|
В газету от читателей / Проходя мимо парка, обратите внимание на маленький Островок надежды (видео) (Вчера, 18:46)
Проходя мимо парка, обратите внимание на маленький Островок надежды
Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях:
В контакте, twitter, facebook, Однокласники, Google +, Мой мир, livejournal, Канал на youtube
Материал разместил(а) - Pаиса
» Категория: В газету от читателей » Просмотров: 785 » Комментариев:0
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
• Личный кабинет
• Новости по разделам
• Мы в соцсетях
• Популярное
• Обзоры
Днями цей діагноз було виявлено серед свиней у Нікополі, тому надзвичайною протиепізоотичною комісією разом з комісією міської ради з питань ТЕБ і НС прийняте рішення про введення у місті карантину, який триватиме не менше 40 днів.
Всего на сайте: 17
Пользователей: 0
Гостей: 17
|
На правах рекламмы Полезно
После окончания выпускник получает Свидетельство об окончании середньої специальной школи, имеет право сдать государственные экзамены на Аттестат зрелости, что подтверждает квалификацию.
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ Сообщения о ...
Горячая линия
влажность:
давление:
ветер:
Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
Copyright © WEBoss.Net & Delphi
События Все события в городе и не только
22 січня 2017року у Нікополі відбулись заходи на честь Дня Соборності України. О 12.00 годині на Європейській площі Нікопольська Студентська Свобода символічно приєдналась до загальноукраїнського «Ланцюгу єднання». На ньому було підкреслено, що саме сучасна патріотична молодь має стати тією українською елітою, яка зміцнить і розбудує сильну незалежну українську державу.
Спорт Живая лента всего мира
28.01.2017 р. у спортивному залі ДЮСШ-2 відбувся Чемпіонат м. Нікополя з Араши Карате.
Організатом заходу виступив БК КАЙМАН (Президент Дмитро Осика, 2 дан)
Показать все теги