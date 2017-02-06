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В газету от читателей / Андрій Клос: Синдром „визволення”? (Сегодня, 09:48)

Кожен ворог йде нас „визволяти”.
Та для себе землю він краде.
На могилу землю буде мати.
На могилі воля розцвіте.
Майже народна пісня.

„Білі плями” в історії є навіть тоді, коли, здавалось би, усе зрозуміло. Але найбільше не  плям, а скоріше кліше, штампів. Раз виготовили і можна багаторазово використовувати, до місця і не до місця. Зручно. 
Декомунізація – формальна та часткова, така є. А, як є, наприклад з декомунізацією в історії?

 Андрій Клос: Синдром „визволення”?

Кліше – „8 лютого 1944 року – День визволення Нікополя”! „Ура”!  „Ура”! Проте, варто замислитись не лише від кого визволились, про це вже багато написано. Але, й також чи, насправді, відбулось „визволення”?
 
Почнемо майже на чверть століття раніше події, яка нас цікавить. 1920 рік після кількаразових спроб Червона Армія окуповує Україну. Встановлюється радянська окупаційна адміністрація в форматі Української РСР. Більшовицька пропаганда називає це „Урочистим шестям Радянської влади” і навіть „визволенням”. Наслідок цього „шестя” сотні тисяч загиблих, в тому числі еліта суспільства, крах економіки, жевріюче сільське господарство в тенетах „продразвьорсток” і „продналогов”. Наступного ж, 1921, року перший голод. Далі гра в НЕП. 1930 – розкуркулення – руйнація основ сільського господарства, сотні тисяч трудового селянства заслані на спецпоселення до Сибіру.
 
Суцільна колективізація – рабська праця в колгоспах та необмежена можливість окупаційної адміністрації щодо вивезення продовольства з сільських районів. Наслідок – Голодомор 1932–1933 років – мільйони померлих. 1937 рік чергова хвиля масових репресій. Стандартна ситуація на окупованих територіях. Можна лише уявити, що це відбулося протягом такого ж періоду, як від 1990-х  років до сьогодення. Всі все бачили і все пам’ятають.
 
У 1941 році радянська окупація змінилась нацистською. Ці окупанти теж називали себе „визволителями”. Навіть був плакат з зображенням А.Гітлера і написом „Гітлер визволитель”.
 
Колгоспи, як зручну форму експлуатації рабської праці зберегли. Хоча, багато з тих, хто був розкуркулений і не засланий до Сибіру, нарешті змогли повернутися до свого дому, з якого був репресивно виселений. У 1996–1997 роках під час еколого-етнографічної експедиції в селах вздовж річки Базавлук, особисто чув від  бабусь, які пережили Другу світову, пошепки сказане - „оце хоч при німцях і пожили”. Далі йшов перелік одягу та простих побутових речей, які за радянської влади взагалі не були доступні.
 
Крім того, навіть більше, 16 лютого 1942 року вийшло розпорядження А.Розенберга „Новий порядок землекористування”, в якому йшлося про ліквідацію колгоспів, скасування усіх законів, деректив і постанов радянського уряду, що стосувались створення, керування та ведення колгоспів, земля переходила до відання нацистського управління з подальшою передачею селянам у приватну власність. Насправді, це залишилось лише декларацією, але радянські окупанти навіть декларативної надії не давали.  
 
Декомунізація відбувалась протягом одного сільського сходу на якому самі мешканці села обирали старосту і начальника поліції. Це нагадувало порядки царських часів і відрізнялось від попередньої окупації, коли сільське керівництво призначалось, або присилалось радянськими адміністративними органами.
 
Українізація мала рівень, який навіть і не снився сучасній „незалежній” Україні. Це були газети, театри, школи, тощо.
Але, без ілюзій – окупація є окупація і на цю тему багато написано.
А тепер до питання, що нас цікавить безпосередньо. У сьогоденні на державному і місцевому рівні є кола, які пропонують і надалі називати зміну нацистської окупації радянською – „визволенням”. 
 
У цьому випадку варто нагадати, що разом з Радянською Армією, в Україну повернувся усе той же радянський окупаційний режим, що був витіснений нацистським окупантами у 1941 році. 
 
