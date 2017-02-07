Воспоминания Руслана Гурского мл. сержанта 40 бат. «Кривбасс»: «Когда-нибудь я нарисую эту высоту Олимп…»

Я познакомился с Андреем Асмоловым в июне 2014г. на полигоне г.Кривой Рог. Вместе выбивали мишени 10 из 10 и узнал что он тоже пограничник.
Андрей всегда улыбался и шутил, очень жизнерадостный и весёлый человек. Виделись, в основном, на собрании командиров взводов в штабе.
Андрей через свои связи сделал в родном городе нагрудные жетоны своему взводу и моему взводу (в дальнейшем погибшего Федорченко Сергея,
опредилили благодаря этому жетону №117).
Андрей всегда, если пообещал запчасти для БМП привезти - то из под земли достанет, но привезёт!!! Для ребят батальона привёз из г.Никополя
буржуйки.
А потом Дебальцево — котел, 11 февраля 2015г. начался вывод украинской армии из котла. На окраине города находился опорный пункт «Мойша» и высота «ОЛИМП», который сдерживал наступление врага, прикрывая отступление УВС.
И началось усиленное наступление врага на опорник Мойша. Андрей вызвался добровольцем на «Мойша».
12 февраля противник начал массированный обстрел о.п. «Мойша» с установок «Град» и миномётов 120 калибра.
Зима, собачий холод -20 мороза, всё обледенелое... снег чёрный, верхушек деревьев просто не существует.. была замечена группа из вооружённых лиц ,
заходящая в тыл нашей позиции.
Незамедлительно было среагировано нарядом наблюдательным пунктом «Олимп» мл. с-нт Гурский Р. Н. и мл. с-нт Асмолов А.В. Завязался бой с применением стрелкового оружия, гранатомётов РПГ 7 и «МУХА». В результате 1-го боя, длившегося 3 часа, было уничтожено около 20 и ранено 30 вооруженных лиц, противника.
Из-за высоты Олимп враг не мог взять опорник Мойша. Мы с Андреем по рации своим ребятам передавали координаты и отбивали огонь противника. После неудачных атак врага на о.п. «Мойша» противник применил арт. подготовку с миномётов 80 калибра.
Начался ожесточённый 2-й бой: силы противника намного больше и в численности и в технике.. земля поднималась на высоту 9-ти этажного
дома ...
В результате обстрела позиции был тяжело ранен мл. с-нт Асмолов А.В.,, а я получил проникающее осколочное ранение с/з правой голени,
контузия. Под обстрелами не чувствуя ноги я оказал помощь, сам спускался и спускал раненного Андрея с высоты Олимп, ступеньки все
обледенелые, орудие всё разбито.
Андрей тяжело ранен, весь-весь окровавленный, тяжело дышал...сильно посекло грудь и лицо, осколки по всему телу...и улыбка на лице...до этого ранения Андрей успел сказать: «Будем ЖИТЬ!!! »
С высоты удалось на руках снести Андрея, до блиндажа не дошёл чуть-чуть - упали вместе...Помогли свои ребята нас в блиндаж занести, оказали помощь свои простые солдаты, медиков на передовой не было!!!
Мы в окружении...сразу невозможно было даже увезти тела раненых, а позже уже и новых погибших...На БМП решили вывозить ребят, носилок нет, просто на обычных деревянных дверях ребята несли раненых, чтоб хоть успеть доставить к медикам. Андрей истекал кровью, его несли 4 часа, но спасти не смогли....
БОЙ? ЭТО БЫЛ АД!!! Я никогда не думал что такое может быть в реальности.. Андрей для меня прежде всего... пограничник, защитник, защищавший свою Украинскую границу, очень жизнерадостный, смелый и честный человек. Всегда шутил даже где было и не до шуток...поднимал боевой дух многим ребятам — человек!
Слова его: Если пообещал- сделал.
Уходят лучшие - и это правда!!!
