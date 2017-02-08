Сегодня ушел из жизни Александр Тихон!

Цитата: Русскоязычный бандеровец

Я тоже говорю по-русски дома, в магазине и на рыбалке потому что мне так удобно. А мер на работе должен общаться на украинском. Как и любой госслужащий. Потому что здесь Украина. А в данном случае он повел себя как самый настоящий Токарь. И, если честно, по русски тоже двух слов не свяжет. ААААкать нужно бы поменьше. А то смысл теряется.

У даному випадку ваш коментар недоречний, конструктив по справі є, робота проводиться.