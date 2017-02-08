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Жизнь города / Сегодня ушел из жизни Александр Тихон! (Сегодня, 12:19)

Сегодня ушел из жизни Александр Тихон!
Пока нет слов. Я только вчера разговорил с ним по телефону. Я все таки надеялся что он выживет.  Соболезнования родным. Пока нет слов. До сих пор не верю.
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 4041 » Комментариев:7

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    • Hаписал: Сегодня, 12:41 wizao, Комментариев: 78, Новостей: 0 Пользователь offline
    Мои соболезнования родным. Земля ему пухом. Это большая утрата не только для родных и близких, но и для всего Никополя.


    --------------------
    С уважением, VitaliyO.
    • +2

    Hаписал: Сегодня, 12:44 AG55, Комментариев: 303, Новостей: 0 Пользователь offline
    ПРОСТО НЕТ СЛОВ
    • 0

    Hаписал: Сегодня, 13:44 Василий, Комментариев: 838, Новостей: 3 Пользователь offline
    Цитата: wizao
    Мои соболезнования родным. Земля ему пухом. Это большая утрата не только для родных и близких, но и для всего Никополя.

    Приєднуюсь
    • +1

    Hаписал: Сегодня, 15:01 diversmen, Комментариев: 14, Новостей: 0 Пользователь offline
    Искренние соболезнования. Никополь потерял Гражданина и Патриота с большой буквы.
    • +2

    Hаписал: Сегодня, 15:06 Максим, Комментариев: 637, Новостей: 0 Пользователь offline
    Прискорбно... Сопереживаю... И всё же, может неуместно сегодня, в чём причина скоропостижной смерти?
    • +3

    Hаписал: Сегодня, 15:26 Next, Комментариев: 18, Новостей: 1 Пользователь offline
    Я в шоке... Соболезнования родным
    • +1

    Hаписал: Сегодня, 16:16 sergant77, Комментариев: 30, Новостей: 0 Пользователь offline
    Соболезнования родным. Очень жаль что безвременно уходят такие люди - патриоты города. Жаль...
    • 0

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    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • sergant77 08.02.2017
      Сегодня ушел из жизни Александ ... (7)
      sergant77-С„РѕС‚Рѕ
      Соболезнования родным. Очень жаль что безвременно уходят такие люди - патриоты города. Жаль...
    • Next 08.02.2017
      Сегодня ушел из жизни Александ ... (7)
      Next-С„РѕС‚Рѕ
      Я в шоке... Соболезнования родным
    • Максим 08.02.2017
      Сегодня ушел из жизни Александ ... (7)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Прискорбно... Сопереживаю... И всё же, может неуместно сегодня, в чём причина скоропостижной смерти?
    • diversmen 08.02.2017
      Сегодня ушел из жизни Александ ... (7)
      diversmen-С„РѕС‚Рѕ
      Искренние соболезнования. Никополь потерял Гражданина и Патриота с большой буквы.
    • Василий 08.02.2017
      Сегодня ушел из жизни Александ ... (7)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: wizao
      Мои соболезнования родным. Земля ему пухом. Это большая утрата не только для родных и близких, но и для всего Никополя.

      Приєднуюсь
    • AG55 08.02.2017
      Сегодня ушел из жизни Александ ... (7)
      AG55-С„РѕС‚Рѕ
      ПРОСТО НЕТ СЛОВ
    • wizao 08.02.2017
      Сегодня ушел из жизни Александ ... (7)
      wizao-С„РѕС‚Рѕ
      Мои соболезнования родным. Земля ему пухом. Это большая утрата не только для родных и близких, но и для всего Никополя.
    • Василий 08.02.2017
      Чем, где и как разрешено торго ... (3)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Я тоже говорю по-русски дома, в магазине и на рыбалке потому что мне так удобно. А мер на работе должен общаться на украинском. Как и любой госслужащий. Потому что здесь Украина. А в данном случае он повел себя как самый настоящий Токарь. И, если честно, по русски тоже двух слов не свяжет. ААААкать нужно бы поменьше. А то смысл теряется.

      У даному випадку ваш коментар недоречний, конструктив по справі є, робота проводиться.
    • harakternik 08.02.2017
      УВАГА!!! У Нікополі ввели кара ... (10)
      harakternik-С„РѕС‚Рѕ
      "Також, на в'їздах в місто буде встановлено 4 карантинно-поліцейських поста".
      Въезды-выезды перекроем,а в самом Никополе,что будем делать со свинарниками.Чем регламентируется разведение свиней в черте города? "Трубник-2"входит в черту города?
    • harakternik 08.02.2017
      Вилкул в Никополе надолго или ... (8)
      harakternik-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Самое смешное то что в Никопполе еще достаточно много дураков, готовых голосовать за опоблоки, життя, наши края и прочую муть.

      В Никополе примерно 40% пенсионеров.И на видео видно,что "это публика пожилого возраста"(как сказап депутат).Они,в большинстве своём,за компом не сидят и коментов не читают.Это основная лекторальная сила партий,смотрящих в прошлое(мягко говоря).Ставка на эту "публику" безпроиграшная.С одной стороны,это счастливые люди-у них короткая память на обещания политиков.А с другой стороны,это люди,которых легко купить за 1 гривну,"развести как котят".Они,как терминатор,на последнем издыхании идут на выборы,что бы проголосовать за своё счастливое прошлое.
      А молодёжь не идёт голосовать за своё счастливое будущее.А может,молодёжь,не видит себя в будущем Украины?Непонятен пофигизм на выборах.
      Эта власть,внутренней оккупации,всеми своими решениями показывает,что всякое революционное сопротивление антинародной мрази,ведёт к обнищанию народа.
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