Написал потому, что это должны знать...нелегко об этом говорить...когда ты делаешь невозможное в жизни, а мир просто останавливается и ты ничего не
можешь изменить.
Андрея глаза у меня всегда в памяти.
Я срывался с Олимпа и лез наверх за Эндрю - это была вечность, чтобы спасти и не оставить...
Днями цей діагноз було виявлено серед свиней у Нікополі, тому надзвичайною протиепізоотичною комісією разом з комісією міської ради з питань ТЕБ і НС прийняте рішення про введення у місті карантину, який триватиме не менше 40 днів.
Самое смешное то что в Никопполе еще достаточно много дураков, готовых голосовать за опоблоки, життя, наши края и прочую муть. Вот так этот лохотрат воспитан: если действующая власть дерьмовая(что не вызывает сомнений) то надо обязательно голосовать за власть предыдущую, хотя все уже знают на что они способны. А потом опять за этих, и так бесконечно. Лишь бы пайки получить или хоть сраный синий пакетик в палатке. А на большее мозгов у этих "избирателей" не хватает. Потому и топчемся в луже. Одни делают революции, отдают жизнь и здоровье, а другие потом идут на выборы, мычат и приводят олигархов к власти. Значит, после очередной революции с выборами надо повременить и сначала мозги вправить тем, у кого они в другом месте оказались. А как иначе. Почему нормальные люди должны быть лишены возможности выбрать нормальную власть и построить нормальное государство из-за электората Януковича, который, видишь ли, в СССР обратно хочет.
Так а где же были все-таки вы? Один пафос... И вы защищаете попередникив? Или участвовали в дерибане? Хватит говорить лозунгами, сделайте что-нибудь полезное. Диванный спецназ, зла не хватает... Друг "юриста"? Может быть...
И где были вы, когда в городе был Рита, жуткий беспредельщик, Старун, жуткий ворюга.
ви їх за руку ловили? проти них є кримінальні провадження? чи може за хуліганку? ні??? тоді про що ви??? наклеп, публічна образа??? ааааа винні папєрєднікі!!!
Цитата: Виталик Шерстюк
Я не голосовал ни за одного ни за другого. Но мне приходилось мириться с выбором большинства.
всі "бееее" і я "беееее", моя хата з краю...
Цитата: Виталик Шерстюк
К такому представителю от народа, с такой сомнительной репутацией, с сомнительными связями и с явным психическим отклонением я бы тоже не вышел.
ви лікар? тоді видайте йому довідку що він хворіє на психічні розлади, ні???? тоді не ображайте публічно людину!
Цитата: Виталик Шерстюк
Где он был, когда со светом была катастрофа?
катастрофа зі світлом??? а хто ж її зробив??? а людям довелося сьорбнути холодної хати, немитих толком негодованих дітей відправляти до школи по три дні. Чому влада думавши про децентралізацію не подумала про наслідки?
Цитата: Виталик Шерстюк
Где он был, когда газовщики беспредельничали?
