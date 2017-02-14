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Криминал / Апостолівські оперативники затримали чоловіка з кілограмом відбірної марихуани, прикріпленою скотчем до живота (Сегодня, 13:30)
9 лютого 2017 року в ході профілактичного відпрацювання Дніпропетровської області поліцейські затримали чоловіка, під час поверхневої перевірки якого був виявлений поліетиленовий пакет з понад кілограмом марихуани.
За словами підозрюваного, наркотики він зберігав для особистого вжитку. Наразі все вилучене направлено на дослідження.
Подія сталася на території залізничного вокзалу м. Апостолове. Працівники сектору кримінальної поліції зупинили 32-річного мешканця м. Кривий Ріг. Було встановлено, що чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини (крадіжки, грабежі) та злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.
Слідчим відділенням щодо підозрюваного відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання наркотичних засобів). Ведеться досудове розслідування
Відділ комунікації ГУНП в Дніпропетровській області
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 348 » Комментариев:0
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