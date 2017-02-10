Не зря, наверное, человеку слово дадено, раз им можно накормить и огорчить, сделать счастливым и лишить надежды, можно согреть, а можно заставить дрожать осиновым листочком на холодном ветру. Миллион лет назад, когда слов еще не было, чтобы узнать, с кем ты живешь, человека приходилось на деле узнавать, вместе тридцать раз на мамонта ходить и столько же пудов соли съесть, а жена без слов и под старость оставалась загадкой. Не зря, наверное, человеку слово дадено, раз им можно накормить и огорчить, сделать счастливым и лишить надежды, можно согреть, а можно заставить дрожать осиновым листочком на холодном ветру. Миллион лет назад, когда слов еще не было, чтобы узнать, с кем ты живешь, человека приходилось на деле узнавать, вместе тридцать раз на мамонта ходить и столько же пудов соли съесть, а жена без слов и под старость оставалась загадкой.

А теперь лафа—сказанул человек ласковое, или грубое, или умное, или придурковатое слово, тут тебе и образ сложился, так уж повелось, что каково слово, таков и человек. Так и приучили краснобаи людство жить не в материальном мире, а в мире слов, которыми этот живой мир незаметно подменяют, ведь так гораздо проще править простаками. Это не так страшно, если уметь переводить лукавые слова на язык человеческий.

Скажем, как бы судья Киреев ни исходил в словесном поносе, пытаясь рядиться в ангельские крылышки, для нормального человека он навсегда останется холуем и тюремщиком Юли, и как бы убедительно ни распинался Яценюк, что хохла салом не корми, дай ему хоть в обеденный перерыв, хоть где-нибудь да построить хоть какую-никакую пограничную стену (хобби у него такое), человеку с маслом в голове ясно, что за этим—пустота, мыльный пузырь, утащивший из наших карманов очередной миллиард. А ведь этого можно было избежать, сэкономив время и деньги, достаточно было шевельнуть извилиной, фигурку Яценюка «ненароком смерить оком» и заглянуть в его репутацию, чтобы смекнуть, что он из тех, кому, к примеру, поручи построить мост, так он и тут начнет строить его обязательно с дальнего конца и обязательно вдоль реки, а не поперек. Природа у него такая.

Стон стоит по Украине, как при Тарасе, его, правда, не всегда слышно за треском барабанов о впечатляющих успехах олигархов, наперегонки спешащих во власть с единственной целью—тут же поделиться с каждым украинцем последней рубашкой. Но ничего нет вечного, и однажды люди трезво протрут глаза и уткнутся в элементарный вопрос—почему мир вроде бы и един для всех, а люди в разных странах живут где по-человечески, а где—как в Украине?

И ответ абсолютно простой—да потому, что нормальные страны считают себя не куском земли для проживания, а прежде всего государствами, потому и в Израиле в минуты всенародных бедствий, и в Швейцарии в эпоху всеобщего довольствия власть принимает государственные решения, в интересах всех, а не выполняет заказы прохиндеев. Потому там из своих государств не бегут при первой опасности. Нет, там тоже имеются и свои лоббисты, и свои террористы с мафиози, но там они государством не правят, власти не имеют, чего об Украине не скажешь. Взгляните на указы и законы нашей власти не из кресла буквоеда, а простым глазом простого человека—да это же гремучая смесь из издевательств, злодейских умыслов и дурости в равных дозах, чему имеем массу примеров. Достаточно привести один для наглядности.

Это через какой телескоп надо, скажем, рассматривать аферу с субсидиями, чтобы найти там крохи государственной мудрости?! Содрали с народа 32 миллиарда, положили в карман (якобы государственный), а когда народ обнищал, стали думать, как их же вернуть народу пустыми бумажками, но уже в роли благодетелей. Умные люди предлагали массу нормальных вариантов, ну хотя бы отдать эти миллиарды энергобаронам напрямую как компенсацию, как отступные, как привычную взятку (все равно денежки, в итоге, к ним же и приплывут, а люди не получат из них ни копейки), а за это те обязались бы лет 10 не менять цены. Почему-то в Германии льготники и субсидеры (в нашем понимании) в глаза не бросаются, они там живут как все, не унижаясь, и платят за все как все, что в транспорте, что по счетам за газ.

Да потому как им уже заплачено реально при назначении положенных льгот и субсидий! Ну и взяли бы такое за пример и не морочили людям головы, гоняя их, как стадо, по инстанциям. Разогнались, как же! У нас субсидии--это не тупость, тут расчет отработанный—когда бюджет используешь напрямую, трудно чего украсть с этих миллиардов, а пустишь их через подставные руки, так тысячи чиновников на местах сами грабят миллионы людей и положенную мзду отправляют наверх автору схемы. Если кто и получит навар от этого, так это барыги. У нас ведь как? Стоит политикам лишь намекнуть, что подкинут народу какую копейку (когда-нибудь), а цены уже поскакали впереди паровоза, и назад—ни шагу! Экономисты прикинули, что половина отпущенных денег уже—тю-тю! Но пересчитывать их и не собираются. Схема.