газовщики роблять свою чорну справу, і ви їм змогли завадити? я бачив активні дії лише у Рибакова, Тихона, Артеменко, вас я не бачив
Цитата: Виталик Шерстюк
Власть всегда была объектом для критики
критика має бути при любій владі, вона потрібна їй як повітря, інакше влада зайде в глухий кут
Цитата: Виталик Шерстюк
торгашые тетки заглушили все своим криком
так вони ж їсти хочуть кожен день, а не раз на сорок днів
Да, я сегодня специально зарегистрировался, что бы высказать своё мнение. Или вы слушаете только тех, кто долго на сайте? Я там был, все видел и слышал и пишу о своих впечатлениях. Мне не симпатичны люди, которые на чужих проблемах делают себе имя. Я за конструктив, которого сегодня было меньше, чем хотелось. И где были вы, когда в городе был Рита, жуткий беспредельщик, Старун, жуткий ворюга. Я не голосовал ни за одного ни за другого. Но мне приходилось мириться с выбором большинства. Не это ли демократия? Этого мэра тоже выбрали люди и к этим людям он выходил и на перекрытое дороги в декабре, и сейчас. Он от людей не прячется. Но от людей. А неадекваты... К такому представителю от народа, с такой сомнительной репутацией, с сомнительными связями и с явным психическим отклонением я бы тоже не вышел. Задайте себе вопрос зачем это "юристу"? Или другой вопрос. Где он был, когда газовщики беспредельничали? Или другой вопрос. Где он был, когда со светом была катастрофа? Приехал по заказу, вернее по звонку ещё одного умалишенного мальчика О., горлопана на сессиях))) Власть всегда была объектом для критики, но критика должна быть конструктивной, с предложениями. Были разумные предложения сегодня и от Евтушенко, и от Никитченко, и от Алейникова... фнт торгашые тетки заглушили все своим криком. В итоге ничего...Очень надеюсь, что завтра что-то решится в нашу пользу, в пользу народа, людей, знающих и делающих своё дело. Но перегибать не нужно...
Жалко предпринимателей, которые доверились "юристу" Кириллову. "Букет заходив" вообще жесть!!! Ситуация из анекдота: "кто свидетель? - я свидетель, а что случилось?" Я был с самого начала и впечатление осталось неоднозначное... Одна группа, которых делегировали люди, пошла с Загрудной беседовать (где юрист Кириллов?), вторая на улице, ещё не дождавшись их выхода, уже решили дорогу перекрывать. Вышла группа, сказали, что договорились ехать в Днепр с письмами, составлениями юристами Никитченко. Окей. Прошло минут 10. Мало показалось. Да и по правде Загрудная вместе с ветврачам бледно объяснили... К мэру!!! Ура!!! Пошли (где юрист Кириллов?). Вышел мэр. Объяснил более доходчиво. Пообещал решить вопрос с собственниками рынков. Пообещал выйти на руководство налоговой и найти выход по поводу налогов. Сказал, что если ситуация не ухудшится, то через 40 дней все войдёт в норму. Если нет - карантин продлят на полгода. По закону. Тогда всем жопа. И количество пострадавших будет намного больше. Вроде услышали. Недовольны, конечно, что так, но вроде услышали. И группу инициативную на завтра пригласили (снова-где Кириллов?) на совместное заседание. И тут, о чудо, появился ОН, спаситель!!! Три персонажа решили повернуть реки вспять! Какой конструктив ОН предложил? Вопросы бюджета рассматривает сессия, а не мэр. Они отзвонились в Днепр! Серьезный и очень конструктивный шаг! Инициировать снятие мэра? Закон прочитай, юрист, как это правильно делать. Палатки под мэрией? И что? Кто-то закон перепишет, где написано то, что людям не нравится? Ага, в Никополе Фисак сядет и с Кирилловым перепишут. Бред. Что Кириллов добился как юрист? Получил в рожу в Покровском, когда бюджетные работы просил? Или он помог хоть одному человеку? Не слышал. А насчёт "Правого Сектора" слышал, что нет его там. К нему обращаются за консультациями, но в свои ряды не принимали. Пиарщик. И насчёт приезда Вилкула очень похоже. Бюджет Кириллова думаю скудноватый, а в скандальных заказухах замечен неоднократно. В законе конечно много спорных вещей написано, и иногда абсурдных, но это не повод вести себя как скотина и считать что тебе все должны. Таких "юристов" на экзамены загнать нужно, а то на дипломе следы от сала видны. ИМХО.
22 січня 2017року у Нікополі відбулись заходи на честь Дня Соборності України. О 12.00 годині на Європейській площі Нікопольська Студентська Свобода символічно приєдналась до загальноукраїнського «Ланцюгу єднання». На ньому було підкреслено, що саме сучасна патріотична молодь має стати тією українською елітою, яка зміцнить і розбудує сильну незалежну українську державу.
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