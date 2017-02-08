Проходя мимо парка, обратите внимание на маленький Островок надежды (видео) 

Он пробежал по жизни, но оставил ощутимій след. Он как будто знал и потому спешил и был активным сутками! Саша не зря прожил свою короткую, но яркую жизнь! Уходят в мир иной патриоты, люди с твёрдой гражданской позицией, а всякая мразь спокойно прожигает жизнь!

Родным и близким, искреннее соболезнования!