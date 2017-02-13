Где, как и чем барыжат в Никополе. Продолжение. Позвольте уточнить - До конца какого года? (видео) 

С такой "щирою посмішкою" и обвораживающим взглядом подполковник скоро станет полковником а то и генералом! Одно выражение "Я СКАЗАЛ" чего стоит! А ведь и вправду, ребята, он же не сказал до конца какого года. Так, что, как говорит мой сосед "Каки претензии, йо-ма-йо?
Я вместе с Александром Тихоном и Виктором Артеменко проводил , ,так сказать, " мероприятия " по принуждению к миру ГОРГАЗА, и не раз мы объединяли усилия и на волонтёрском фронте и по другим направлениям. , И я согласен с Виктором , что Саша САМ себя сделал ! Материал ,который я прочитал, " по Артеменковски", написан очень точно..и для себя многие детали я прояснил... но загадок стало не меньше ...И где находится истина , наверно уже будет сложно определить ... Но то , что кем -то ведётся спланированная политическая игра , в том числе и со сменой лиц ....это видно. Но ... концовки в таких играх бывают разные .....Поэтому ... будем посмотреть ...
Что за бред несет прокурор?!! Отбоярилась, говоря простым языком. Да такие вещи делаются мгновенно, а не вырывают из могилы через года, когда все забудут, о чем речь. Талий не спрячешь веками, но это не Литвинов, да и Артеменко (депутат)--не фигура, не в обиду будь сказано. Зная тягу нашей прокуратуры к "кому бы еще прислужить?", похоже, зарывают дело вместе с телом.
Сколько всего интересного. Видимо новогодние праздники легко у него не прошли!!! Газета «Днепр Вечерний» со ссылкой на старшего инспектора Никопольского отдела полиции Наталью Булатецкую сообщила о результатах вскрытия. «Эксперты установили, что причина смерти — печеночная недостаточность на фоне основной болезни – меланомы левого глаза с метастазами в печень и легкие. Первоначально было открыто уголовное производство по статье 122.ч.1 УК Украины (умышленные средней тяжести телесные повреждения). В его рамках назначена токсикологическая экспертиза. Если она выявит состав преступления, данная статья будет переквалифицирована», — отметила Наталья Булатецкая.
С Днем Рождения, товарищ МЭР. ! Здоровья Вам , счастья в семье и удачи! Работа у Вас непростая , но Вы сами ее выбрали...... Желаю вам добра, спокойствия и успехов в должности городского головы . Ваши успехи -это успехи никопольчан и успехи города ! Как депутат и человек неравнодушный к спорту, хочу Вам сказать спасибо за поддержку футбола, волейбола, водных видов спорта, единоборств, детского спорта и пожелать плодотворно поработать над созданием профессионального волейбольного клуба в нашем городе, построить бассейн, спортивный универсальный зал и ледовую арену, помочь возродить парусную школу и парусный спорт ! Желаю вам провести реконструкцию Парка Победы и сделать этот парк местом отдыха молодежи и детей, всех жителей города ! Желаю Вам сделать старую часть города новой , сохранив те исторические здания , которые остались. Желаю Вам провести до конца реконструкцию дамбы и сделать там еще одно достойное место отдыха горожан. Желаю Вам завершить децентрализацию отопления и не забыть , что летом, в этом направлении, предстоит еще много работы , нужно все завершить и вступить достойно в следующий отопительный сезон. Желаю Вам построить вместе с нашим народным депутатом А. Ф. Шипко детскую больницу и провести без сучка и задоринки формирование госпитального округа. Желаю не забывать про озеленение города и экологию , про подтопление Северного и Новопавловки ! Желаю вам хороших дорог и чистых тротуаров ! Вы , дядька уже взрослый , давайте разбирайтесь.....Ничего в принципе военного .....
С праздником Вас, Наш Никопольский городской голова -Андрей Петрович Фисак !
Щиро бажаю Андрію Петровичу залишитись в історії міста не звичайним черговим керівником, а дійсно реформатором та ефективним управлінцем! Сьогодні, ми створюємо майбутнє. Влада і гроші - це лише атрибути, а дійсна радість для людини - його благі дії. Бажаю більше позитивної енергетики від нікопольців!
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