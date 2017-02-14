У Нікополі правоохоронці вийшли на службу для охорони публічної безпеки разом з муніципальною поліцією та громадськими формуваннями

10 лютого на площі біля міської ради відбувся урочистий розвід працівників поліції , муніципальної поліції та громадських формувань які заступили з правоохоронцями на службу для охорони публічної безпеки та порядку на території міста Нікополя в ході проведення відпрацювання.









В заході були задіяні 9 автопатрулів, в тому числі 3 автопатрулі Управління патрульної поліції міста Кривого Рогу. Учасникам заходу був проведений чіткий інструктаж по несенню служби з публічної безпеки та порядку.

Заходи, що проходять в рамках Всеукраїнського комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання, у Нікополі розпочалися з 6 лютого та триватимуть до кінця місяця. Для проведення заходів зі стабілізації та покращення криміногенної обстановки у період проведення відпрацювання залучено весь особовий склад Нікопольського відділу поліції.

За словами заступника начальника Нікопольського відділу — керівника патрульної поліції Юрія Сидорука, головна мета відпрацювання — стабілізувати та покращити ситуацію в місті, перевірити весь підобліковий елемент, перевірити власників зброї, та виявити тих, хто вчасно не перереєстрував її, нагадати громадянам про поліцію та показати, що мешканцям нашого міста є накого розраховувати та від кого чекати допомоги.





Відділ коммунікації ГУНП в Дніпропетровській області

за матеріалами Нікопольського ВП





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