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Криминал / Где, как и чем барыжат в Никополе. Продолжение. Позвольте уточнить - До конца какого года? (видео) (Сегодня, 14:23)

Где, как и чем барыжат в Никополе. Продолжение. Позвольте уточнить - До конца какого года? (видео) 
Где, как и чем барыжат в Никополе. Продолжение. Позвольте уточнить - До конца какого года?
 
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 86 » Комментариев:2

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    • Hаписал: Сегодня, 14:40 Максим, Комментариев: 638, Новостей: 0 Пользователь offline
    С такой "щирою посмішкою" и обвораживающим взглядом подполковник скоро станет полковником а то и генералом! Одно выражение "Я СКАЗАЛ" чего стоит! А ведь и вправду, ребята, он же не сказал до конца какого года. Так, что, как говорит мой сосед "Каки претензии, йо-ма-йо?
    • 0

    Hаписал: Сегодня, 14:55 Анатолій Сиротенко, Комментариев: 874, Новостей: 1 Пользователь offline
    Цікаво побачіти, хто в цьому питані буде більш послідовним і принциповим, журналіст, бувший мент, чі иинішній старший офіцер поліції і що коштує слово офіцера.
    • +1

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    • Анатолій Сиротенко 13.02.2017
      Где, как и чем барыжат в Никоп ... (2)
      Анатолій Сиротенко-С„РѕС‚Рѕ
      Цікаво побачіти, хто в цьому питані буде більш послідовним і принциповим, журналіст, бувший мент, чі иинішній старший офіцер поліції і що коштує слово офіцера.
    • Максим 13.02.2017
      Где, как и чем барыжат в Никоп ... (2)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      С такой "щирою посмішкою" и обвораживающим взглядом подполковник скоро станет полковником а то и генералом! Одно выражение "Я СКАЗАЛ" чего стоит! А ведь и вправду, ребята, он же не сказал до конца какого года. Так, что, как говорит мой сосед "Каки претензии, йо-ма-йо?
    • Александр Рыбаков 13.02.2017
      Виктор Артеменко: О смерти Але ... (1)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Я вместе с Александром Тихоном и Виктором Артеменко проводил , ,так сказать, " мероприятия " по принуждению к миру ГОРГАЗА, и не раз мы объединяли усилия и на волонтёрском фронте и по другим направлениям.
      , И я согласен с Виктором , что Саша САМ себя сделал !
      Материал ,который я прочитал, " по Артеменковски", написан очень точно..и для себя многие детали я прояснил... но загадок стало не меньше ...И где находится истина , наверно уже будет сложно определить ... Но то , что кем -то ведётся спланированная политическая игра , в том числе и со сменой лиц ....это видно. Но ... концовки в таких играх бывают разные .....Поэтому ... будем посмотреть ...
    • Палыч 12.02.2017
      Обережно, шахраї! (1)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Когда- нибудь научатся наши чинуши говорить человеческим языком? Это какие же "видповидные" органы? А в Молдавии такого нет, там давно уже узаконили право на оружие для населения.
    • Палыч 12.02.2017
      Прокуратура по справі Олександ ... (3)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Что за бред несет прокурор?!! Отбоярилась, говоря простым языком. Да такие вещи делаются мгновенно, а не вырывают из могилы через года, когда все забудут, о чем речь. Талий не спрячешь веками, но это не Литвинов, да и Артеменко (депутат)--не фигура, не в обиду будь сказано. Зная тягу нашей прокуратуры к "кому бы еще прислужить?", похоже, зарывают дело вместе с телом.
    • Лютик 12.02.2017
      Прокуратура по справі Олександ ... (3)
      Лютик-С„РѕС‚Рѕ
      Сколько всего интересного. Видимо новогодние праздники легко у него не прошли!!!
      Газета «Днепр Вечерний» со ссылкой на старшего инспектора Никопольского отдела полиции Наталью Булатецкую сообщила о результатах вскрытия. «Эксперты установили, что причина смерти — печеночная недостаточность на фоне основной болезни – меланомы левого глаза с метастазами в печень и легкие. Первоначально было открыто уголовное производство по статье 122.ч.1 УК Украины (умышленные средней тяжести телесные повреждения). В его рамках назначена токсикологическая экспертиза. Если она выявит состав преступления, данная статья будет переквалифицирована», — отметила Наталья Булатецкая.
    • Копчик С. 12.02.2017
      Воспоминания Руслана Гурского ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Запам'ятаєм назавжди
      В обличчя вас, Захисники
      Вас не привези у гробах
      Вас янголи принесли на руках...
    • Александр Рыбаков 11.02.2017
      Сьогодні, 11 лютого свій День ... (2)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      С Днем Рождения, товарищ МЭР. !
      Здоровья Вам , счастья в семье и удачи!
      Работа у Вас непростая , но Вы сами ее выбрали......
      Желаю вам добра, спокойствия и успехов в должности городского головы .
      Ваши успехи -это успехи никопольчан и успехи города !
      Как депутат и человек неравнодушный к спорту, хочу Вам сказать спасибо за поддержку футбола, волейбола, водных видов спорта, единоборств, детского спорта и пожелать плодотворно поработать над созданием профессионального волейбольного клуба в нашем городе, построить бассейн, спортивный универсальный зал и ледовую арену, помочь возродить парусную школу и парусный спорт !
      Желаю вам провести реконструкцию Парка Победы и сделать этот парк местом отдыха молодежи и детей, всех жителей города ! Желаю Вам сделать старую часть города новой , сохранив те исторические здания , которые остались.
      Желаю Вам провести до конца реконструкцию дамбы и сделать там еще одно достойное место отдыха горожан.
      Желаю Вам завершить децентрализацию отопления и не забыть , что летом, в этом направлении, предстоит еще много работы , нужно все завершить и вступить достойно в следующий отопительный сезон.
      Желаю Вам построить вместе с нашим народным депутатом А. Ф. Шипко детскую больницу и провести без сучка и задоринки формирование госпитального округа.
      Желаю не забывать про озеленение города и экологию , про подтопление Северного и Новопавловки !
      Желаю вам хороших дорог и чистых тротуаров !
      Вы , дядька уже взрослый , давайте разбирайтесь.....Ничего в принципе военного .....

      С праздником Вас, Наш Никопольский городской голова -Андрей Петрович Фисак !
    • Максим Костенко 11.02.2017
      Прокуратура по справі Олександ ... (3)
      Максим Костенко-С„РѕС‚Рѕ
      а вот, что говорят в новостях на "Интере"
      http://podrobnosti.ua/2160340-v-nikopole-otravili-pomoschnika-narodnogo-deputat
      a.html
    • Копчик С. 11.02.2017
      Сьогодні, 11 лютого свій День ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Щиро бажаю Андрію Петровичу залишитись в історії міста не звичайним черговим керівником, а дійсно реформатором та ефективним управлінцем! Сьогодні, ми створюємо майбутнє. Влада і гроші - це лише атрибути, а дійсна радість для людини - його благі дії. Бажаю більше позитивної енергетики від нікопольців!
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