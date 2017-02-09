Клише ставят на одном месте у коня , чтобы не перепутать, кто чьих будет. Статья явно заточена под определенный цели и задачи , а именно поделить на тех и на этих…… И не нужно смешивать репрессии Сталина , голодомор с форсированием Днепра и освобождением Никополя . Действительно 8 февраля 1944 - День освобождения Никополя от немецко фашистских войск и их приспешников, то есть предателей перешедших на сторону врага. Но это для тех чьи деды, мужья, братья , сестры и отцы погибли в Великой Отечественной войне . Это не все , но их не мало. Вот статья и фильм опубликованный здесь, на сайте « Город Никополь» в День Освобождения Никополя 8 февраля 2012 года.

События / С Днем Освобождения, Никополь! (видео архив) (7-02-2012, 16:41)



8 февраля наш город отмечает 68 годовщину со дня освобождения Никополя от немецко-фашистских захватчиков.

В День освобождения города пройдут торжественные мероприятия, как дань памяти тем, кто положил свое здоровье и отдал жизни за то, чтобы сегодня мы жили под мирным небом.

Битва за Никопольщину началась еще в начале декабря 1943 года в 40 км севернее Никополя, у села Лебединское, и только 8 февраля советским войскам удалось освободить наш город от фашистских захватчиков.

В боях за Никополь погибли и умерли от ран 547 бойцов и командиров Красной армии. А в боях за Никопольский плацдарм свои головы сложили 35 тысяч воинов освободителей.

Память о подвиге ветеранов, защищавших нашу Родину, останется в наших сердцах и сердцах грядущих поколений, навечно.

Фiльм створено за iнiцiативи i сприяння народного депутата Михайла СОКОЛОВА



Велика вдячнiсть Нiкопольському державному краезнавчому музею та особисто заступнику директора Мирославу Жуковському за наданний матерiал

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http://www.nikopol.dp.ua/deve/267-s-dnem-osvobozhdeniya-nikopol.html

Посмотрите фильм и подумайте над многим в том числе и над тем, почему ВДРУГ, в том году спустя всего 5 лет , День освобождения Никополя уже никого ЗДЕСЬ не заинтересовал… И вроде и праздник уже не праздник...Все течет и все меняется , кто-то в воздухе переобувается.....Но, дело такое ....