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Жизнь города / У Нікополі правоохоронці вийшли на службу для охорони публічної безпеки разом з муніципальною поліцією та громадськими формуваннями (Сегодня, 14:12)

10 лютого на площі біля міської ради відбувся урочистий розвід працівників поліції , муніципальної поліції та громадських формувань які заступили з правоохоронцями на  службу для охорони публічної безпеки та порядку на території міста Нікополя в ході проведення відпрацювання. 

 У Нікополі правоохоронці вийшли на службу для охорони публічної безпеки разом з муніципальною поліцією та громадськими формуваннями

В заході були задіяні  9  автопатрулів, в тому числі 3 автопатрулі Управління патрульної поліції міста Кривого Рогу.  Учасникам заходу був проведений чіткий інструктаж по несенню служби з публічної безпеки та порядку.
     
 Заходи, що проходять в рамках Всеукраїнського комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання, у Нікополі розпочалися з 6 лютого та триватимуть до кінця місяця. Для проведення заходів зі стабілізації та покращення криміногенної обстановки у період проведення відпрацювання залучено весь особовий склад Нікопольського відділу поліції. 
 
За словами заступника начальника Нікопольського відділу — керівника патрульної поліції  Юрія Сидорука, головна мета відпрацювання — стабілізувати та покращити ситуацію в місті, перевірити весь підобліковий елемент, перевірити власників зброї, та виявити тих, хто вчасно не перереєстрував її, нагадати громадянам про поліцію та показати, що мешканцям нашого міста є накого розраховувати та від кого чекати допомоги.

Відділ коммунікації ГУНП в Дніпропетровській області
за матеріалами Нікопольського ВП

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 371 » Комментариев:1

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