 Мельников Дмитро: МАРШ Національної Гідності! (Київ)

Збір, 22 лютого о 10.00, на МАЙДАНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (Київ).

Українцю, українко!

Які зміни в країні Ти бачиш? Чи стало кращим Твоє життя? Рівно три роки тому ціною пролитої крові ми разом виконали першу з вимог Майдану – погнали бандитський режим Януковича. І врятували Україну від новітнього московського ярма.





Але тепер Ти розумієш, що Революція Гідності не завершена. Бо досі винних у злочинах проти народу не покарано. Наслідки правління режиму Януковича не усунуто. Жодних докорінних змін системи не відбулося. Корупція процвітає. Люстрацію саботують. Олігархи продовжують знущатися з українців…

Ба більше, постає реальна загроза реваншу антиукраїнських сил. Триває окупація наших земель і точиться кривава московсько-українська війна. Війна, яку і далі лицемірно називають «АТО». «АТО», яку обіцяли закінчити «не за дні, а за години»…

Фактично український народ опинився сам-на-сам проти свавілля олігархату та московської навали. Бо ті, хто дорвався до влади під гаслами Революції Гідності, і не думають виконувати завдання, які ставили перед ними українці.

Тому ми – «Національний корпус», «Свобода» і «Правий сектор» – бачимо єдиний шлях порятунку: об’єднання активної громади, добровольчого руху та всіх націоналістів довкола конкретних і практичних вимог.

Наш ультиматум владі, яка видерлася на високі крісла на крові Майдану:

Негайно припиніть соціальний – ціновий, тарифний та пенсійний – пограбунок! Ви, «слуги народу», з жиру біситесь, коли Нація бореться за виживання. «Затягуйте паски» на пузах олігархів, а не на шиях українців!

Навіть не думайте «прихватизувати» стратегічні та прибуткові підприємства! Народ вимагав від вас протилежного – повернення незаконно «прихватизованих» активів у власність держави. Національні багатства – на службу Україні, а не олігархам!

Не смійте скасовувати мораторій на торгівлю українською землею! Бо ця полита кров’ю і потом земля – власність Нації, а не ваша. Продаж землі – це торгівля Батьківщиною вроздріб.

Відчепіться від малого та середнього підприємництва! Потрібні надходження до бюджету? Трусіть офшори і олігархат!

Зупиніть торгівлю з т. зв. «Д-ЛНР» – торгівлю на крові! Жодних капітулянтських змін до Конституції щодо надання т. зв. «особливого статусу Донбасу».

Не можете і не хочете? Ухваліть бодай новий закон про вибори і йдіть геть! Насправді це все, що ви ще здатні доброго вчинити після трьох злочинно змарнованих років.

Українцю, українко!

Якщо Ти поділяєш наші вимоги – приєднуйся!

Слава Україні!

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