Ну, это только цветочки из целого букета нелепостей, которые чуть позже еще дадут нам кучу горьких ягодок. Увы, не все еще чувствуют, насколько в едино сплетен ядовитый букет как бы в подтверждение народной мудрости, что беда не приходит одна, а изначальная тупость неизбежно порождает следующую. Не видят, как ловко на словах подменяются идеалы Майдана и все еще наивно полагают, что все происходящее—это сплошь наши достижения, а действия власти—единственно верные и граничат с гениальностью. Простой же человек, взглянув на ситуацию с властью, оценит ее одной фразой—козлов пустили в огород. А у козлов и логика не людская, и понимание жизни козлиное.

А как иначе называть можновладцев, которые как-то не заметили, что в наши дома война пришла?! И даже Крым их не разбудил, лишь когда загорелось на Донбассе, тех не на шутку встревожила судьба собственных заводов, газет, пароходов, и слегка отлегло от сердца, когда прямо с Майдана бросились защищать Родину голые и босые добровольцы при поддержке полунищих волонтеров. Люди разумные и так понимают, что война—это такое состояние общества, где правят жесткие законы войны, где имеется своя стратегия и своя логика, что воевать по законам мирного времени—это бред, уж проще сразу слить врагу неньку Украину.

Но наших можновладных дилетантов приходится учить азбучным истинам, что при первых же выстрелах власть обязана или капитулировать, или немедленно объявить войну «заблудшим» оккупантам с вытекающими последствиями—закрытие границ, мгновенная замена свадебных генералов боевыми, издание приказа №227 (ни шагу назад), объявление мобилизации, введение законов военного времени со всеми атрибутами, отнимающими у продажных гражданских судов и прокуроров право заниматься вопросами безопасности страны и пр. Это сохранило бы жизни тысячам людей, жилье и производственные мощности на многие миллиарды долларов, путем замены законов «мирных» (по которым сейчас ворюг, коррупционеров в чинах, диверсантов и убийц бережно под белы руки и с поклоном наши «правоохранители» переправляют за теплые моря вместе с награбленными миллиардами), на законы «военные», позволяющие самого «недотурканного» бандита ставить к стенке, а конфискованные «золотые батоны» пустить на тысячи танков для добробатов и на миллионы банок тушенки для беженцев.

Не вняли голосу разума наши поводыри, избрали свой вариант, подменив активность действий минской болтовней. Это сразу же вызвало подозрение, ведь ни одна уважающая себя страна никогда не ведет переговоры с террористами и бандитами (все равно обманут), а наши прислали сразу двух президентов, набивших руку на сдаче украинских интересов—то в виде флота, то в виде ракет. И результат страусиной политики таки сказался--пока «миротворцы» третий год торгуют людьми и подписывают перемирия (на туалетной бумаге), Донбасс превращают в полигон, где враги испытывают на украинцах новые виды оружия и не без успеха обучают бандитов тактике боя, стирают с лица земли наши жилища и каждый божий день убивают наших братьев.

А послушать—так наши в три минуты готовы в порошок стереть любого врага, вот только вопрос—если «красная армия всех сильней», отчего в Авдеевской битве бойцам и населению кровь и харчи опять собирали волонтеры по всей Украине? И еще. Глупая политика вызывает глупые решения, заводящие страну в тупики, как военные (известные «котлы»), так и дипломатические. Скажем, сунулись было наши по миру с протянутой рукой: Подайте, не минайте! Денег на экономику и войну. На точное летальное оружие. Возьмите в НАТО и ЕС. Усильте санкции против России. Введите миротворческие войска ООН и т.п. Тут их и посадили на задницу: Какие деньги?! Мы вам дали на производство, а вы ни одного рабочего места не создали.

Дали на войну, а войны-то и нет, а денежки прикарманили. Какое оружие?! Устав ООН запрещает насыщать мирные страны оружием, разрешается помогать оружием странам, воюющим за справедливость, а вы никому войну не объявляли. Какие НАТО и ЕС? Их Уставы запрещают принимать в члены воюющие страны, закончите воевать—заглядывайте. Какие санкции против страны, с которой вы не воюете? Какие миротворческие войска? По Уставу—сперва объявите войну России, и мы тут как тут.

Не-ет, похоже, много еще в околовластном окружении людей, заинтересованных в бесконечной войне (чего уже говорить о России?). С одной стороны, наличие врага внешнего всегда позволяло держать в узде врагов внутренних, ряды которых сейчас растут катастрофически, губительные для страны реформы и грабительские тарифы туда людей загоняют. Так что сворачивание войны и пополнение этих рядов бойцами в планы власти пока не входят. С другой стороны, любителей поднажиться на войне в верхах и сейчас хватает, риск невелик, покуда война многое списывает.

Война показала всю слабость нынешней власти, стремительно теряющей рейтинг и у нас, и в мире. Наши депутаты только и сделали дельного, что провели декларирование власти, после чего всем стало понятно, что, скажем, сколько бы Ляшко ни размахивал коровой на вилах, его всегда тормознет вопрос—а в каком руднике накопал он миллион долларов? Неужели не только за знание, что говорить, но и за знание что промолчать? Слепому ясно, что людей уже вскорости опять ждет и разочарование, и раздумья, и выбор. Но желательно сохранить эту процедуру для всех без исключения кандидатов, это сбережет массу слов на ваш охмуреж. И не будьте наивными, богатый депутат никогда не будет воевать за бедного избирателя, не побывав в его шкуре, а сперва подумает о своем заводике, ферме, или банке, так что постарайтесь избирать себе подобного. Дерзайте.

Борис Кривчик

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