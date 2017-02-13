Где, как и чем барыжат в Никополе. Продолжение. Позвольте уточнить - До конца какого года? (видео) 

С Днем Рождения, товарищ МЭР. !

Здоровья Вам , счастья в семье и удачи!

Работа у Вас непростая , но Вы сами ее выбрали......

Желаю вам добра, спокойствия и успехов в должности городского головы .

Ваши успехи -это успехи никопольчан и успехи города !

Как депутат и человек неравнодушный к спорту, хочу Вам сказать спасибо за поддержку футбола, волейбола, водных видов спорта, единоборств, детского спорта и пожелать плодотворно поработать над созданием профессионального волейбольного клуба в нашем городе, построить бассейн, спортивный универсальный зал и ледовую арену, помочь возродить парусную школу и парусный спорт !

Желаю вам провести реконструкцию Парка Победы и сделать этот парк местом отдыха молодежи и детей, всех жителей города ! Желаю Вам сделать старую часть города новой , сохранив те исторические здания , которые остались.

Желаю Вам провести до конца реконструкцию дамбы и сделать там еще одно достойное место отдыха горожан.

Желаю Вам завершить децентрализацию отопления и не забыть , что летом, в этом направлении, предстоит еще много работы , нужно все завершить и вступить достойно в следующий отопительный сезон.

Желаю Вам построить вместе с нашим народным депутатом А. Ф. Шипко детскую больницу и провести без сучка и задоринки формирование госпитального округа.

Желаю не забывать про озеленение города и экологию , про подтопление Северного и Новопавловки !

Желаю вам хороших дорог и чистых тротуаров !

Вы , дядька уже взрослый , давайте разбирайтесь.....Ничего в принципе военного .....



С праздником Вас, Наш Никопольский городской голова -Андрей Петрович Фисак !