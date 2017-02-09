Днями цей діагноз було виявлено серед свиней у Нікополі, тому надзвичайною протиепізоотичною комісією разом з комісією міської ради з питань ТЕБ і НС прийняте рішення про введення у місті карантину, який триватиме не менше 40 днів.
Клише ставят на одном месте у коня , чтобы не перепутать, кто чьих будет. Статья явно заточена под определенный цели и задачи , а именно поделить на тех и на этих…… И не нужно смешивать репрессии Сталина , голодомор с форсированием Днепра и освобождением Никополя . Действительно 8 февраля 1944 - День освобождения Никополя от немецко фашистских войск и их приспешников, то есть предателей перешедших на сторону врага. Но это для тех чьи деды, мужья, братья , сестры и отцы погибли в Великой Отечественной войне . Это не все , но их не мало. Вот статья и фильм опубликованный здесь, на сайте « Город Никополь» в День Освобождения Никополя 8 февраля 2012 года. События / С Днем Освобождения, Никополь! (видео архив) (7-02-2012, 16:41)
8 февраля наш город отмечает 68 годовщину со дня освобождения Никополя от немецко-фашистских захватчиков. В День освобождения города пройдут торжественные мероприятия, как дань памяти тем, кто положил свое здоровье и отдал жизни за то, чтобы сегодня мы жили под мирным небом. Битва за Никопольщину началась еще в начале декабря 1943 года в 40 км севернее Никополя, у села Лебединское, и только 8 февраля советским войскам удалось освободить наш город от фашистских захватчиков. В боях за Никополь погибли и умерли от ран 547 бойцов и командиров Красной армии. А в боях за Никопольский плацдарм свои головы сложили 35 тысяч воинов освободителей. Память о подвиге ветеранов, защищавших нашу Родину, останется в наших сердцах и сердцах грядущих поколений, навечно. Фiльм створено за iнiцiативи i сприяння народного депутата Михайла СОКОЛОВА
Велика вдячнiсть Нiкопольському державному краезнавчому музею та особисто заступнику директора Мирославу Жуковському за наданний матерiал Материал разместил(а) - redaktor http://www.nikopol.dp.ua/deve/267-s-dnem-osvobozhdeniya-nikopol.html Посмотрите фильм и подумайте над многим в том числе и над тем, почему ВДРУГ, в том году спустя всего 5 лет , День освобождения Никополя уже никого ЗДЕСЬ не заинтересовал… И вроде и праздник уже не праздник...Все течет и все меняется , кто-то в воздухе переобувается.....Но, дело такое ....
Придурки в истории рождаются парами, они порождают себе подобных, которые не разбираются в простых вещах. Когда русские в Сталинграде и под Москвой с автоматами--это освободители и победители, а когда они с автоматами в Прибалтике, в Польше, в Чехии и в Украине--это захватчики. Это касается как Сталина, так и Гитлера с Путлером. Так давайте отдельно праздновать победы и скорбить об угнетении.
Он пробежал по жизни, но оставил ощутимій след. Он как будто знал и потому спешил и был активным сутками! Саша не зря прожил свою короткую, но яркую жизнь! Уходят в мир иной патриоты, люди с твёрдой гражданской позицией, а всякая мразь спокойно прожигает жизнь! Родным и близким, искреннее соболезнования!
22 січня 2017року у Нікополі відбулись заходи на честь Дня Соборності України. О 12.00 годині на Європейській площі Нікопольська Студентська Свобода символічно приєдналась до загальноукраїнського «Ланцюгу єднання». На ньому було підкреслено, що саме сучасна патріотична молодь має стати тією українською елітою, яка зміцнить і розбудує сильну незалежну українську державу.
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