І не зрозуміло, у чому ж фокус? Бо виникають питання. Що до 1941 року – окупанти, а у 1944 році вже „визволителі”? На своєму місці залишився той же Й.Сталін. Таж сама компартія, усе також „керувала і спрямовувала”. Чергові хвилі репресій та голод 1946 року – це вже після „визволення” 1944. Що ж змінилось? А нічого. Гра словами у вигідному комусь ключі для подальшого запаморочення умів та душ людей. Ганебне прагнення продовжувати привчати нас радіти своєму горю. 
 
Може і з „визволенням” пора вже розібратись? Нам забивають голови сміттям все тієї ж комуністичної ідеології. Спекулюють пам’яттю загиблих. Ні в якому разі не применшую ролі солдат будь-якої армії. Вони воювали і гинули у більшості випадків не за власні інтереси, будучи поставлені тоталітарними системами в рамки тих чи інших військових формувань. А, системи вже визначали окупаційні дії.
Настав час називати другу радянську окупацію – другою радянською окупацією, але ніяк не „визволенням”. Визволителі не приносять репресії та голод.
 
Окупанти та їх прислужники найчастіше для приховання окупації вживають кліше „визволення” і закотивши очі верещать „дєди воєвалі”. Офіційна влада їм і надалі підтакує. Чому так? А може, нічого і не змінилось? 
 
В Крим і на Донбас знову прийшли все ті ж „визволителі”. Вони топчуть нашу землю під все тими ж червоними знаменами і славлять КПРС і Й.Сталіна. Наслідок в сьогоденні – лише в Нікополі число загиблих земляків вже йде на десятки. 
Синдром „радянського визволення” треба ліквідовувати.
Андрій Клос
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: В газету от читателей » Просмотров: 171 » Комментариев:1

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    • Hаписал: Сегодня, 11:37 Русскоязычный бандеровец, Комментариев: 1457, Новостей: 0 Пользователь offline
    Все очень верно сказано. Жаль что сейчас многие прячут голову в песок и не говорят правду вслух о семидесятилетней оккупации Украины российским коммунистическим режимом. В 1991 году сраным патриотам из РУХа не хватило смелости(или желания) взять за горло коммуняк и продавить решение о возобновлении независимости УНР, а не об образовании республики Украина, чем была перечеркнута вся украинская история и фактически легализована 70-летняя оккупация УНР. И никто не говорит о расстрелах украинцев, насилии, мародерстве и пр. издевательствах "доблестной" Красной армии во время форсирования Днепра со словами: "Вы здесь жили при немцах, значит все предатели". Россия нас тогда ненавидела, ненавидит и сейчас. А так наз. российские вызволители с радостью выполняли приказы своих командиров. Зато в советских школах людям втюхивали другую инфу - о якобы зверствах ОУН-УПА, что никем не доказано кроме отдельных случаев(в семье не без урода). Но в Красной армии беспредела было намного больше. Точно так же сейчас работает путинская пропаганда в России. Но правду не утаишь.
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    • Русскоязычный бандеровец 06.02.2017
      Андрій Клос: Синдром „визволен ... (1)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Все очень верно сказано. Жаль что сейчас многие прячут голову в песок и не говорят правду вслух о семидесятилетней оккупации Украины российским коммунистическим режимом. И никто не говорит о расстрелах украинцев, насилии, мародерстве и пр. издевательствах "доблестной" Красной армии во время форсирования Днепра со словами: "Вы здесь жили при немцах, значит все предатели". Россия нас тогда ненавидела, ненавидит и сейчас. А так наз. российские вызволители с радостью выполняли приказы своих командиров. Зато в советских школах людям втюхивали другую инфу - о якобы зверствах ОУН-УПА, что никем не доказано кроме отдельных случаев(в семье не без урода). Но в Красной армии беспредела было намного больше. Точно так же сейчас работает путинская пропаганда в России. Но правду не утаишь.
    • Василий 06.02.2017
      УВАГА!!! У Нікополі ввели кара ... (8)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      а в електричках стоять пости? а в пасажирських поїздах? та й блок - пости можна об'їхати
    • Русскоязычный бандеровец 06.02.2017
      Институт нацпамяти хочет сдела ... (1)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Я поддерживаю предложение по отмене переноса выходного на понедельник. Это следовало сделать давно. И не вижу смысла делать 9 марта выходным. Какой день семьи? Может еще день благодарения сдерем у США? Поменьше надо этих буходных. Хватит спаивать народ!
    • Копчик С. 05.02.2017
      УВАГА!!! У Нікополі ввели кара ... (8)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий
      завтра всі базарники - м'ясники, молочники, курятники повезуть масово свою продукцію до м Запоріжжя або Дніпра, і успішно її там реалізують


      По идеи, должны стоять посты и контролировать вывоз продукции. Если нет, то не понятен этот ажиотаж по Никополю!

