судьба каждого
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Хвостатые и четвероногие, Никопольчане » Просмотров: 110 » Комментариев:2
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