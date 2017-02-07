Воспоминания Руслана Гурского мл. сержанта 40 бат. «Кривбасс»: «Когда-нибудь я нарисую эту высоту Олимп…»

Я познакомился с Андреем Асмоловым в июне 2014г. на полигоне г.Кривой Рог. Вместе выбивали мишени 10 из 10 и узнал что он тоже пограничник.

Андрей всегда улыбался и шутил, очень жизнерадостный и весёлый человек. Виделись, в основном, на собрании командиров взводов в штабе.









Андрей через свои связи сделал в родном городе нагрудные жетоны своему взводу и моему взводу (в дальнейшем погибшего Федорченко Сергея,

опредилили благодаря этому жетону №117).

Андрей всегда, если пообещал запчасти для БМП привезти - то из под земли достанет, но привезёт!!! Для ребят батальона привёз из г.Никополя

буржуйки.

А потом Дебальцево — котел, 11 февраля 2015г. начался вывод украинской армии из котла. На окраине города находился опорный пункт «Мойша» и высота «ОЛИМП», который сдерживал наступление врага, прикрывая отступление УВС.

И началось усиленное наступление врага на опорник Мойша. Андрей вызвался добровольцем на «Мойша».

12 февраля противник начал массированный обстрел о.п. «Мойша» с установок «Град» и миномётов 120 калибра.

Зима, собачий холод -20 мороза, всё обледенелое... снег чёрный, верхушек деревьев просто не существует.. была замечена группа из вооружённых лиц ,

заходящая в тыл нашей позиции.





Незамедлительно было среагировано нарядом наблюдательным пунктом «Олимп» мл. с-нт Гурский Р. Н. и мл. с-нт Асмолов А.В. Завязался бой с применением стрелкового оружия, гранатомётов РПГ 7 и «МУХА». В результате 1-го боя, длившегося 3 часа, было уничтожено около 20 и ранено 30 вооруженных лиц, противника.

Из-за высоты Олимп враг не мог взять опорник Мойша. Мы с Андреем по рации своим ребятам передавали координаты и отбивали огонь противника. После неудачных атак врага на о.п. «Мойша» противник применил арт. подготовку с миномётов 80 калибра.

Начался ожесточённый 2-й бой: силы противника намного больше и в численности и в технике.. земля поднималась на высоту 9-ти этажного

дома ...

В результате обстрела позиции был тяжело ранен мл. с-нт Асмолов А.В.,, а я получил проникающее осколочное ранение с/з правой голени,

контузия. Под обстрелами не чувствуя ноги я оказал помощь, сам спускался и спускал раненного Андрея с высоты Олимп, ступеньки все

обледенелые, орудие всё разбито.

Андрей тяжело ранен, весь-весь окровавленный, тяжело дышал...сильно посекло грудь и лицо, осколки по всему телу...и улыбка на лице...до этого ранения Андрей успел сказать: «Будем ЖИТЬ!!! »





С высоты удалось на руках снести Андрея, до блиндажа не дошёл чуть-чуть - упали вместе...Помогли свои ребята нас в блиндаж занести, оказали помощь свои простые солдаты, медиков на передовой не было!!!





Мы в окружении...сразу невозможно было даже увезти тела раненых, а позже уже и новых погибших...На БМП решили вывозить ребят, носилок нет, просто на обычных деревянных дверях ребята несли раненых, чтоб хоть успеть доставить к медикам. Андрей истекал кровью, его несли 4 часа, но спасти не смогли....





БОЙ? ЭТО БЫЛ АД!!! Я никогда не думал что такое может быть в реальности.. Андрей для меня прежде всего... пограничник, защитник, защищавший свою Украинскую границу, очень жизнерадостный, смелый и честный человек. Всегда шутил даже где было и не до шуток...поднимал боевой дух многим ребятам — человек!





Слова его: Если пообещал- сделал.

Уходят лучшие - и это правда!!!





Написал потому, что это должны знать...нелегко об этом говорить...когда ты делаешь невозможное в жизни, а мир просто останавливается и ты ничего не

можешь изменить.

Андрея глаза у меня всегда в памяти.

Я срывался с Олимпа и лез наверх за Эндрю - это была вечность, чтобы спасти и не оставить...

Когда ни будь я нарисую эту высоту Олимп...

Пока ещё не могу - не готов...





Руслан Гурский

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