      Цитата: Александр Рыбаков
      увезення на територію епізоотичного осередку та вивезення за його межі тварин усіх видів, у тому числі птиці, а також продуктів і сировини тваринного походження,
    • Копчик С. 05.02.2017
      Деньги не пахнут - 2? или "Н ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Так Вилкул в гости приедет?
    • Василий 05.02.2017
      УВАГА!!! У Нікополі ввели кара ... (8)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      сам запитував - сам і відповідь даю
      http://nikopolnews.net/priroda/zaborona-stosuetsya-ne-tilki-svinini-situatsiyu-
      iz-afrikanskoyu-chumoyu-prokomentuvav-golovnij-vetlikar-nikopolya
      фото переглянете за посиланням
      http://nikopolnews.net/media/k2/galleries/1835/1.jpg

      завтра всі базарники - м'ясники, молочники, курятники повезуть масово свою продукцію до м Запоріжжя або Дніпра, і успішно її там реалізують
    • Виктор Артеменко 05.02.2017
      Деньги не пахнут - 2? или "Н ... (2)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      По имеющимся данным торжественная часть этого деяния будет происходить завтра, 6-го февраля, в 11 часов в здании ГДК.
      Вход свободный, но только приглашенным
    • Василий 05.02.2017
      УВАГА!!! У Нікополі ввели кара ... (8)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Цитата: AG55
      Виктор,Вы как журналист,добудьте и опубликуйте,пожалуйста,документ на основании которого в Никополе введен карантин на продажу на рынках мясной продукции.А-то что то возникло много вопросов по этому поводу.


      Я не знаю как фалы (Картинки) выкладывать в комментариях, здесь, потому фотокопия протокола заседания комиссии есть на моей стр.

      https://www.facebook.com/profile.php?id=100012972463843.

      Редактор , прошу прощения, по моему правилами ссылки запрещены.. , потом опубликуете , мое сообщение удалите....

      де саме знайшли бацилу, а ті всі бумажки то фількина грамота
    • Александр Рыбаков 05.02.2017
      УВАГА!!! У Нікополі ввели кара ... (8)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Інструкцiя щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней, затвердженою наказом Міністерства аграрної політики та продовольства 81 05.03.2014 р.
      http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0363-14

      Из текста инструкции: ."....припинити забій і реалізацію тварин усіх видів (включаючи птицю) і продуктів їхнього забою (м’яса, сала, шкіри, шерсті, пір’я тощо);
      7.6. В умовах карантину заборонено:
      увезення на територію епізоотичного осередку та вивезення за його межі тварин усіх видів, у тому числі птиці, а також продуктів і сировини тваринного походження, які можуть містити збудник АЧС;
      вивезення з території епізоотичного осередку продуктів рослинництва, кормів, інших вантажів та вхід в неблагополучне господарство сторонніх осіб, в’їзд транспорту, перегрупування поголів’я свиней господарств тощо;
      торгівлю тваринами і продуктами тваринного походження на ринках та в інших не встановлених для цього місцях (у господарствах, населених пунктах), проведення сільськогосподарських ярмарків, виставок (аукціонів) та громадських заходів, пов’язаних зі скупченням людей та тварин;

      Забороняються:
      торгівля на ринках живими тваринами всіх видів, включаючи птицю, м’ясом та іншими продуктами тваринництва. Забезпечення населення продуктами тваринництва здійснюється через торговельну мережу з обов’язковою наявністю супровідних ветеринарних документів;
    • Александр Рыбаков 05.02.2017
      УВАГА!!! У Нікополі ввели кара ... (8)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: AG55
      Виктор,Вы как журналист,добудьте и опубликуйте,пожалуйста,документ на основании которого в Никополе введен карантин на продажу на рынках мясной продукции.А-то что то возникло много вопросов по этому поводу.


      Я не знаю как фалы (Картинки) выкладывать в комментариях, здесь, потому фотокопия протокола заседания комиссии есть на моей стр.

      https://www.facebook.com/profile.php?id=100012972463843.

      Редактор , прошу прощения, по моему правилами ссылки запрещены.. , потом опубликуете , мое сообщение удалите....
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